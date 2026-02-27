ETV Bharat / bharat

રાજ્યસભા ચૂંટણી: કોંગ્રેસમાં ટિકિટ માટે ખેંચતાણ, દરેક બેઠક માટે અનેક દાવેદારો

કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ઘણા વરિષ્ઠ અને યુવા ચહેરાઓ ટિકિટ મેળવવાની આશા રાખી રહ્યા છે.

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસના મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 1:54 PM IST

નવી દિલ્હી : આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગઈ છે, જેમાં ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ અને યુવા ચહેરાઓ તેમના નામાંકન દાખલ કરવાની આશા રાખી રહ્યા છે. રાજ્યસભાની 37 બેઠકો માટે ચૂંટણી 16 માર્ચે યોજાશે. નામાંકન દાખલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 5 માર્ચ છે.

પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, 27 સભ્યો ધરાવતી કોંગ્રેસ સરળતાથી પોતાના દમ પર પાંચ બેઠકો જીતી શકે છે, છત્તીસગઢ, હિમાચલ પ્રદેશ, હરિયાણામાંથી એક-એક અને તેલંગાણામાંથી બે, કારણ કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે ત્યાં જરૂરી સંખ્યામાં ધારાસભ્યો છે.

રાજ્યના શાસક પક્ષ, ડીએમકેના સમર્થનને કારણે કોંગ્રેસ તમિલનાડુમાંથી પણ એક બેઠક જીતી શકે છે. મહારાષ્ટ્રમાં, વિપક્ષી ગઠબંધન મહા વિકાસ આઘાડી (એમવીએ), જેમાં શિવસેના (યુબીટી), કોંગ્રેસ અને એનસીપી (એસપી)નો સમાવેશ થાય છે, તે પણ રાજ્યસભાની બેઠક જીતી શકે છે.

એપ્રિલમાં જે ચાર કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સભ્યોનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે, તેમાં અભિષેક મનુ સિંઘવી, કેટીએસ તુલસી, ફુલો દેવી નેતામ અને રજની પાટિલનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ અને કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય, સિંઘવીને ફરીથી ચૂંટવામાં આવે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે તેઓ અનેક મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને એક વરિષ્ઠ પ્રવક્તા પણ છે.

સિંઘવીનો વર્તમાન કાર્યકાળ 28 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ શરૂ થયો હતો અને 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. કે. કેશવ રાવના રાજીનામા બાદ તેઓ તેલંગાણામાંથી બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. અગાઉ, કોંગ્રેસે હિમાચલ પ્રદેશમાંથી સિંઘવીને ઉપલા ગૃહમાં મોકલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પક્ષના કેટલાક ધારાસભ્યો દ્વારા ક્રોસ-વોટિંગને કારણે તેઓ ચૂંટણી હારી ગયા હતા.

હિમાચલમાં સંભવિત નામો

આ જ કારણ છે કે કોંગ્રેસના રણનીતિકારો હિમાચલ પ્રદેશમાંથી ઉપલબ્ધ એક બેઠક માટે સ્થાનિક ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉતારવાનું વિચારી રહ્યા છે. પાર્ટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ શાસિત પહાડી રાજ્ય માટે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી આનંદ શર્મા અને ભૂતપૂર્વ રાજ્ય એકમના પ્રમુખ પ્રતિભા સિંહના નામ પર વિચાર કરી શકાય છે.

છત્તીસગઢમાં કોંગ્રેસના વ્યૂહરચનાકારો સામે એક મુશ્કેલ પસંદગીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે: આદિવાસી નેતા ફુલો દેવી નેતામને ફરીથી ચૂંટવા કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઓબીસી નેતા ભૂપેશ બઘેલ, પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ દીપલ બૈજ કે ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી ટીએસ સિંહ દેવમાંથી કોઈ એકને પસંદ કરવું.

હરિયાણામાંથી કોંગ્રેસ જે એક બેઠક જીતી શકે છે, તેના માટે ઘણા નેતાઓના નામ પર વિચારણા ચાલી રહી છે, જેમાં કોંગ્રેસના મહાસચિવ જિતેન્દ્ર સિંહ, મીડિયા હેડ પવન ખેરા, સોશિયલ મીડિયા હેડ સુપ્રિયા શ્રીનાતે અને કોંગ્રેસ વિધાનસભા પક્ષના નેતા ભૂપિન્દર સિંહ હુડ્ડાના નજીકના માનવામાં આવતા વરિષ્ઠ નેતા રાજ બબ્બરનો સમાવેશ થાય છે. ખેરા અને શ્રીનાતે નિયમિતપણે પાર્ટીનો બચાવ કરે છે અને વિવિધ મુદ્દાઓ પર મોદી સરકાર પર હુમલો કરે છે, જ્યારે સિંહ આસામ કોંગ્રેસના પ્રભારી છે.

તેલંગાણામાં બીજી બેઠક માટે, કોંગ્રેસ સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ બી સુદર્શન રેડ્ડીને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે, જેઓ 2025ની ઉપરાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણીમાં ઓલ ઈન્ડિયા એલાયન્સના ઉમેદવાર હતા, પરંતુ સીપી રાધાકૃષ્ણન સામે હારી ગયા હતા.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે જો આ કામ ન કરે તો, જસ્ટિસ રેડ્ડીને તમિલનાડુથી રાજ્યસભામાં મોકલી શકાય છે, અને તેલંગાણામાંથી લઘુમતી સમુદાયના નેતા અથવા વરિષ્ઠ નેતા હનુમંત રાવની પસંદગી કરી શકાય છે. કોંગ્રેસ (AICC) ના અધિકારી પ્રવીણ ચક્રવર્તીની સંભવિત ઉમેદવારી વિશે પણ કેટલીક ચર્ચા થઈ છે, પરંતુ DMK તેમને સમર્થન ન આપી શકે કારણ કે તેમણે ગઠબંધનના મુદ્દાઓ પર રાજ્ય સરકારની ટીકા કરી છે.

તેલંગાણા માટે કોંગ્રેસના પ્રભારી સચિવ રોહિત ચૌધરીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણીઓ છે. ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. પાર્ટીનું ટોચનું નેતૃત્વ ટૂંક સમયમાં નામોને અંતિમ મંજૂરી આપશે."

મહારાષ્ટ્રમાં MVAની બેઠક યોજાશે

મહારાષ્ટ્રમાં, એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે NCP (SP) ના વરિષ્ઠ નેતા શરદ પવાર રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે પોતાનું નામાંકન દાખલ કરવા આતુર છે, પરંતુ કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે કે શું તેઓ તેમના પક્ષને NCP માં મર્જ કરવાની યોજના ધરાવે છે, જે તાજેતરમાં સુધી તેમના બળવાખોર ભત્રીજા અને સ્વર્ગસ્થ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવાર દ્વારા સંચાલિત હતું. શિવસેના (UBT) પણ પોતાના નેતાને ઉપલા ગૃહમાં મોકલવા માંગે છે. કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે MVA ગઠબંધન ટૂંક સમયમાં નામ નક્કી કરવા માટે મળશે. જો ઉમેદવાર પર કોઈ સર્વસંમતિ ન બને, તો કોંગ્રેસ ફરીથી વરિષ્ઠ નેતા રજની પાટિલને મેદાનમાં ઉતારી શકે છે.

મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી કોંગ્રેસના સચિવ યુબી વેંકટેશે ઇટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બધી બાજુથી દાવાઓ થઈ રહ્યા છે. એમવીએની અંદર વાતચીત થશે અને ત્યારબાદ આપણું ટોચનું નેતૃત્વ આ મામલે અંતિમ નિર્ણય લેશે."

