મધ્યપ્રદેશમાં મોટી કરૂણાંતિકા, કાર પુલ પરથી લપસીને વોકળામાં ખાબકી, 3 વર્ષના બાળક સહિત 6 લોકોના મોત
મધ્યપ્રદેશના રાજગઢથી એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક ઓમ્નીકાર પુલ પરથી લપસીને નદીમાં ખાબકી જેમાં 6 લોકોના મોત થયાં છે.
Published : August 10, 2026 at 2:30 PM IST
રાજગઢ: મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ લોકો પર કહેર બનીને વરસી રહ્યો છે. સોમવારે રાજગઢમાં એક મોટી કરૂણાંતિકા સામે આવી છે, પાચોર-ખુજનેર રોડ પર એક ઓમ્ની કાર પુલ પરથી લપસીને વોકળામાં ખાબકી હતી, ઓમ્ની કારમાં 11 લોકો સવાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જેમાંથી બેને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે છ લોકોના મોત થયા છે. ૩ વર્ષના બાળકનો મૃતદેહ પણ મળી આવ્યો છે. બાકીના ત્રણ લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
કાર પુલ પરથી લપસીને વોકળામાં ખાબકી
એવું જાણવા મળ્યું છે કે, કારમાં સવાર તમામ લોકો દેવાસના રહેવાસી હતા. તેઓ સતવાસથી કડલવદ ગામ જઈ રહ્યા હતા. રાજગઢના પડાના નજીક ઝીરી વોકળા પર ૩૦ ફૂટ લાંબા પુલ પર બાંધકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. ભારે વરસાદને કારણે પુલ પરથી પાણી વહી રહ્યું હતું. ડ્રાઈવરે પુલ પરથી કાર હંકારી, જે લપસીને વોકળામાં ખાબકી ગઈ. કારમાં સવાર બે લોકો તરીને સુરક્ષિત રીતે બહાર નીકળી ગયા, જ્યારે અન્ય કારમાં જ ફસાઈ ગયા હતાં.
5 લોકોના મૃતદેહ મળ્યા, 4 લોકોની શોધખોળ
કારમાં 3 પુરુષો, 4 મહિલાઓ અને 4 બાળકો સહિત 11 લોકો સવાર હતા. મૃતકોમાં 3 પુરુષો, 2 મહિલાઓ અને ત્રણ વર્ષના એક બાળકનો સમાવેશ થાય છે. બાકીના ૩ લોકોની હજુ પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ, એસડીએમ રોહિત બમહોર અને એસડીઓપી અરવિંદ સિંહ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.
એસડીએમ રોહિત બમહોરે જણાવ્યું હતું કે, "પુલ પર પાણી ભરાઈ જવાને કારણે કાર વોકળામાં ખાબકી હતી. અત્યાર સુધીમાં આ ઘટનામાં 6 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 2 લોકો તરીને સલામત સ્થળે પહોંચી ગયા હતાં. બાકીના ગૂમ લોકોને શોધવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."
વોકળામાં ખાબકેલી કારને ક્રેનની મદદથી બહાર કાઢવામાં આવી હતી. વાહનના નંબર પ્લેટના આધારે, કાર સતવાસના ધનસાડ ગામના મુકેશ ચૌહાણના નામે નોંધાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.