ETV Bharat / bharat

Maazaની બોટલમાં પ્લાસ્ટિકનો મામલો: કોકા કોલા કંપનીને 2 લાખનો દંડ, ફરિયાદીને 50 હજાર આપવા આદેશ

પ્રતિકાત્મક તસવીર
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 16, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જેસલમેર: જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ પંચે એક મહત્વપૂર્ણ અને કડક ચુકાદો આપ્યો છે. દૂષિત પીણા (માઝા કોલ્ડ ડ્રિંક) સાથે સંકળાયેલા કેસમાં, પંચે આંતરરાષ્ટ્રીય પીણા કંપની કોકા-કોલા સહિત સંબંધિત પક્ષોને દોષિત ઠેરવ્યા અને તેમને રાજ્ય ગ્રાહક કલ્યાણ ભંડોળમાં ₹2 લાખનો દંડ જમા કરાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

ફરિયાદીને ₹50,000 વળતરનો આદેશ: આ બાબતને ગંભીર સ્વરૂપ માનીને, પંચે વધુમાં આદેશ આપ્યો કે ફરિયાદીને માનસિક અને નાણાકીય તકલીફ માટે વળતર તરીકે ₹40,000 ચૂકવવામાં આવે, સાથે સાથે કેસના ખર્ચ માટે ₹10,000 ચૂકવવામાં આવે. એડવોકેટ પ્રથમેશ આચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, ઢીબ્બા પાડાના રહેવાસી તુષાર પુરોહિતે 16 જુલાઈ, 2025 ના રોજ શિવમ માર્કેટિંગ પાસેથી ₹810 માં માઝા કોલ્ડ ડ્રિંક્સનું એક કેરેટ ખરીદ્યું હતું. જ્યારે કેરેટમાંથી સીલબંધ બોટલ ખોલવામાં આવી ત્યારે અંદર પ્લાસ્ટિક પોલીથીનનો મોટો ટુકડો મળી આવ્યો, જેનાથી પીણું સંપૂર્ણપણે દૂષિત થઈ ગયું. આનાથી સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભા થવાની આશંકા વ્યક્ત થઈ.

ચાર મહિનાથી બોટલમાં પ્લાસ્ટિક હાજર: તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, સંબંધિત બોટલ 16 માર્ચ, 2025 ના રોજ પેક કરવામાં આવી હતી એટલે કે પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો ખરીદીની તારીખથી લગભગ ચાર મહિના પહેલા બોટલની અંદર હાજર હતો. આમ છતાં, ઉત્પાદન બજારમાં વેચાતું રહ્યું, જેનાથી કંપનીની ગુણવત્તા નિયંત્રણ પદ્ધતિઓ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા. વેચનાર દ્વારા જારી કરાયેલ ઇન્વોઇસમાં એક શરત હતી કે, "એકવાર વેચાયેલ માલ પાછો લેવામાં આવશે નહીં." પરિણામે, ફરિયાદીને ઉત્પાદન પરત કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાની મદદ લેવાની ફરજ પડી.

કમિશન સમક્ષ દૂષિત બોટલ રજૂ: એડવોકેટ પ્રથમેશ આચાર્યએ માહિતી આપી કે સુનાવણી દરમિયાન, ફરિયાદીના વકીલે નક્કર પુરાવા રજૂ કર્યા. દૂષિત પીણાવાળી બોટલ કમિશન સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં નિરીક્ષણ દરમિયાન પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો સ્પષ્ટપણે દેખાતો હતો. આ પુરાવા કેસમાં નિર્ણાયક સાબિત થયા.

રજૂ કરાયેલા તથ્યોના આધારે, પ્રમુખ અધિકારી પવન કુમાર ઓઝા (પ્રમુખ) અને સભ્ય રમેશ કુમાર ગોડે ફરિયાદીની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. પોતાના આદેશમાં, કમિશને જણાવ્યું હતું કે, એક પ્રખ્યાત બહુરાષ્ટ્રીય કંપની તરફથી આવી બેદરકારી અત્યંત ગંભીર છે. તે ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધા ચેડા કરે છે. તેના ચુકાદામાં, કમિશને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, ગ્રાહક અધિકારોની અવગણના કોઈપણ સંજોગોમાં અસ્વીકાર્ય છે. ભવિષ્યમાં કંપનીઓ ગુણવત્તા અને સલામતીના ધોરણો અંગે વધુ જવાબદાર બને તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આવા કિસ્સાઓમાં કડક દંડ જરૂરી છે.

TAGGED:

CONTAMINATED MAAZA BOTTLE
COCA COLA COMPANY FINED
PLASTIC IN MAAZA BOTTLE
CONSUMER COURT
CONTAMINATED MAAZA BOTTLE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.