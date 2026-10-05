રાજસ્થાનની કલામ એકેડેમીમાં વિદ્યાર્થીઓનો હલ્લાબોલ, શિક્ષકને બરતરફ કરાયા, પોલીસ કેસ પણ નોંધાયો
મજાક-મજાકમાં મોકલવામાં આવેલી એક વિદ્યાર્થીની નોટથી શિક્ષક ગુસ્સે ભરાયા, જોકે વિદ્યાર્થીએ માફી માંગી હોવા છતાં પણ શિક્ષક તેને માર મારતા રહ્યાં.
Published : October 5, 2026 at 7:05 AM IST
જયપુર: રાજસ્થાનના જયપુરમાં ગોપાલપુરા બાયપાસ પર આવેલી કલામ એકેડેમીમાં એક શિક્ષક દ્વારા વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરવાનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વર્ગખંડના 2 વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે.
વીડિયોમાં શિક્ષક પ્રવીણ દાન ચરણ એક વિદ્યાર્થીને થપ્પડ મારતા અને વર્ગખંડમાંથી બહાર કાઢતા જોવા મળે છે. આ ઘટના બાદ, એકેડેમી મેનેજમેન્ટે આરોપી શિક્ષકને સંસ્થામાંથી હાંકી કાઢ્યા છે.
રવિવારે, યુવાનોએ કલામ એકેડેમીની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું અને રસ્તા પર ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જેના પગલે પોલીસે હળવો બળપ્રયોગ કર્યો અને ઘણા લોકોની અટકાયત કરી. પીડિતની ફરિયાદના આધારે, મહેશ નગર પોલીસે હુમલો અને SC/ST એક્ટ સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો.
પહેલા 16 સેકન્ડના વીડિયોમાં, શિક્ષક પ્રવીણ દાન વિદ્યાર્થીને સતત સાત વખત થપ્પડ મારતા જોવા મળે છે. બીજા વીડિયોમાં, તે વિદ્યાર્થીને વર્ગખંડમાંથી બહાર કાઢતા જોવા મળે છે. આ દ્રશ્યો વર્ગખંડમાં હાજર અન્ય વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મોબાઇલ ફોન પર કેદ કરવામાં આવ્યા હતા.
મહેશ નગર સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર હવા સિંહે જણાવ્યું હતું કે, સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વીડિયોની તપાસમાં પુષ્ટિ થઈ છે કે, તે કલામ એકેડેમીનો છે. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે, SC/ST એક્ટની સંબંધિત કલમો અને હુમલાના આરોપ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી શિક્ષક, પ્રવીણ દાન ચરણ, ને હજુ સુધી કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો નથી, અને પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થામાં ખલેલ પહોંચાડનારાઓ સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કોચિંગ સેન્ટરના સંચાલકે આ ઘટના માટે માફી માંગી છે. આ ઘટનામાં સંચાલકની કોઈ ભૂમિકા કે સંડોવણી હતી કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.
કલામ એકેડેમીના વિદ્યાર્થી વિષ્ણુના જણાવ્યા મુજબ, વર્ગખંડમાં મહાત્મા ગાંધીના બલિદાન અને નિઃસ્વાર્થતા અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હતી. સત્ર દરમિયાન, એક વિદ્યાર્થીએ શિક્ષકને એક નોંધ મોકલી. વિદ્યાર્થીઓએ કહ્યું કે, નોંધમાં લખ્યું હતું: "જેમ ગાંધીજીએ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું હતું, તેમ 'કલામ પરિવાર' પણ તમારી પાસેથી બલિદાન માંગે છે." આ ટિપ્પણીથી શિક્ષક ગુસ્સે થયા, તેમણે વિદ્યાર્થીને આગળ બોલાવ્યો અને તેના પર શારીરિક હુમલો કર્યો.
આ ઘટના જોનાર વિદ્યાર્થી કાર્તિકે કહ્યું કે, તે સમયે વર્ગખંડમાં હાજર હતો. તેમના મતે, વિદ્યાર્થીએ રમૂજમાં આ નોંધ મોકલી હતી. શિક્ષક ગુસ્સે થઈ ગયા અને વિદ્યાર્થીને મારવા લાગ્યો. વિદ્યાર્થીએ માફી માંગી હોવા છતાં, શિક્ષકે મારવાનું ચાલુ રાખ્યું. "જો નોંધ સામે વાંધો હોત, તો વિદ્યાર્થીને સમજાવી શકાયો હોત, પરંતુ વર્ગખંડમાં શારીરિક હિંસાનો આશરો લેવો અયોગ્ય હતો," કાર્તિકે કહ્યું. "વિદ્યાર્થીને આખા વર્ગની સામે અપમાનિત કરવામાં આવ્યો હતો. જો વિદ્યાર્થીએ આવી પરિસ્થિતિમાં કડક પગલું ભર્યું હોત, તો જવાબદારી કોણ લેત?"
વીડિયો વાયરલ થયા બાદ, યુવાનોએ કલામ એકેડમીની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, વિરોધ દરમિયાન સંસ્થાના કેટલાક વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. પ્રદર્શનકારીઓએ રસ્તા પર ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેના પગલે પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને શરૂઆતમાં ભીડને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
એસએચઓ (SHO) ના જણાવ્યા અનુસાર, ચેતવણીઓ આપવા છતાં કેટલાક યુવાનોએ રસ્તો રોકી રાખવાનું અને શાંતિ ભંગ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. પરિણામે, પોલીસે વિસ્તારને ખાલી કરાવવા માટે હળવા બળનો ઉપયોગ કર્યો અને અનેક યુવાનોની અટકાયત કરી. અટકાયત કરાયેલા લોકોમાં બેરોજગારોના પક્ષે અવાજ ઉઠાવનારા યુવા નેતા મનોજ મીણાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
કલામ એકેડમીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થા આ ઘટનાથી અત્યંત વ્યથિત છે, તેમણે વિદ્યાર્થી, તેમના પરિવાર અને વિદ્યાર્થી સમુદાયની સત્તાવાર માફી માંગી છે. આ ઉપરાંત, તે શિક્ષકને બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે અને સંસ્થાએ કોઈપણ કાનૂની કાર્યવાહી દરમિયાન વિદ્યાર્થીને સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી છે.
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