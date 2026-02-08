રાજસ્થાનના કોટામાં ત્રણ માળની ઇમારત ધરાશાયી, કાટમાળમાં દબાયા અનેક લોકો, 2ના મોત
કોચિંગ વિદ્યાર્થીઓ સહિત ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયા હોવાની આશંકા છે. બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે, અને ઘણા ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
Published : February 8, 2026 at 7:10 AM IST
કોટા, રાજસ્થાન: શહેરના કોચિંગ હબ વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે 9:15 વાગ્યાની આસપાસ એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. જવાહર નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ઇન્દ્ર વિહારમાં ઓપેરા હોસ્પિટલ પાસે આવેલી ત્રણ માળની ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ ગઈ. જેમાં કોચિંગના વિદ્યાર્થીઓ સહિત અનેક લોકો કાટમાળ નીચે દટાઈ ગયા.
જોરદાર ધડાકો અને ઈમારત ધરાશાયી
ઈમારતના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ત્રણ અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટ કાર્યરત હતા, જેમાંથી સૌથી પ્રખ્યાત મુરાદાબાદી માંસાહારી રેસ્ટોરન્ટ હતું. નીચેની દુકાનોમાં ગ્રાહકો અને કર્મચારીઓ હાજર હતા, અને બહાર બાઇક પાર્કિંગ વિસ્તારમાં બેઠેલા કેટલાક લોકો પણ પ્રભાવિત થયા હતા. ઘટના સમયે એક જોરદાર અવાજ સંભળાયો હતો, જેને કેટલાક લોકોએ વિસ્ફોટ તરીકે વર્ણવ્યો હતો, અને આખી ઇમારત ધરાશાયી થઈ ગઈ હતી.
#WATCH राजस्थान: कोटा में बिल्डिंग गिरने वाली जगह से नवीनतम वीडियो। बचाव अभियान जारी है। https://t.co/lty60NRVPw pic.twitter.com/J2MmF1DVxh— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2026
2 લોકોને મૃત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યા
કોટા મેડિકલ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ સંગીતા સક્સેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "કુલ 10 લોકો આવ્યા હતા, જેમાંથી બેને મૃત હાલતમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. બે દર્દીઓ હાલમાં દાખલ છે... તેમને નાની ઇજાઓ થઈ છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે... સામાન્ય ઇજાઓવાળા ત્રણ દર્દીઓને સારવાર આપીને રજા આપવામાં આવી હતી... એક વ્યક્તિ બચાવ ટીમનો સભ્ય હતો..."
#WATCH राजस्थान: कोटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने कहा, " कुल 10 लोग आए, जिनमें से दो को मृत लाया गया था। 2 मरीज़ अभी हमारे पास एडमिट हैं... उन्हें मामूली चोटें आई हैं, और उनका इलाज चल रहा है... मामूली चोट वाले तीन मरीज़ों का इलाज करके उन्हें यहां से डिस्चार्ज कर… https://t.co/CO7Pmr6iR4 pic.twitter.com/85tlQRXU6F— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2026
રાજસ્થાનના ઉર્જા મંત્રીએ પીડિતોની મુલાકાત લીધી
રાજસ્થાનના ઉર્જા મંત્રી હીરાલાલ નાગરે કોટા મેડિકલ કોલેજની મુલાકાત લીધી અને ઇમારત ધરાશાયી થવાના ભોગ બનેલા લોકોને મળ્યા.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट किया, " कोटा के इंद्रविहार में बिल्डिंग गिरने की घटना बहुत दुखद है। मैं जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं। मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव अभियान तेज़ी से चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही, मैंने उन्हें यह भी… pic.twitter.com/9rVeH2tvmb— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 7, 2026
લોકસભાના અધ્યક્ષે ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ
લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ ટ્વીટ કર્યું અને કહ્યું કે, "કોટાના ઇન્દ્ર વિહારમાં ઇમારત ધરાશાયી થવાની ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સાથે સતત સંપર્કમાં છું. મેં જિલ્લા કલેક્ટર સહિત સંબંધિત અધિકારીઓને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો છે. મેં તેમને એ પણ સૂચના આપી છે કે, દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા તમામ લોકોને યોગ્ય અને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર મળે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે તમામ ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને આ મુશ્કેલ સમયમાં હિંમત અને શક્તિ મળે."
તંત્ર દ્વારા બચાવ કામગીરી: માહિતી મળતાં, પોલીસ, વહીવટીતંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમો, નાગરિક સંરક્ષણ અને SDRF જેવી રાહત બચાવની કંપનીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને બચાવ કામગીરી વેગવંતી બનાવી. અત્યાર સુધીમાં અડધા ડઝનથી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં કેટલાક કોચિંગ વિદ્યાર્થીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. હજી સુધી કોઈના મૃત્યુની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે.
માહિતી મળતાં જ ધારાસભ્ય સંદીપ શર્મા અને વર્તમાન મેયર રાજીવ અગ્રવાલ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. સંદીપ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે ઇમારત ત્રણ માળ ઊંચી હતી અને ધરાશાયી થવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. જોકે, નજીકમાં ચાલી રહેલા બાંધકામના કામને કારણે દુર્ઘટના થઈ હોઈ શકે છે. તેમણે બચાવ અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવાના આદેશ આપ્યા છે.
અંધારાના કારણે બચાવ કામગીરીમાં અડચણ
ઘટનાને પગલે પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લીધો હતો અને લોકોને અહીં આવતા અટકાવવામાં આવ્યા હતાં. અંધારાને કારણે બચાવ કામગીરીમાં પણ અવરોધ આવ્યો હતો, પરંતુ લાઇટિંગ અને વધારાની ટીમો સાથે પ્રયાસો યથાવત રહ્યાં. પ્રત્યક્ષદર્શી આદિત્ય વિજયે જણાવ્યું હતું કે, ઇમારત અચાનક ધરાશાયી થઈ હતી. કેટલાક લોકોને તાત્કાલિક બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય લોકો ભાગીને બચી ગયા હતા. વહીવટીતંત્રે લોકોને શાંત રહેવા અને આ વિસ્તારથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. દુર્ઘટનાના કારણોની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
મોટી સંખ્યામાં પોલીસની ટીમ તૈનાત
ઘટનાની જાણ થતાં, રાજ્યના શિક્ષણ પ્રધાન મદન દિલાવર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર બચાવ કામગીરીની સમીક્ષા કરી હતી. આસપાસના વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો કાપી નાખવામાં આવ્યો તેમજ ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે એક ડઝનથી વધુ બુલડોઝર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા કલેક્ટર પીયૂષ સમરિયા અને પોલીસ અધિક્ષક તેજસ્વિની ગૌતમ સહિત સમગ્ર વહીવટીતંત્ર પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું હતું. મોટી ભીડને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસ ટુકડી પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.
દુર્ઘટનાનું પ્રાથમિક કારણ
જિલ્લા કલેક્ટર પીયૂષ સમરિયાની સૂચના પર, જિલ્લા પરિવહન અધિકારી સુરેન્દ્ર સિંહ સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પરિવહન અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ક્રેન અને બુલડોઝર મંગાવ્યા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નજીકમાં બીજી દુકાનના બાંધકામને કારણે આ દુર્ઘટના થઈ હશે. નજીકની દુકાન સંપૂર્ણપણે ખોદીને તોડી પાડવામાં આવી હતી, જેના કારણે આ દુર્ઘટનાની શંકા છે.