દિલ્હી વિરોધ પ્રદર્શનો 'અરાજકતાથી દેશની પ્રગતિને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ, કોંગ્રેસ બાંગ્લાદેશ જેવું 'સત્તા પરિવર્તન' ઈચ્છે છે: રાજનાથ સિંહ
રક્ષા મંત્રીએ વિપક્ષ અને તેના સાથી પક્ષો પર આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ યુવાનોને 'અરાજકતાની રાજનીતિના પ્યાદા' બનાવીને દેશને અસ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે
Published : October 16, 2026 at 1:43 PM IST
લખનઉ: કેન્દ્રીય રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીની વર્તમાન પરિસ્થિતિ બંધારણીય માર્ગોને બદલે "અરાજકતા દ્વારા ભારતની પ્રગતિને પાટા પરથી ઉતારી દેવાનો એક નિંદનીય પ્રયાસ" છે. તેમણે કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો પર બાંગ્લાદેશમાં જેવી ઘટના બની હતી, તેવો જ "સત્તા પરિવર્તન" લાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો.
એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા સિંહે કહ્યું કે, વિપક્ષ યુવાનોને "અવ્યવસ્થાની રાજનીતિમાં પ્યાદા" બનાવીને દેશને અસ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું કે, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દિલ્હીમાં જે ઘટનાક્રમ બન્યો છે, તે અનેક ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. એવું જણાય છે કે કોંગ્રેસ અને તેના રાજકીય સાથી પક્ષો, પ્રત્યક્ષ રીતે તેમજ તેમના સંલગ્ન સંગઠનોના માધ્યમથી, યુવાનોની ઊર્જાને રચનાત્મક કાર્યો અને રાષ્ટ્રનિર્માણમાં વાળવાને બદલે, તેનો ઉપયોગ રાજકીય સંઘર્ષ અને અરાજકતા ફેલાવવા માટે કરી રહ્યા છે."
રક્ષામંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, "દેશના યુવાનોને અરાજકતાની રાજનીતિમાં પ્યાદા તરીકે વાપરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકો - બાંગ્લાદેશની ઘટનાઓનું અનુકરણ કરીને - સત્તા પરિવર્તન ઈચ્છે છે અને ખુલ્લેઆમ સ્વીકારે છે કે તેમને બાંગ્લાદેશની પરિસ્થિતિમાંથી પ્રેરણા મળી છે; જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો બેધડક રીતે સરકારને ઉથલાવી દેવાની હાકલ કરી રહ્યા છે. આના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તેમનો એકમાત્ર એજન્ડા લોકશાહી સંસ્થાઓને નષ્ટ કરવાનો અને દેશમાં અંધાધૂંધી ફેલાવવાનો છે."
लखनऊ में प्रेस वार्ता। https://t.co/776gWv68ka— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 16, 2026
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ અને તેના સાથી પક્ષો દ્વારા 'સત્તા પરિવર્તન' જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ એ સ્પષ્ટ કરે છે કે તેમનો સંઘર્ષ ચૂંટણી સુધારણા માટે નથી. સિંહે કહ્યું, "આ દેશના યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે નથી - પરંતુ, દેશમાં અરાજકતા ભડકાવીને સત્તા હડપવા માટેનું એક ષડયંત્ર છે."
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કોંગ્રેસ પક્ષના ઈતિહાસના એવા પાસાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો જેને તેમણે "કાળા અધ્યાય" ગણાવ્યા અને કોંગ્રેસના શાસનકાળ દરમિયાન થયેલી ચાર મોટી ઐતિહાસિક ભૂલોની યાદી આપી.
સિંહે કહ્યું, "મારું માનવું છે કે કોંગ્રેસના શાસન અને સંરક્ષણ હેઠળ ત્રણ સૌથી મોટા, અક્ષમ્ય અપરાધો આચરવામાં આવ્યા છે: તેમનો પહેલો અક્ષમ્ય અપરાધ 1975માં ઈન્દિરાજી દ્વારા લાદવામાં આવેલી કટોકટી હતી. તેમનો બીજો અક્ષમ્ય અપરાધ 1984માં કોંગ્રેસના આશ્રય હેઠળ શીખ ભાઈ-બહેનોનું નરસંહાર હતો. અને તેમનો ત્રીજો અક્ષમ્ય અપરાધ 1990માં થયો હતો, જ્યારે તેમણે એવા લોકોની સરકારને સમર્થન આપ્યું અને બચાવી, જેમણે રામભક્ત કારસેવકોના લોહીની નદીઓ વહેવડાવી હતી."
રક્ષા મંત્રીએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ અત્યારે સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ અને બંધારણીય માળખા પર સતત હુમલા કરીને ચોથો ઐતિહાસિક અપરાધ કરી રહી છે.
