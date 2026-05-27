આસારામની આજીવન કેદની સજા યથાવત, બે સેવકો થયાં નિર્દોષ જાહેર

આ કેસમાં, પીડિતાના વકીલ, પીસી સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે સજા પર સ્ટે આપ્યો નથી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 9:48 AM IST

જોધપુર, રાજસ્થાન: જાતીય શોષણ કેસમાં આસારામ ઉર્ફે આસુમલની આજીવન કેદની સજા સામે દાખલ કરવામાં આવેલી અપીલ પર બુધવારે હાઇકોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ અરુણ કુમાર મોંગા અને યોગેન્દ્ર કુમાર પુરોહિતની ડિવિઝન બેન્ચે આસારામને સંપૂર્ણપણે આરોપમુક્ત જાહેર કર્યા નથી. તેમની સજા રદ કરવાની અપીલ ફગાવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ તેમને POCSO એક્ટ, ગેંગરેપ અને ભારતીય દંડ સંહિતાની કાવતરાની કલમો હેઠળ બિન-જામીનપાત્ર ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા ન હતા. ડિવિઝન બેન્ચે POCSO એક્ટ હેઠળ બળાત્કારના આરોપો, POCSO એક્ટ હેઠળ જાતીય શોષણના આરોપો અને JJ એક્ટની અન્ય કલમો પર નીચલી કોર્ટના ચુકાદાને યોગ્ય ગણાવ્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે તેમની આજીવન સજા અકબંધ રહેશે.

બેન્ચે આસારામના સહાયકો, શરતચંદ્ર ઉર્ફે શિવ અને શિલ્પીને સંપૂર્ણપણે નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. આ કેસમાં, પીડિતાના વકીલ, પી.સી. સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે કોર્ટે સજા પર સ્ટે આપ્યો નથી. આજીવન કેદની સજા યથાવત છે, જોકે રાહત જરૂર આપી છે. સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નિર્દોષ જાહેર કરાયેલા આરોપીઓના આદેશ સામે તેઓ પીડિતા સાથે વાત કરશે અને સુપ્રીમકોર્ટમાં જઈશું. આ નિર્ણય બાદ, આસારામને હવે જેલમાં આત્મસમર્પણ કરવું પડશે.

