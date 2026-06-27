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રામ મંદિર દાન કૌભાંડ કેસ: લગભગ ₹80 લાખ રિકવર; આઠ આરોપીઓને ત્રણ દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં

રામ મંદિર દાન કૌભાંડ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આઠ આરોપીઓને શુક્રવારે કોર્ટના આદેશ બાદ ત્રણ દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

રામ મંદિર દાન કૌભાંડ કેસ: લગભગ ₹80 લાખ રિકવર; આઠ આરોપીઓને ત્રણ દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં
રામ મંદિર દાન કૌભાંડ કેસ: લગભગ ₹80 લાખ રિકવર; આઠ આરોપીઓને ત્રણ દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 8:17 AM IST

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અયોધ્યા: શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં મળેલા દાનની કથિત ઉચાપતના કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આઠ આરોપીઓને અહીંની એક કોર્ટે ત્રણ દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. ધરપકડ કરાયેલા તમામ વ્યક્તિઓ જેલમાં રહેશે અને સોમવારે (29 જૂન) ફરીથી કોર્ટમાં હાજર થવાની અપેક્ષા છે.

આરોપીઓને શુક્રવારે કડક સુરક્ષા વચ્ચે રિમાન્ડ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

ફરિયાદી અધિકારી કે.સી. વર્માના જણાવ્યા અનુસાર, સુનાવણી દરમિયાન આરોપીના કહેવાથી વસૂલ કરાયેલ કુલ ₹79,85,493 (₹79.85 લાખ) પણ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

રામ મંદિરમાં મળેલા દાનની ઉચાપતના આરોપોની તપાસ માટે ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર દ્વારા રચાયેલી ત્રણ સભ્યોની વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) ના પ્રારંભિક અહેવાલમાં કરવામાં આવેલી ભલામણોને પગલે પોલીસે આઠ આરોપીઓ સામે FIR નોંધી છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર ૧૩ જૂને રચાયેલી SITએ ૨૩ જૂને પોતાનો પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો.

મહત્વપૂર્ણ રીતે, શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના સભ્ય કૃષ્ણ મોહને ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે CrPCની વિવિધ જોગવાઈઓ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ચોરી, ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત, ચોરાયેલી મિલકત મેળવવી અને ગુનાહિત કાવતરું સંબંધિત કલમોનો સમાવેશ થાય છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે SITએ પોતાનો પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કર્યા પછી, ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 305 A, 306, 317(2), .317(5), 316(5), 61(2), અને 3(5), તેમજ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમ 13(1)(A) અને 13(2) હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.

તપાસ અધિકારીએ તમામ આરોપીઓને તપાસ સંબંધિત દસ્તાવેજો અને જપ્ત કરાયેલી રોકડની વિગતો સાથે મેજિસ્ટ્રેટ નિવેદિતા સિંહની કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. રેકોર્ડની તપાસ કર્યા પછી અને ફરિયાદ પક્ષને સાંભળ્યા પછી, કોર્ટે તમામ આરોપીઓને ત્રણ દિવસ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કેસમાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળના આરોપો પણ શામેલ છે. વર્તમાન રિમાન્ડ અવધિ સમાપ્ત થયા પછી, આરોપીઓને આગળની કાર્યવાહી માટે ભ્રષ્ટાચારના કેસ સંભાળતા વિશેષ ન્યાયાધીશ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. સુનાવણી દરમિયાન, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓની દેખરેખ હેઠળ કોર્ટ પરિસરની આસપાસ ભારે સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી હતી. રિમાન્ડના આદેશ બાદ, બધા આરોપીઓને જિલ્લા જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

TAGGED:

RAM MANDIR DONATION CASE
JUDICIAL CUSTODY
RS 80 LAKH RECOVERED
EIGHT ACCUSED JUDICIAL CUSTODY
RAM MANDIR DONATION CASE

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