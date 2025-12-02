ETV Bharat / bharat

જૂના અખબારમાંથી લેપટોપ બેગમાં બનાવી આ મહિલા લાખોમાં કમાય છે, 50 મહિલાઓને કરી પગભર

સત્તર વર્ષ પહેલાં, સુશીલાનું જીવન ખૂબ મુશ્કેલીમાં હતું. પતિના મૃત્યુથી તે પાંચ બાળકો, ચાર પુત્રીઓ અને એક પુત્રનું પાલન-પોષણ કરવા માટે એકલી પડી ગઈ હતી.

જૂના અખબારમાંથી લેપટોપ બેગ બનાવી લાખોમાં કમાણી
જૂના અખબારમાંથી લેપટોપ બેગ બનાવી લાખોમાં કમાણી (ETV Bharat)
Published : December 2, 2025 at 9:50 PM IST

ભરતપુર: મોટાભાગના લોકો જેને પસ્તી તરીકે વેચી દે છે તને રાજસ્થાનના ઝાલાવાડના આસનવાર ગામની સુશીલા દેવી માટે વરદાન બની ગયું છે. પસ્તીમાં ફેંકી દેવામાં આવેલા અખબારના પટ્ટાઓ અને હાથવણાટ દ્વારા રાજસ્થાનના ગ્રામિણ વિસ્તારમાં આ મહિલા લેપટોપ બેગ, ટોટ બેગ અને શુકનના કવર જેવા અનોખી વસ્તુઓ બનાવે છે અને અમેરિકામાં વેચાણ માટે મોકલે છે. આ કામમાં તેણે નજીકના ગામડાઓની 50 મહિલાઓને પણ સશક્ત બનાવી છે, તેમને કમાવવા, શીખવા અને પોતાના પગ પર ઊભા રહેવામાં મદદ કરી છે.

સત્તર વર્ષ પહેલાં, સુશીલાનું જીવન ખૂબ મુશ્કેલીમાં હતું. તેના પતિના મૃત્યુથી તે પાંચ બાળકો, ચાર પુત્રીઓ અને એક પુત્રનું પાલન-પોષણ કરવા માટે એકલી પડી ગઈ હતી. નાણાકીય અનિશ્ચિતતા, સામાજિક ટોણા અને તે તેના બાળકોને કેવી રીતે ખવડાવશે અને શિક્ષિત કરશે તે વિચાર તેના પર ભારે પડી ગયો.

આ સમય દરમિયાન, તેણે હાથવણાટ, સીવણ અને બ્લોક-પ્રિન્ટિંગના તાલીમ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો. સુશીલાએ નક્કી કર્યું કે તેના જીવનને મજબૂત બનાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે તે દરેક કૌશલ્ય શીખે અને તેનો ઉપયોગ આજીવિકા મેળવવા માટે કરે.

તેણે માત્ર કાપડ વણાટ માટેની ટ્રેનિંગ મેળવી હોવા છતાં, આ કળાને એક નોંધપાત્ર ઈનોવેશનમાં ફેરવી દીધી. એક દિવસ, તેને એક વિચાર આવ્યો કે જૂના અખબારોને ઉપયોગી વસ્તુમાં કેમ વણાટ કામ કરી શકાતું નથી? તે વિચારે તેના જીવનનો માર્ગ કાયમ માટે બદલી નાખ્યો.

સુશીલાએ અખબારોને પટ્ટીઓમાં કાપી, તેમને દોરા સાથે મિક્સ કરી દીધા, અને તે બધું લૂમ પર વણ્યું. ધીમે ધીમે, તેણે લેપટોપ બેગ, ટોટ બેગ, જ્વેલરી પાઉચ, ગિફ્ટ પેક અને શુકનના કવર જેવા મજબૂત અને સ્ટાઇલિશ ઉત્પાદનો બનાવ્યા. તેણે એક ડગલું આગળ વધીને ટકાઉપણું અને દેખાવ વધારવા માટે હળદર, ઈન્ડિગો અને મેરીગોલ્ડ જેવા કુદરતી રંગોનો ઉપયોગ કરીને કાગળને રંગ્યા. પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉત્પાદનોએ તાત્કાલિક ધ્યાન અને ખરીદદારો આકર્ષ્યા.

સુશીલા કહે છે કે તેની હાથથી બનાવેલી વસ્તુઓ અમેરિકામાં એક ક્રેઝ બની ગઈ છે, જ્યાંથી આખા વર્ષ દરમિયાન ઓર્ડર આવતા રહે છે. તે હવે દર મહિને રૂ. 5-6 લાખના ઉત્પાદનો મોકલે છે.

સુશીલા માટે વ્યવસાય શરૂ કરવો સરળ નહોતો, કારણ કે, તેની પાસે કોઈ મૂડી નહોતી અને ખૂબ જ ઓછો સપોર્ટ હતો. પરંતુ તેણે અને તેની આસપાસની મહિલાઓએ તેઓ જે કંઈ કરી શકે તે બચાવવાનું શરૂ કર્યું. જૂની વાતને યાદ કરતા સુશીલા કહે છે, "અમે અમારા યોગદાન કરતાં ચાર ગણી બચત કરી, અને બેંકે અમને બાકીની રકમમાં મદદ કરી." આ સાથે, તેણે પોતાનું નાનું યુનિટ સ્થાપ્યું. સમય જતાં, વધુ મહિલાઓ તેમની સાથે જોડાઈ, વણાટ, રંગ, સિવણ અને બ્લોક પ્રિન્ટ શીખવા લાગી. આજે, 50 મહિલાઓ તેમની પહેલ દ્વારા એક છત નીચે સ્થિર આવક કમાય છે.

ભરતપુરના અમૃતા હાટમાં, જ્યાં સુશીલાએ ઝાલરાપાટન સ્વ-સહાય જૂથના બેનર હેઠળ એક સ્ટોલ સ્થાપ્યો છે, ત્યાં તેમના ઉત્પાદનો, જેમાં હેન્ડલૂમ બેડશીટ, ખેસ, ટુવાલ, જેકેટ, રજાઇવાળી ચાદર અને હેન્ડ-બ્લોક પ્રિન્ટેડ કાપડનો સમાવેશ થાય છે, તે સારી રીતે વેચાય છે. હાથથી બનાવેલી, કિંમતો રૂ. 50 થી રૂ. 2,500 સુધીની હોય છે, અને આવા પ્રદર્શનોમાં દૈનિક વેચાણ રૂ. 10,000 થી રૂ. 20,000 સુધી પહોંચે છે.

પરંતુ આ ઓળખ ખૂબ જ મહેનતથી મેળવી હતી. શરૂઆતમાં, તેણે આસપાસના લોકો તરફથી ટોણાનો સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ સુશીલાએ ફક્ત તેના પતિના અવસાન બાદ ખાલી ન બેસવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આજે, જે લોકો તેના કામ પર શંકા કરતા હતા તેઓ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તે કહે છે, "મેં મારું જીવન બદલી નાખ્યું છે અને 50 અન્ય લોકોના જીવનનું નેતૃત્વ કર્યું છે જેઓ કેવી રીતે જીવશે તેની ખાતરી નહોતી." હવે, આ કોઈ નાની સિદ્ધિ નથી.

સંપાદકની પસંદ

