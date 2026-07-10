ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવને 3 મહિનાની જેલ, સમાધાનના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ
સમાધાનની નિષ્ફળતા બાદ હાઈકોર્ટનો કડક નિર્ણય, રાજપાલ યાદવને ત્રણ મહિનાની જેલની સજા ફટકારાઈ, સમાધાન માટેના પ્રયાસો સફળ ન થયા.
Published : July 10, 2026 at 4:17 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હી હાઈકોર્ટે ચેક બાઉન્સના એક હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસમાં બોલિવૂડ અભિનેતા રાજપાલ યાદવને ત્રણ મહિનાની કેદની સજા સંભળાવી છે. જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માની બેન્ચે સમાધાન માટે થયેલા તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ ગયા બાદ આ કડક ચુકાદો આપ્યો, જેના કારણે અભિનેતાની કાનૂની મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે.
સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ એ પ્રયાસ સફળ ન થયો. ઉલ્લેખનીય છે કે, 16 ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટે રાજપાલ યાદવને 18 માર્ચ સુધી વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. એ પહેલાં 5 ફેબ્રુઆરીએ હાઈકોર્ટે તેમને કોઈ પણ જાતની રાહત આપવાનો ઇન્કાર કરી તાત્કાલિક સરેન્ડર કરવા કહ્યું હતું, જે બાદ રાજપાલ યાદવે જેલમાં આત્મસમર્પણ કરી દીધું હતું.
કડકડડુમાં કોર્ટે ચેક બાઉન્સના મામલે રાજપાલ યાદવને દોષિત ઠેરવી સજા સંભળાવી હતી. જોકે, જૂન 2024માં હાઈકોર્ટે એ સજા સ્થગિત કરી દીધી હતી અને નોંધ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવ ટેવાયેલા ગુનેગાર નથી, તેથી સજા મોકૂફ રાખવામાં આવે છે.
કડકડડુમા કોર્ટે દોષિત જાહેર કર્યા બાદ રાજપાલ યાદવ પર 1 કરોડ 60 લાખ રૂપિયાનો દંડ લાદ્યો હતો. સાથે જ કોર્ટે તેમનાં પત્ની રાધા પર પ્રતિ કેસ 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. આ સજા ચેક બાઉન્સ સાથે સંકળાયેલા સાત કેસોમાં સંભળાવવામાં આવી હતી.
ફરિયાદી મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડે કોર્ટને જણાવ્યું કે, રાજપાલ યાદવે એપ્રિલ 2010માં ફિલ્મ ‘અતા પતા લાપતા’ પૂરી કરવા કંપની પાસે મદદ માંગી હતી. 30 મે 2010ના રોજ બંને વચ્ચે સમજૂતી થઈ અને કંપનીએ રાજપાલ યાદવની પેઢીને 5 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી. સમજૂતી મુજબ, વ્યાજ સાથે કુલ 8 કરોડ રૂપિયા પરત કરવાના હતા, પરંતુ તેઓ પ્રથમ હપ્તો જ ચૂકવી શક્યા નહીં. ત્યારબાદ ત્રણ વખત કરારનું નવીકરણ થયું. 9 ઓગસ્ટ 2012ના અંતિમ સમજૂતીપત્રમાં આરોપી રાજપાલ યાદવે ફરિયાદીને 11 કરોડ 10 લાખ 60 હજાર 350 રૂપિયા ચૂકવવાની સંમતિ દર્શાવી હતી, પરંતુ તેમની કંપની આ રકમ પણ આપવામાં નિષ્ફળ રહી.
પોતાના બચાવમાં રાજપાલ યાદવે કોર્ટને જણાવ્યું કે, તેમણે મુરલી પ્રોજેક્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસેથી કોઈ લોન લીધી નહોતી. તેમના મતે, તેમણે મુરલી પ્રોજેક્ટ કંપનીમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું. જોકે, કડકડડુમા કોર્ટે એ દલીલ ફગાવી દીધી અને તેમને ચેક બાઉન્સ માટે દોષિત ઠેરવ્યા.
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