સિંહે ભારપૂર્વક કહ્યું, "અને ચોથો અપરાધ આજે કોંગ્રેસ દ્વારા બંધારણ, બંધારણીય મૂલ્યો અને બંધારણીય સંસ્થાઓ પર હુમલો કરીને કરવામાં આવી રહ્યો છે. હું તમને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે 1975માં ઈન્દિરા ગાંધીએ લોકશાહીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધી હતી. અને આજે, રાહુલજી બંધારણને પોતાના ખિસ્સામાં રાખીને અરાજકતા ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના ઈતિહાસના પાના ફેરવી જુઓ, તમને તેમાં આવા ઘણા કાળા અધ્યાય જોવા મળશે."
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પર "કૃત્રિમ આક્રોશ" પેદા કરવાનો અને "વ્યવધાન ઊભું કરતું રાજકારણ" (politics of disruption) રમવાનો આરોપ લગાવતા, કેન્દ્રીય મંત્રીએ તેમને જનતાના જનાદેશનું સન્માન કરવા અને પોતાના રાજકીય આચરણ પર આત્મચિંતન કરવાની સલાહ આપી.
સિંહે કહ્યું, "ભારતની લોકતાંત્રિક સંસ્થાઓને રાજકીય સ્વાર્થ ખાતર બલિદાન આપી શકાય નહીં. આ વાસ્તવિકતા સમજવી જરૂરી છે. કૃત્રિમ આક્રોશ ઊભો કરીને, સંસ્થાઓને બદનામ કરવાના પ્રયાસો દ્વારા કે રાજકીય તકવાદ દ્વારા ભારતની વિકાસયાત્રાને ક્યારેય અવરોધી શકાતી નથી. લોકતંત્રના રક્ષણના નામે 'વ્યવધાન ઊભું કરતું રાજકારણ' રમવાને બદલે, રાહુલજીએ જનતાના જનાદેશનું સન્માન કરવું જોઈએ અને પોતાની રાજકીય ભૂમિકા પર આત્મચિંતન કરવું જોઈએ. આ મારી તેમને સલાહ છે."
રક્ષા મંત્રીએ રાહુલ ગાંધી દ્વારા લગાવવામાં આવેલા 'મત ચોરી'ના આરોપોને પણ પડકાર્યા. તેમણે દલીલ કરી કે, મતદાર ઓળખ કાર્ડ દાખલ થયા ત્યારથી કોંગ્રેસ માટે લોકસભામાં બહુમતી મેળવવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે.
તેમણે કહ્યું, "દેશમાં પાંચથી દસ દાયકા સુધી મતદાર ઓળખ કાર્ડ વિના ચૂંટણીઓ યોજાતી હતી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, 1993 પહેલાં મતદાર ઓળખ કાર્ડ અસ્તિત્વમાં જ નહોતા. મતદારની ઓળખ સાબિત કરવા માટે કોઈ નક્કર પુરાવો નહોતો. અને જ્યારે મતદાર ઓળખ કાર્ડ દાખલ કરવામાં આવ્યા, ત્યારથી કોંગ્રેસ માટે બહુમતી મેળવવી એક દૂરનું સ્વપ્ન બની ગયું છે."
સિંહે દાવો કર્યો હતો કે મતદાર ઓળખ કાર્ડ (વોટર આઈડી કાર્ડ) દાખલ થયા ત્યારથી, કોંગ્રેસે લોકસભામાં પોતાના બહુમતીના જોરે કેન્દ્રમાં ક્યારેય સરકાર બનાવી નથી.
"કોંગ્રેસ દાવો કરે છે કે તેમના મતો ચોરાઈ ગયા છે. પરંતુ હું તમને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે ઉત્તર પ્રદેશમાં કોંગ્રેસ છેલ્લે 1985માં જીતી હતી અને 1984 પછી કોંગ્રેસે દેશમાં ક્યારેય બહુમતી મેળવી નથી. તે સમયે, ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર બે બેઠકો ધરાવતો પક્ષ હતો. હવે તમે જ નક્કી કરો: શું આ મતોની ચોરી હતી કે પછી પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળતા? રાહુલ ગાંધીએ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપવો જોઈએ," તેમણે કહ્યું.
રાહુલ ગાંધીએ અગાઉ પોતાના આરોપોને "હાઈડ્રોજન બોમ્બ" ગણાવ્યા હતા, તેના પર કટાક્ષ કરતા સિંહે કહ્યું કે આ દાવાઓ અપેક્ષિત અસર પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. સંરક્ષણ મંત્રીએ કહ્યું, "તેમણે તેને 'હાઈડ્રોજન બોમ્બ' ગણાવીને સમગ્ર દેશમાં ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. પરંતુ સત્ય એ છે કે તેમનો આ કહેવાતો 'હાઈડ્રોજન બોમ્બ' દિવાળીના ફટાકડા જેટલો પણ સાબિત ન થયો."
રક્ષા મંત્રીનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે વિરોધ પક્ષના નેતાઓ, 'ઈન્ડિયા' (INDIA) ગઠબંધનના પક્ષો અને વિદ્યાર્થી સંગઠનો ચૂંટણી પંચની 'સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા સામે સતત વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા છે.
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