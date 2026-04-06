ETV Bharat / bharat

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાના વિપક્ષના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો

અગાઉ, 130 લોકસભા સાંસદો અને 63 રાજ્યસભા સાંસદોએ CEC જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરતી નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 10:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણન, જે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ પણ છે, તેમણે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરતી વિપક્ષી પાર્ટી દ્વારા રજૂ કરાયેલી દરખાસ્તને ફગાવી દીધી.

અગાઉ, લોકસભાના 130 સાંસદો અને રાજ્યસભાના 63 સાંસદોએ કુમારને હટાવવાની માંગ કરતી નોટિસ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. જારી કરાયેલા એક જાહેરનામામાં, રાજ્યસભાએ જણાવ્યું હતું કે, "સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે 12 માર્ચ, 2026 ના રોજ રાજ્યસભાના 63 સભ્યો દ્વારા સહી કરાયેલી દરખાસ્તની નોટિસ - ભારતના બંધારણની કલમ 324(5) (કલમ 124(4) સાથે વાંચવી), મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનરો (નિમણૂક, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળ) અધિનિયમ, 2023 ની કલમ 11(2) અને ન્યાયાધીશો (તપાસ) અધિનિયમ, 1968 - હેઠળ - ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર શ્રી જ્ઞાનેશ કુમારને હટાવવાની માંગ કરતી, માનનીય અધ્યક્ષ, રાજ્યસભા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી."

તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "પ્રસ્તાવની સૂચના પર યોગ્ય ચર્ચા અને સંબંધિત તમામ પાસાઓ અને મુદ્દાઓનું કાળજીપૂર્વક અને નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કર્યા પછી, રાજ્યસભાના અધ્યક્ષે - ન્યાયાધીશો (તપાસ) અધિનિયમ, 1968 ની કલમ 3 હેઠળ તેમને મળેલી સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને - ઉપરોક્ત પ્રસ્તાવની સૂચનાને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે."

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) ને દૂર કરવાની માંગ કરતી આ પ્રકારની નોટિસ પહેલી વાર રજૂ કરવામાં આવી હતી. નોટિસમાં શરૂઆતમાં CEC સામે સાત આરોપો સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં "કાર્યાલયમાં પક્ષપાતી અને ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન" થી લઈને "ચૂંટણીમાં છેતરપિંડીની તપાસમાં ઇરાદાપૂર્વક અવરોધ" અને "મોટા પાયે લોકોના મતાધિકારથી વંચિત રાખવા"નો સમાવેશ થાય છે.

વિપક્ષી પક્ષોએ અગાઉ CEC જ્ઞાનેશ કુમાર પર અનેક વખત શાસક ભાજપને મદદ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે, ખાસ કરીને મતદાર યાદીઓના ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના સંદર્ભમાં; તેઓ આરોપ લગાવે છે કે તેનો હેતુ કેન્દ્રમાં સત્તામાં રહેલા ભગવા પક્ષ (BJP) ને મદદ કરવાનો છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR પ્રક્રિયા અંગે ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના વડા અને મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ચૂંટણી પંચ પર મતદાર યાદીમાંથી સાચા મતદારોના નામ દૂર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

TAGGED:

CEC GYANESH KUMAR
RAJYA SABHA CEC REMOVAL MOTION
REMOVE CEC GYANESH KUMAR
REJECTS OPPOSITION MOTION
CP RADHAKRISHNAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.