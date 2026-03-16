રાજ્યસભા ચૂંટણી 2026: 10 રાજ્યોમાં 37 બેઠકો માટે મતદાન, ઓડિશામાં ક્રોસ વોટિંગ થવાની શક્યતા

ઓડિશામાં રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે ચૂંટણીનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. ભાજપ અને BJD પાસે ચોથી બેઠક જીતવા માટે જરૂરી સંખ્યાબળ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 10:49 AM IST

નવી દિલ્હી: 10 રાજ્યોમાં 37 રાજ્યસભા બેઠકો માટે આજે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. મતદાન સવારે 9 થી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી ચાલશે અને ગણતરી સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે.

18 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ચૂંટણી પંચે રાજ્યસભા ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરી, જે દર બે વર્ષે ખાલી બેઠકો ભરવા માટે યોજાય છે. આસામ, બિહાર, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશ, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, મહારાષ્ટ્ર અને તેલંગાણાના 37 રાજ્યસભા સભ્યોનો કાર્યકાળ એપ્રિલમાં સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.

રાજ્યસભાના જે સાંસદોનો કાર્યકાળ એપ્રિલમાં સમાપ્ત થવાનો છે તેમાં NCP (SP) ના વડા શરદ પવાર, રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ હરિવંશ નારાયણ સિંહ, કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક મનુ સિંઘવી, AIADMK નેતા એમ. થંબીદુરાઈ, DMK નેતા તિરુચી શિવ, રાષ્ટ્રીય લોક મોરચા (RLM)ના ઉપેન્દ્ર કુશવાહા અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ રામનાથ ઠાકુર અને રામદાસ આઠવલેનો સમાવેશ થાય છે.

અહેવાલો અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં રાજ્યસભામાં 26 ઉમેદવારો બિનહરીફ ચૂંટાયા છે, જેમાં ભાજપના સાત, કોંગ્રેસના પાંચ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ચાર, DMKના ત્રણ અને શિવસેના, RPI (A), NCP, NCP (SP), AIADMK, PMK અને UPPL ના એક-એક ઉમેદવારનો સમાવેશ થાય છે. બિનહરીફ ઉમેદવારોમાં શરદ પવાર, અભિષેક સિંઘવી, તિરુચી શિવ, વિનોદ તાવડે અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે.

બિહારમાં રાજ્યસભાની પાંચ બેઠકો માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. શાસક NDAના પાંચ અને વિપક્ષ RJDના એક ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીન અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહા એનડીએના ઉમેદવારોમાં સામેલ છે.

ઓડિશામાં રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે મતદાન

ઓડિશામાં રાજ્યસભાની 4 બેઠકો માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે. વિપક્ષી બીજેડીએ શાસક ભાજપ પર "હોર્સ ટ્રેડિંગ" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. રાજ્યમાં 12 વર્ષના અંતરાલ પછી રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે, જેમાં ચાર બેઠકો માટે પાંચ ઉમેદવારો ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ મનમોહન સમાલ અને રાજ્યસભાના વર્તમાન સાંસદ સુજીત કુમાર ચાર બેઠકો માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દિલીપ રે ભાજપના સમર્થનથી સ્વતંત્ર ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.

ભાજપ તરફથી સંતૃપ્ત મિશ્રા અને પ્રસિદ્ધ યૂરોલોજિસ્ટ ડૉ. દત્તેશ્વર ઉમેદવાર છે, જેમને કોંગ્રેસ અને સીપીઆઈ(એમ) દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.

ક્રોસ-વોટિંગ થવાની સંભાવના છે કારણ કે શાસક ભાજપ કે વિપક્ષ બીજેડી પાસે ચોથી બેઠક જીતવા માટે જરૂરી સંખ્યાબંધ ધારાસભ્યો નથી. ભાજપ પાસે 79 ધારાસભ્યો છે અને ત્રણ સ્વતંત્ર ધારાસભ્યોનું સમર્થન છે. 15 જાન્યુઆરીએ તેના બે ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ, બીજેડીમાં 48 ધારાસભ્યો છે. કોંગ્રેસ પાસે 14 ધારાસભ્યો છે અને સીપીઆઈ(એમ) પાસે એક છે.

ઓડિશામાં રાજ્યસભા અનુસાર, ઉમેદવારને બેઠક જીતવા માટે 30 પ્રથમ પસંદગીના મતોની જરૂર હોય છે. ભાજપ પાસે 82 સભ્યોનું સમર્થન હોવાથી, તેના બે ઉમેદવારો પસંદ કર્યા પછી તેની પાસે 22 વધારાના મત હશે. તેવી જ રીતે, બીજેડી પાસે એક ઉમેદવાર પસંદ કર્યા પછી 18 વધારાના મત હશે.

  1. Gujarat bypolls: આણંદની ઉમરેઠ બેઠક પર યોજાશે પેટાચૂંટણી, ચૂંટણી પંચે જાહેર કરી તારીખ
  2. બંગાળ સહિત 5 રાજ્યોમાં ક્યારે થશે ચૂંટણી? ચૂંટણી પંચ આજે કરી શકે છે તારીખોની જાહેરાત

