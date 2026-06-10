ETV Bharat / bharat

રાજ્યસભા ચૂંટણી વિવાદ: કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચના ગેટ પર મોડી રાત સુધી કર્યા ધરણા, કાર્યકરો રસ્તા પર સૂઇ ગયા

મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન રદ થયા બાદ, કોંગ્રેસના નેતાઓએ મંગળવારે રાત્રે ચૂંટણી પંચના મુખ્ય દરવાજા સામે ધરણા શરૂ કર્યા હતા.

કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચના ગેટ પર મોડી રાત સુધી ધરણા કર્યા હતા
કોંગ્રેસે ચૂંટણી પંચના ગેટ પર મોડી રાત સુધી ધરણા કર્યા હતા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 11:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભોપાલ: મધ્યપ્રદેશમાં રાજ્યસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન રદ થયા બાદ, કોંગ્રેસના નેતાઓએ મંગળવારે રાત્રે ચૂંટણી પંચના મુખ્ય દરવાજા સામે ધરણા શરૂ કર્યા હતા. પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જીતુ પટવારી, વિપક્ષના નેતા ઉમંગ સિંઘર, રાજ્યસભાના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજન, રાજ્ય પ્રભારી હરીશ ચૌધરી, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી દિગ્વિજય સિંહ અને મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો, પદાધિકારીઓ અને કાર્યકરો વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા હતા.

ધરણા દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ "લોકશાહી બચાવો," "બંધારણ બચાવો," "ભાજપ, જવાબ આપો," અને "ચૂંટણી પંચ, નિષ્પક્ષતા બતાવો" જેવા નારા લગાવ્યા હતા. મોડી રાત સુધી વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું હતુ, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ચૂંટણી પંચ કાર્યાલયની બહાર ઉભા રહ્યા હતા.

કોંગ્રેસના નેતાઓ ચૂંટણી પંચના ગેટ સામે સૂઈ ગયા

કોંગ્રેસનો વિરોધ મોડી રાત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ જીતુ પટવારી, વિપક્ષના નેતા ઉમંગ સિંઘર અને અનેક ધારાસભ્યો ચૂંટણી પંચના ગેટ સામે સૂઈ ગયા હતા. જીતુ પટવારીએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "જ્યાં સુધી ચૂંટણી પંચ અમારી સાથે મુલાકાત નહીં કરે અને અમારી માંગણીઓ સાંભળશે નહીં ત્યાં સુધી અમે અનિશ્ચિત ધરણા ચાલુ રાખીશું. ચાલો જોઈએ કે ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ લોકશાહીના ચિતા પર કેટલો સમય બેસી રહેશે."

લોકશાહી અને બંધારણીય પ્રક્રિયાઓનું ઉલ્લંઘન: કોંગ્રેસ

કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનનું નામાંકન રદ થયા બાદ, કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરી આવી છે. કોંગ્રેસના અનેક વરિષ્ઠ નેતાઓએ રાજ્ય ચૂંટણી પંચના ગેટ પર ધરણા પ્રદર્શન કર્યા હતા. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન, કોંગ્રેસના નેતાઓ અને કાર્યકરોએ ભાજપ અને ચૂંટણી પંચ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસનો આરોપ છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં લોકશાહી અને બંધારણીય પ્રક્રિયાઓનું ઉલ્લંઘન થયું છે. પાર્ટીના નેતાઓનું કહેવું છે કે જે બેઠકો પર કોંગ્રેસનો વિજય નિશ્ચિત માનવામાં આવતો હતો ત્યાં પરિણામોને વ્યવસ્થિત રીતે પ્રભાવિત કરવામાં આવ્યા હતા.

વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળે હાજર કોંગ્રેસના નેતાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપે રાજ્યસભાની ચૂંટણીને પ્રભાવિત કરવા માટે સત્તા અને સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કર્યો છે. નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ફક્ત એક રાજ્યસભા બેઠકનો મામલો નથી, પરંતુ લોકશાહી અને બંધારણના રક્ષણનો પ્રશ્ન છે. તેથી, કોંગ્રેસ હવે આ મુદ્દાને રસ્તા પરથી કોર્ટ અને જનતા સુધી લઈ જવાની તૈયારી કરી રહી છે.

મીનાક્ષી નટરાજન પર જાણકારી છુપાવવાનો આરોપ

મીનાક્ષી નટરાજનની રાજ્યસભાની ઉમેદવારી રદ કરવા પાછળનું કારણ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન માહિતી છુપાવવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે મીનાક્ષી નટરાજને તેમના નામાંકન દરમિયાન હૈદરાબાદમાં નોંધાયેલા કેસનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો, જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો દાવો છે કે તેમને ફક્ત નોટિસ મળી હતી.

મધ્યપ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ જીતુ પટવારીએ કહ્યું, "કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે અન્યાય થયો છે, અને પાર્ટી લોકશાહી રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહી છે. ભાજપે મધ્યપ્રદેશના લોકશાહી ઇતિહાસને કલંકિત કર્યો છે." પટવારીએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ આ મુદ્દા પર પાછળ હટશે નહીં અને લોકશાહીના રક્ષણ માટે દરેક સ્તરે લડત ચાલુ રાખશે.

ભાજપ બંધારણીય સંસ્થાઓને નબળી બનાવી રહ્યું છે: સિંઘર

વિપક્ષના નેતા ઉમંગ સિંઘરે કહ્યું, "આ લડાઈ ફક્ત ચૂંટણીની નથી, પરંતુ બંધારણીય સંસ્થાઓની વિશ્વસનીયતા જાળવવાની છે. ભાજપ સતત લોકશાહી સંસ્થાઓને નબળી પાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, અને કોંગ્રેસ તેનો સખત વિરોધ કરશે." રાજ્યસભાના ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજને કહ્યું, "ચૂંટણી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી છે જેણે ન્યાયીપણા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. કોંગ્રેસ આ મુદ્દાને તમામ લોકશાહી પ્લેટફોર્મ પર ઉઠાવશે અને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી સંઘર્ષ ચાલુ રાખશે."

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

RAJYA SABHA ELECTION ROW
CONGRESS PROTESTS
CONGRESS PROTESTS OUTSIDE EC OFFICE
RAJYA SABHA POLL ROW
RAJYA SABHA POLL CONGRESS PROTESTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.