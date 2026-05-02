રાજ્યસભાના સાંસદ સંદીપ પાઠક ભાજપમાં જોડાતાની સાથે જ મુશ્કેલીમાં મુકાયા; પંજાબમાં બે કેસ નોંધાયા, ધરપકડ થવાની શક્યતા

અહેવાલ સૂચવે છે કે પંજાબ પોલીસ દિલ્હી પહોંચી ગઈ છે, અને સંદીપ પાઠકની ધરપકડ કોઈપણ ક્ષણે શક્ય માનવામાં આવે છે.

રાજ્યસભાના સાંસદ સંદીપ પાઠક
રાજ્યસભાના સાંસદ સંદીપ પાઠક (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 2, 2026 at 11:59 AM IST

નવી દિલ્હી: તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP) છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં જોડાયેલા રાજ્યસભા સાંસદ સંદીપ પાઠક માટે મુશ્કેલીઓ વધતી જતી હોય તેવું લાગે છે. પંજાબના વિવિધ જિલ્લાઓમાં તેમના વિરુદ્ધ બિનજામીનપાત્ર આરોપો સાથે ભ્રષ્ટાચારના બે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

25 એપ્રિલે ભાજપમાં જોડાયા

25 એપ્રિલે સંદીપ પાઠક રાજ્યસભા સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢા અને અન્ય નેતાઓ સાથે ભાજપમાં જોડાયા ત્યારે રાજકીય વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. તેમની સાથે રાઘવ ચઢ્ઢા, અશોક મિત્તલ, હરભજન સિંહ, વિક્રમજીત સાહની, રાજેન્દ્ર ગુપ્તા અને સ્વાતિ માલીવાલ પણ જોડાયા હતા. આ સામૂહિક પક્ષપલટાથી રાજકીય વાતાવરણ પહેલાથી જ ગરમ હતું, અને કાનૂની કાર્યવાહીએ હવે તેને વધુ તીવ્ર બનાવી દીધી છે.

સંદીપ પાઠકને કેજરીવાલનો 'ચાણક્ય' માનવામાં આવતા હતા

અરવિંદ કેજરીવાલના નજીકના ગણાતા, સંદીપ પાઠકે પાર્ટીમાં રણનીતિકાર તરીકે સેવા આપી હતી. પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીની ઐતિહાસિક જીતમાં તેમની રણનીતિને મુખ્ય પરિબળ માનવામાં આવતું હતું. અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાં હતા ત્યારે પણ, સંદીપ પાઠકને તેમને મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલી પસંદગીના લોકોમાંનો એક હતો. આના કારણે તેમને પાર્ટીના ચાણક્ય કહેવામાં આવ્યા.

પાર્ટીમાં અસંતોષ વધતો ગયો

જોકે, સમય જતાં, પાર્ટીમાં તેમનું સ્થાન નબળું પડ્યું. તેમને પંજાબના પ્રભારી પદ પરથી દૂર કરીને છત્તીસગઢના પ્રભારી બનાવવામાં આવ્યા, જ્યારે મનીષ સિસોદિયાને પંજાબની જવાબદારી સોંપવામાં આવી. આ ફેરફારથી સંદીપ પાઠક નારાજ હતા. વધુમાં, 2025ની દિલ્હી ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હાર બાદ, તેમની વ્યૂહરચના પર પ્રશ્નો ઉભા થયા, જેના કારણે તેમની સ્થિતિ પર વધુ અસર પડી. છત્તીસગઢના વતની સંદીપ પાઠકે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાંથી પીએચડી કર્યું છે. તેઓ આઈઆઈટી દિલ્હીમાં કામ કરતા હતા, પરંતુ રાજકારણમાં પ્રવેશવા અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવા માટે નોકરી છોડી દીધી.

શું તેમના રાજકીય પરિવર્તન પછી કડક કાર્યવાહી વધી?

આપ છોડી ગયેલા ઉદ્યોગપતિ રાજિન્દર ગુપ્તાની કંપની સામેની કાર્યવાહીએ વિવાદને વધુ વેગ આપ્યો છે. પંજાબ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (PPCB) એ ટ્રાઇડેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના બર્નાલા યુનિટ પર દરોડા પાડ્યા, ત્યારબાદ કંપનીએ રાજકીય બદલો લેવાનો આરોપ લગાવતા પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.

હાઇકોર્ટે સરકારને નોટિસ ફટકારી

ટ્રાઇડેન્ટ ગ્રુપની અરજી પર સુનાવણી કરતા હાઇકોર્ટે પંજાબ સરકારને નોટિસ ફટકારી છે. પંજાબ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (PPCB) એ પણ કોર્ટને ખાતરી આપી છે કે 4 મે સુધી કંપની સામે કોઈ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહીં.

વધતો રાજકીય સંઘર્ષ

એક તરફ, સંદીપ પાઠક સામે દાખલ થયેલ કેસ અને તેમની ધરપકડની શક્યતા, અને બીજી તરફ, ઉદ્યોગપતિ સામે કાર્યવાહી. આ ઘટનાઓએ પંજાબ અને રાષ્ટ્રીય રાજકારણ વચ્ચેના સંઘર્ષને વધુ તીવ્ર બનાવ્યો છે. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દો વધુ રાજકીય સ્વર લઈ શકે છે.

