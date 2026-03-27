મિડલ-ઈસ્ટ સંકટ પર સરકારની મોટી એક્શન, રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં બનાવી સમિતિ
કેન્દ્ર સરકારે પશ્ચિમ એશિયામાંથી ઉદ્ભવતા મુદ્દાઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં એક આંતર-મંત્રી જૂથની રચના કરી છે
Published : March 27, 2026 at 6:57 PM IST
નવી દિલ્હી: મધ્ય પૂર્વમાં સંઘર્ષથી ઉદ્ભવતા મુદ્દાઓ પર દેખરેખ રાખવા માટે સરકારે રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં એક આંતર-મંત્રી જૂથ (IMG) ની રચના કરી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ અને કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ પ્રધાન હરદીપ સિંહ પુરી અન્ય મંત્રીઓ સાથે આ જૂથના સભ્યોમાં સામેલ છે.
શુક્રવારે સવારે, સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડી; પરિણામે, પેટ્રોલ પરની એક્સાઇઝ ડ્યુટી ₹3 પ્રતિ લિટર ડીઝલ પરની ડ્યુટી શૂન્ય થઈ ગઈ. ડીઝલની નિકાસ પર ₹21.5 પ્રતિ લિટરનો અણધાર્યો કર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
વધુમાં, સરકારે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) માટે કર માળખામાં સુધારો કર્યો છે. ₹50 પ્રતિ લિટરની નવી એક્સાઇઝ ડ્યુટી રજૂ કરવામાં આવી છે. જો કે, છૂટછાટોને કારણે, અસરકારક ડ્યુટી ₹29.5 પ્રતિ લિટર સુધી મર્યાદિત રહેશે, જેનાથી ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર પરનો બોજ ઘટશે.
નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ પર પ્રતિ લિટર ₹50 લેવી એક ખાસ વધારાની એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે, જેમાં કેટલીક છૂટછાટો પણ શામેલ છે જે અસરકારક દરને પ્રતિ લિટર ₹29.5 સુધી મર્યાદિત કરે છે. ઇંધણના ભાવમાં એકંદર સ્થિરતા જાળવવામાં મદદ કરવા માટે એક્સાઇઝ ડ્યુટી માળખામાં વધુ ફેરફાર પણ લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટાડો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે દુનિયયા ઈરાન યુએસ-ઇઝરાયલ સંઘર્ષ અને ત્યારબાદ તેહરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર લાદવામાં આવેલી નાકાબંધીને કારણે ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસના પુરવઠાના પાંચમા ભાગ માટે માર્ગ તરીકે કામ કરે છે - જે દરરોજ 20 થી 25 મિલિયન બેરલ જેટલું છે. યુદ્ધ પહેલા, ભારત તે તેલના 12 થી 15 ટકા ખરીદી કરતું હતું.
દરમિયાન, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે એક સત્તાવાર નિવેદન જારી કરીને જનતાને ખાતરી આપી હતી કે દેશભરના તમામ રિટેલ આઉટલેટ્સ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે અને "બધા પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે." મંત્રાલયે લોકોને ફેલાતી અફવાઓ વચ્ચે ગભરાટમાં ખરીદી કરવાનું ટાળવા પણ વિનંતી કરી છે.
આ પણ વાંચો: