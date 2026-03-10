રાજ્યસભા ચૂંટણી: તમિલનાડુથી છ, છત્તીસગઢમાંથી બે ઉમેદવાર નિર્વિરોધ ચૂંટાયા
તમિલનાડુમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી લડનારા તમામ છ ઉમેદવાર નિર્વિરોધ ચૂંટાયા છે.
ચેન્નાઇ/શિમલા/રાયપુર: તમિલનાડુમાં રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે નોમિનેશન કરનારા તમામ છ ઉમેદવાર નિર્વિરોધ ચૂંટાયા છે. આ રીતે, કોંગ્રેસ નેતા અનુરાગ શર્મા હિમાચલ પ્રદેશમાંથી રાજ્યસભા માટે નિર્વિરોધ ચૂંટાયા છે. છત્તીસગઢમાં ભાજપના ઉમેદવાર લક્ષ્મી વર્મા અને કોંગ્રેસના ફૂલો દેવી નેતામ સંસદના ઉચ્ચ સદનમાં નિર્વિરોધ ચૂંટાયા ચે.
તમિલનાડુમાં ખાલી થયેલી રાજ્યસભાની છ બેઠક માટે નોમિનેશન પરત લેવાની સમયસીમા સોમવાર બપોરે 3 વાગ્યે સમાપ્ત થઇ હતી. રાજ્યસભા ચૂંટણી અધિકારી શાંતિએ જણાવ્યું, "તમિલનાડુમાંથી રાજ્યસભાની ચૂંટણી લડનારા તમામ છ ઉમેદવાર નિર્વિરોધ ચૂંટાયા છે."
શાંતિએ કહ્યું, ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કડગમ (AIADMK)ના એમ થંબીદુર્રઇ, પટ્ટાલી ક્કલ કાચી (PMK)ના ડૉ. અંબુમણી રામદાસ, કોંગ્રેસના ક્રિસ્ટોફર થિલક, દ્રવિડ મુનેત્ર કડગમ (DMK)ના ત્રિચી શિવા અને પ્રોફેસર કોન્સ્ટેટાઇન રવિન્દ્રન અને DMKના એલકે સુધીશને લોક પ્રતિનિધિત્ત્વ અધિનિયમ, 1951ની કલમ 53 (2) અને કંડક્ટ ઓફ ઇલેક્શન રૂલ્સ, 1961ના નિયમ 11(1) અનુસાર નિર્વિરોધ ચૂંટવામાં આવ્યા છે.
ચૂંટણી અધિકારી શાંતિએ સોમવારે થંબુદુર્રઇ, અંબુમણી રામદાસ અને સુધીશને સંસદના ઉચ્ચ સદન માટે ચૂંટણીનું સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું.
DMK ગઠબંધન તરફથી નિર્વિરોધ વિજેતા જાહેર કરાયેલા ઉમેદવારોને મુખ્યમંત્રી એમ કે સ્ટાલિન અને નાયબ મુખ્યમંત્રી ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની હાજરીમાં સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે.
એલકે સુધીશ પ્રથમ વાર DMDKથી સંસદમાં જશે. બીજી તરફ ત્રિચી શિવા અને થંબીદુર્રઇને સૌથી વધુ વખત રાજ્યસભા મોકલવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત છે. તમિલનાડુથી રાજ્યસભામાં કુલ 18 સાંસદ છે.
આ વચ્ચે, હિમાચલ પ્રદેશ વિધાનસભા સચિવાલયે અનુરાગ શર્માને ઓફિશિયલ રીતે રાજ્યસભા માટે મોકલવાનો સર્ટિફિકેટ સોપ્યો હતો. સચિવાલયે રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે માત્ર એક નોમિનેશન મળ્યું હતું. નોમિનેશન પરત લેવાની અંતિમ તારીખ 9 માર્ચ હતી કારણ કે વિરોધમાં કોઇ ઉમેદવાર નહતો માટે અનુરાગ શર્માને નિર્વિરોધ ચૂંટવામાં આવ્યા છે. હિમાચલથી વર્તમાન રાજ્યસભા સાંસદ ઇન્દુ ગોસ્વામીનો કાર્યકાળ 9 એપ્રિલે સમાપ્ત થઇ રહ્યો છે, તેમની ટર્મ સમાપ્ત થયા બાદ અનુરાગ શર્મા રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે શપથ લેશે.
