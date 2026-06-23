રામ મંદિર દાન વિવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટમાં નવી અરજી, CBIના નેતૃત્ત્વમાં તપાસની માંગ
અયોધ્યામાં રામ મંદિર સંબંધિત ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ અંગે FIR નોંધવા અને નિષ્પક્ષ તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.
Published : June 23, 2026 at 7:19 AM IST
નવી દિલ્હી: અયોધ્યામાં રામ મંદિર સંબંધિત ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ અંગે FIR નોંધવા અને નિષ્પક્ષ તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજદારો બે વકીલ છે: અજય કુમાર રાય અને દિનેશ કુમાર યાદવ. અરજીમાં જણાવાયું છે કે ટ્રસ્ટ તરીકે કાર્યરત એક સંસ્થા દ્વારા ભંડોળનું ગેરવહીવટ ભગવાન શ્રી રામ મંદિરના નિર્માણ માટે દાન આપનારા અસંખ્ય ભક્તો અને સામાન્ય નાગરિકોની શ્રદ્ધા, લાગણીઓ અને વિશ્વાસને સીધું નુકસાન પહોંચાડે છે.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા ગાયબ થયેલા ફંડ, એકાઉન્ટિંગમાં ગેરરીતિઓ અને અન્ય નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સંબંધિત આક્ષેપો કેટલા સાચા છે, તે માત્ર એક એવી એજન્સી દ્વારા વિગતવાર, સ્વતંત્ર અને વ્યાવસાયિક તપાસથી જ જાણી શકાય છે, જેની પાસે વિશિષ્ટ માહિતી, જરૂરી સંસાધનો, તકનીકી ક્ષમતાઓ અને જટિલ નાણાકીય અને આર્થિક ગુનાઓની તપાસ માટે એક સ્થાપિત સંસ્થાકીય માળખું હોય.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા રચાયેલી સ્પેશ્યલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)એ FIR અથવા ઔપચારિક ફોજદારી કેસ નોંધ્યા વિના તેની તપાસ શરૂ કરી છે. અરજીમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે આવી સ્થિતિમાં, તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલી સામગ્રીના પુરાવાના મહત્ત્વ અને સ્વીકાર્યતાને પડકારવામાં આવી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં કાર્યવાહી ચાલવા પર અસર કરી શકે છે.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું, "આ અરજીનો વિષય નાણાકીય વ્યવહારો, એકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટાબેઝ, ઇન્વેન્ટરી, ઓડિટ ટ્રેલ્સ અને અન્ય પુરાવાઓ સંબંધિત આરોપોનો સમાવેશ કરે છે જે બદલાવ, નુકસાન, છેડછાડ અથવા ગાયબ થવાનો ખતરો રહે છે, જેને કારણે તેની જાળવણી માટે જલદી નિર્દેશો વહેલી તકે જારી કરવામાં આવે.
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા હસ્તક્ષેપ જરૂરી
અરજીમાં જણાવાયું છે કે સંસ્થાકીય પારદર્શિતા અને કાયદાના શાસનને જાળવી રાખવા અને શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના વહીવટ અને સંચાલનમાં જાહેર વિશ્વાસ જાળવવા માટે સર્વોચ્ચ અદાલતનો હસ્તક્ષેપ જરૂરી બની ગયો છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ મુદ્દાઓએ ભારત અને વિદેશમાં ભક્તોના દાન દ્વારા ટકાવી રાખવામાં આવતી અત્યંત રાષ્ટ્રીય મહત્વની ધાર્મિક અને સખાવતી સંસ્થા અંગે ચિંતા ઉભી કરી છે.
અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, CBIના નેતૃત્ત્વ હેઠળની બહુ-શાખાકીય વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજીમાં કેન્દ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર અને ટ્રસ્ટને જાહેર હિતનું રક્ષણ કરવા અને લાખો ભક્તો અને દાતાઓનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવા માટે જરૂરી નિયમનકારી, દેખરેખ અને ઓડિટ સિસ્ટમો સ્થાપિત કરવા અને કાર્યરત કરવા માટે નિર્દેશો આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: