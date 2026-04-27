કેજરીવાલને મોટો ઝટકો, AAPના સાત બળવાખોર નેતાઓના કેસરિયા; રાજ્યસભા અધ્યક્ષે ભાજપમાં પ્રવેશની મંજૂરી આપી

આ પહેલા રવિવારે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સામે એક અરજી આપવામાં આવી હતી જેમાં સાત સભ્યોનું સભ્યપદ રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

రాజ్యసభాના అధ్యక్ষ AAPના 7 బળवाखोर నేతాओने ভাজপমাં জোড়াவাની मंजूरी आपी (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 12:01 PM IST

નવી દિલ્હી: રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સીપી રાધાકૃષ્ણને સોમવારે 27 એપ્રિલે 2026એ આમ આદમી પાર્ટીના સાત સાંસદોના ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મર્જરને ઓફિશિયલ માની લીધુ છે જેને કારણે ઉચ્ચ સદનમાં અરવિંદ કેજરીવાલની પાર્ટીના સાંસદોની સંખ્યા ઘટીને ત્રણ રહી ગઇ છે. આ બદલાવ બાદ રાજ્યસભામાં ભાજપના સાંસદોની સંખ્યા વધીને 113 થઇ ગઇ છે.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે રાઘવ ચઢ્ઢા,અશોક મિત્તલ, હરભજન સિંહ, સંદીપ પાઠક, વિક્રમજીત સાહની, સ્વાતિ માલીવાલ અને રાજિન્દર ગુપ્તા સાત સાંસદનું ભાજપમાં વિલય કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યસભાની વેબસાઇટ અનુસાર, સાત સાંસદ ભાજપના સભ્યનો ભાગ છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સાતેય સાંસદોએ શુક્રવારે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને અપીલ કરી હતી કે મર્જર બાદ તેમણે ભાજપના સાંસદ માનવામાં આવે અને હવે તેને માની પણ લેવામાં આવ્યું છે.

આ પહેલા આમ આદમી પાર્ટીએ રવિવારે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સામ એક અરજી કરી હતી જેમાં સાત સાંસદોનું સભ્યપદ રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી, જેમણે પાર્ટી બદલી નાખી છે. આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ સંજય સિંહે કહ્યું કે તેમણે ચેરમેન રાધાકૃષ્ણનને એક અરજી આપી છે જેમાં રાજ્યસભામાં પાર્ટીના તે સાત સાંસદોને અયોગ્ય કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી જેમણે તાજેતરમાં આમ આદમી પાર્ટી છોડી ભાજપમાં જોડાવાની જાહેરાત કરી હતી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગત શુક્રવારે આમ આદમી પાર્ટીને ત્યારે ઝટકો લાગ્યો જ્યારે સાત રાજ્યસભા સાંસદોએ રાજીનામું આપ્યું હતું અને ભાજપમાં મર્જરની જાહેરાત કરી હતી, તેમનો આરોપ હતો કે કેજરીવાલની પાર્ટી તેના સિદ્ધાંતો, મૂલ્યો અને નૈતિકતાથી ભટકી ગઇ છે.

