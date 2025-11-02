રાજસ્થાનમાં એક્સપ્રેસ વે પર ભયાનક અકસ્માત, ઊભેલા ટ્રકમાં ટેમ્પો ટ્રાવેલર ઘુસી જતા 15નાં મોત
આ અકસ્માત ફાલોદીના ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર થયો હતો. મુસાફરો કોલાયતની યાત્રાથી પરત ફરી રહ્યા હતા.
Published : November 2, 2025 at 9:21 PM IST
જોધપુર: રવિવારે મોડી સાંજે ફલોદી જિલ્લાના મતોડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભારતમાલા એક્સપ્રેસ વે પર થયેલા ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં 15 લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. બે અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમને ઓસિયાનની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા જોધપુરની MDM હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ફલોદીના પોલીસ અધિક્ષક કુંદન કંવરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મતોડાના હનુમાન સાગર ચોકડી પાસે આ અકસ્માત થયો હતો. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક અચલ સિંહ દેવરાએ જણાવ્યું હતું કે, એક ટેમ્પો ટ્રાવેલર પાર્ક કરેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ હતી. ટેમ્પોની ઝડપ એટલી હતી કે ટ્રક સાથે અથડાયા પછી તેનો કચ્ચરઘાણ વળી ગયો હતો. મુસાફરો સીટોમાં ફસાઈ ગયા હતા, જેના કારણે અનેક લોકોના મોત થયા હતા. ટક્કરની અસર એટલી ગંભીર હતી કે પોલીસને મૃતદેહો બહાર કાઢવા માટે ભારે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા પોલીસ અને સ્થાનિક ડ્રાઇવરોની મદદથી, મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બચાવ અને રાહત કામગીરી હજુ પણ ચાલુ છે.
પરિવાર મેળામાં ફરવા ગયો હતો: ફલોદી પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અમનરામે જણાવ્યું કે ટેમ્પો ટ્રાવેલરમાં સવાર લોકો જોધપુરના સુરસાગર વિસ્તારના એક પરિવારના હતા, જેઓ કોલાયત મેળામાં ફરવા ગયા હતા. પાછા ફરતી વખતે આ દુ:ખદ અકસ્માત થયો. મૃતકોના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવી છે, અને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ઘટનાના સમાચાર મળતાં જોધપુર પોલીસ કમિશનર ઓમ પ્રકાશ મથુરાદાસ માથુર MDM હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. તેમણે હોસ્પિટલના અધિક્ષક ડૉ. વિકાસ રાજપુરોહિત સાથે ઘાયલોની સારવાર વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી અને જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરી. પોલીસે આ મામલે બેદરકારી દાખવનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી છે.
VIDEO | Jodhpur, Rajasthan: At least 15 people are dead, and two have been seriously injured in a collision between a bus and, truck in Phalodi.— Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2025
Vikas Rajpurohit, Superintendent, Mathuradas Mathur Hospital, says, “I have received a call from the Police Commissioner to stay alert… pic.twitter.com/jUIfD778fy
ઘાયલોને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા જોધપુર લાવવામાં આવ્યા: જોધપુર પોલીસ કમિશનર ઓમ પ્રકાશ પાસવાને જણાવ્યું કે અકસ્માત ફલોદી જિલ્લામાં થયો હતો. ઘાયલોને સારવાર માટે જોધપુર મોકલવામાં આવ્યા છે. ઘાયલોને ગ્રીન કોરિડોર દ્વારા ઓસિયનથી લાવવામાં આવ્યા હતા. MDM હોસ્પિટલમાં સારવારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઘાયલોમાં ઉમ્મેદની પુત્રી દર્શની, ઉમ્મેદની પત્ની ગુલવંતી અને ચાંદપોલના રહેવાસી તારા દેવીને જોધપુર લાવવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, ફલોદી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તમામ મૃતકોના મૃતદેહને જોધપુર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
