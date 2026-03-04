રાજ્યસભા ચૂંટણી: ભાજપે મહારાષ્ટ્રમાંથી ચાર ઉમેદવારો જાહેર કર્યા, ઇવનાતેને ટિકિટ મળી
ભાજેપે 16 માર્ચે યોજાનારી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મહારાષ્ટ્રમાંથી ચાર ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ છ રાજ્યોમાં યોજાનારી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે પોતાના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિએ 16 માર્ચે યોજાનારી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે મહારાષ્ટ્રમાંથી ચાર ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં રામદાસ આઠવલેને બીજી તક આપવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડેને પણ ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. માયા ચિંતામન ઇવનાતે અને રામરાવ વડકુટેને પણ ભાજપમાંથી રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવશે.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने महाराष्ट्र प्रदेश में होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। pic.twitter.com/c8SGx3jQg2— BJP (@BJP4India) March 4, 2026
ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને મુખ્યાલયના પ્રભારી અરુણ સિંહે આ નામોની જાહેરાત કરી.
ભાજપના ઘણા વરિષ્ઠ અને અનુભવી નેતાઓ રાજ્યસભામાં જોડાવા માટે રસ ધરાવતા હતા. આ વખતે, પાર્ટીએ આદિવાસી નેતા અને નાગપુરના ભૂતપૂર્વ મેયર માયા ચિંતામન ઇવનાતેને તક આપી છે. ઇવનાતે વર્તમાન કોર્પોરેટર પણ છે.
હકીકતમાં, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા વિનોદ તાવડેનું નામ પહેલાથી જ ચર્ચામાં હતું. કેન્દ્રીય મંત્રી રામદાસ આઠવલેનું નામ પણ ચર્ચામાં હતું. હવે, ભાજપે બંને નામોની પુષ્ટિ કરી છે.
માયા ચિંતામન ઇવનાટે કોણ છે?
ઇવનાટે નાગપુરના ભૂતપૂર્વ મેયર છે. તેમણે 15 જુલાઈ, 2007 થી 23 ડિસેમ્બર, 2009 સુધી નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના મેયર તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ ઘણા વર્ષોથી ભાજપ (નાગપુર શહેર) માં સક્રિય છે. તેમને શહેર અને રાજ્ય ભાજપમાં વિવિધ હોદ્દાઓનો અનુભવ છે. ઇવનાટે આદિવાસી સમુદાયમાંથી આવે છે અને રાષ્ટ્રીય અનુસૂચિત જનજાતિ આયોગ (NCST) ના સભ્ય તરીકે સેવા આપી છે. તેઓ તાજેતરમાં નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ 12 માંથી ભાજપ કોર્પોરેટર તરીકે ચૂંટાયા હતા. તેઓ ઘણા વર્ષોથી નાગપુર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર રહ્યા છે.
10 રાજ્યોમાં 37 ખાલી રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવાની છે. સંબંધિત સભ્યોની મુદત એપ્રિલમાં સમાપ્ત થાય છે, તેથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે.
16 માર્ચે મતદાન થશે
રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારો 5 માર્ચ સુધી ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે અને ૧૬ માર્ચે મતદાન થશે. મહારાષ્ટ્રમાં તેમની સંખ્યાત્મક તાકાતના આધારે, મહાયુતિ (મહાયુતિ) છ બેઠકો જીતે તેવી અપેક્ષા છે, જ્યારે મહા વિકાસ આઘાડી (MVA) એક બેઠક જીતે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં, બિહારમાં, જ્યાં પાંચ બેઠકો ખાલી પડી રહી છે, ત્યાં ભાજપે પાર્ટી પ્રમુખ નીતિન નવીન અને રાજ્ય નેતા શિવેશ કુમારને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
મહારાષ્ટ્રમાં કુલ સાત રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી 16 માર્ચે યોજાશે. ભાજપ અને મહાગઠબંધનની સંયુક્ત તાકાતને જોતાં, એ નિશ્ચિત છે કે ચારેય ઉમેદવારો રાજ્યસભામાં પહોંચશે. વિદર્ભના ભૂતપૂર્વ સાંસદ અશોક નેતે, ભૂતપૂર્વ મંત્રી હંસરાજ આહિર અને નવનીત રાણા સમાચારમાં રહેલા નામોમાં સામેલ છે.
