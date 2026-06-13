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સેનાના અધિકારીઓએ ભવિષ્યના યુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ: રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ

રક્ષા મંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે, પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઑપરેશન સિંદૂરમાં એર વોરિયર્સે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી

રક્ષા મંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે, પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઑપરેશન સિંદૂરમાં એર વોરિયર્સે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી
રક્ષા મંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે, પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઑપરેશન સિંદૂરમાં એર વોરિયર્સે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી (Defence Ministry FB Page)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 6:40 PM IST

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હૈદરાબાદ: રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે શનિવારે હૈદરાબાદમાં ડુંડીગલ એરફોર્સ એકેડેમીમાં ગ્રેજ્યુએશન પરેડ (પાસિંગ-આઉટ પરેડ) માં સમીક્ષા અધિકારી તરીકે હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે બોલતા, રાજનાથ સિંહે જણાવ્યું હતું કે સશસ્ત્ર દળોમાં નવા ભરતી થયેલા સૈનિકોએ યુદ્ધના બદલાતા સ્વભાવ માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મોટી શક્તિઓ હવે યુદ્ધના મેદાનમાં આગળ વધી શકતી નથી, કારણ કે નાના દળો પણ ચોક્કસ યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

તેમણે કહ્યું કે, એરફોર્સ વાયુ રક્ષા પ્રણાલી માટે ખૂબ જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, યુદ્ધમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અનેકગણો વધી ગયો છે અને અધિકારીઓને ટેકનોલોજીકલ ઉપયોગ અપનાવવો જોઈએ. રક્ષા મંત્રીએ યાદ અપાવ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂરમાં 'એર વોરિયર્સ'એ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે કહ્યું કે, સૈન્ય અધિકારીઓને આ વર્તમાન ટેક્નોલૉજીવાળી દુનિયામાં સતત સતર્ક રહેવું જોઈએ.

તેમણે કહ્યું, "પહેલાં એવું લાગતું હતું કે મોટી શક્તિઓ યુદ્ધભૂમિ પર નોંધપાત્ર ફાયદો મેળવે છે. પરંતુ હવે, સરખામણીમાં, નાના દળો પણ તેમના સંક્ષિપ્ત છતાં ઘાતક શસ્ત્રો અને નવીન યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને ભારે નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ વાત તમારી સાથે શેર કરવાનો મારો હેતુ એ છે કે તમે કોઈપણ પ્રકારના સંઘર્ષ માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહો."

તેમણે ઉમેર્યું, "પરંપરાગત રીતે સૈનિકો અને શસ્ત્રોની હાજરી પર નિર્ભર રહેવાથી વિપરીત, આધુનિક યુદ્ધમાં રડાર, ઉપગ્રહો, ડ્રોન, સેન્સર અને રોબોટિક્સ જેવી અનેક સિસ્ટમોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે એવા દૃશ્યો જોઈ રહ્યા છીએ જ્યાં દુશ્મનની ટ્રાફિક સિસ્ટમ અને સીસીટીવી નેટવર્ક પણ નિયંત્રિત થઈ રહ્યા છે."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધની વ્યાખ્યામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. નવા કમિશન્ડ અધિકારીઓએ આધુનિક યુદ્ધ યુક્તિઓ અને વ્યૂહરચનાઓ સમજવી અને અપનાવવી જોઈએ, સાથે સાથે જરૂર પડ્યે તેમને અનુકૂલિત કરવા માટે પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ.

રાજનાથ સિંહે ભારતીય વાયુસેનામાં સામેલ મહિલા પાઇલટ્સને અભિનંદન આપતાં કહ્યું કે તેમની વધતી સંખ્યા દળને વધુ શક્તિશાળી, સંતુલિત અને મજબૂત બનાવી રહી છે - જે એક સમાવેશી દળની શક્તિ દર્શાવે છે.

સંરક્ષણ મંત્રીએ મુખ્ય બચાવ મિશનમાં ભારતીય વાયુસેનાની સફળતા અને પડકારજનક સમયમાં વિદેશી નાગરિકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં તેની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આમ કરીને, ભારતીય વાયુસેનાએ માનવતાવાદી મિશન દરમિયાન ભારતીય સંસ્કૃતિ અને મૂલ્યોને જાળવી રાખ્યા છે."

સમારંભ દરમિયાન, રાજનાથ સિંહે સ્નાતક તાલીમાર્થીઓને રાષ્ટ્રપતિ કમિશન એનાયત કર્યું. ભારતીય વાયુસેનાના ફ્લાઇટ કેડેટ્સ તેમજ ભારતીય નૌકાદળ, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ અને વિયેતનામના અધિકારીઓ અને તાલીમાર્થીઓને તેમની તાલીમ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થવા પર 'વિંગ્સ' અને 'બ્રેવેટ્સ' એનાયત કરવામાં આવ્યા. સંરક્ષણ મંત્રીએ ફ્લાઈંગ, નેવિગેશન અને ગ્રાઉન્ડ ડ્યુટી શાખાઓમાં મેરિટના એકંદર ક્રમમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવનારા ફ્લાઇટ કેડેટ્સને 'પ્રેસિડેન્ટ્સ પ્લેક' પણ એનાયત કર્યો.

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