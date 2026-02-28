રાજ્યસભા ચૂંટણી: TMCએ જાહેર કર્યા ચાર ઉમેદવાર; ભૂતપૂર્વ ડીજીપી, વકીલ અને એક અભિનેતાનો સમાવેશ
Published : February 28, 2026 at 9:08 AM IST
કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. પાર્ટીએ શુક્રવારે રાત્રે સોશિયલ મીડિયા પર ચાર ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા. આ વખતે, તૃણમૂલ ઉમેદવારોની યાદીમાં એક મોટું આશ્ચર્ય છે.
લોકપ્રિય ટોલીવુડ અભિનેત્રી કોયલ મલિક, પશ્ચિમ બંગાળના ભૂતપૂર્વ પોલીસ મહાનિર્દેશક રાજીવ કુમાર, વર્તમાન રાજ્યના આઇટી મંત્રી બાબુલ સુપ્રિયો અને સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રખ્યાત વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીને શાસક પક્ષ દ્વારા નામાંકિત કરવામાં આવ્યા છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસે તે રાત્રે એક પોસ્ટમાં આ ચાર અગ્રણી ઉમેદવારોના નામ પ્રકાશિત કર્યા. આ નવા ઉમેદવારોને હાર્દિક અભિનંદન અને આગોતરી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, "તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો સંઘર્ષનો લાંબો ઇતિહાસ છે."
દેશના દરેક નાગરિકના અધિકારો અને ગૌરવનું રક્ષણ કરવાની તૃણમૂલની જવાબદારી છે. પક્ષને આશા છે કે આ ઉમેદવારો ભવિષ્યમાં પણ સફળતાપૂર્વક તેના હેતુને આગળ ધપાવતા રહેશે. રાજકીય નિષ્ણાતોના મતે, આ વર્ષની ઉમેદવારોની યાદી અંગે શાસક પક્ષનો નિર્ણય મહત્વપૂર્ણ છે.
રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે નામાંકિત થયેલાઓમાં એક નોંધપાત્ર નામ રાજ્યના ભૂતપૂર્વ ડીજીપી રાજીવ કુમારનું છે. લાંબા સમય સુધી રાજ્ય વહીવટી સ્તરે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારીઓ સંભાળ્યા પછી, બંગાળના રાજકારણમાં તેમનો પ્રવેશ મહત્વપૂર્ણ છે. વધુમાં, પક્ષ વર્તમાન રાજ્યના આઇટી મંત્રી બાબુલ સુપ્રિયોને રાજ્યસભામાં મોકલવાનું પણ વિચારી રહી છે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં જોડાયા પછી, તેમણે ધારાસભ્ય અને રાજ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી. આ વર્ષની ઘાસફુલ શિબિર તેમને ફરી એકવાર ભારતીય રાજકારણના મોટા મંચ પર તક આપશે. જોકે, આ વર્ષની ઉમેદવારોની યાદીમાં સૌથી મોટું આશ્ચર્ય ટોલીવુડની અગ્રણી અભિનેત્રી કોયલ મલિકનું નામ છે.
અગાઉ, ઘણા સ્ટાર્સ તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ટિકિટ પર સંસદનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જોવા મળ્યા છે. પરંતુ કોયલ મલિકનો સક્રિય રાજકારણમાં સીધો પ્રવેશ રાજ્યના રાજકારણમાં નિઃશંકપણે મોટા સમાચાર છે. મનોરંજન જગતનો આ ચમકતો સિતારો હવે સંસદના ઉપલા ગૃહમાં બંગાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
વધુમાં, શાસક પક્ષ સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રખ્યાત વકીલ મેનકા ગુરુસ્વામીને રાજ્યસભાના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકિત કરીને કાનૂની અને બંધારણીય લડાઈમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. દેશની ટોચની અદાલતમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક કેસોમાં તેમના કાનૂની કાર્યને કારણે તેમને ખાસ ઓળખ મળી છે. તાજેતરમાં, મેનકાએ AIPAC ઓફિસની શોધખોળ સર્ચ ED કેસમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી માટે પણ દલીલ કરી હતી.
આગામી રાજ્યસભાની ચૂંટણીઓએ રાજકીય વર્તુળોમાં પહેલેથી જ ચર્ચા જગાવી દીધી છે. નિષ્ણાતોનો એક મોટો વર્ગ આને તૃણમૂલ નેતૃત્વ દ્વારા એક માસ્ટરસ્ટ્રોક માને છે, જેમાં રાજ્યસભામાં પાર્ટીની સ્થિતિ મજબૂત કરવા માટે વિવિધ ક્ષેત્રોના પ્રખ્યાત વ્યક્તિઓ, ખાસ કરીને વહીવટ, મનોરંજન, કાયદો અને રાજકારણમાં અનુભવ ધરાવતા લોકોને એકસાથે લાવવામાં આવ્યા છે.
