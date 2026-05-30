રાજસ્થાનના ચુરુમાં ધૂળની ડમરીના તોફાનથી ભર બપોરે આકાશમાં છવાયું અંધારૂ, જુઓ Video

ચુરુમાં દિવસ દરમિયાન આવેલા તોફાનને કારણે, વાહનોને દિવસ દરમિયાન હેડલાઇટ ચાલુ રાખીને મુસાફરી કરવી પડી હતી.

రాజస్థానના ચુરુમાં અચાનક ધૂળની ડમરીઓનું તોફાન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 7:05 PM IST

ચુરુ : શનિવારે બપોરે રાજસ્થાનના ચુરુ શહેરમાં અચાનક હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે, જેના કારણે દિવસ દરમિયાન શહેરમાં અંધારું છવાઈ ગયું. ધૂળની ડમરીઓના કારણે આખું આકાશ ઢંકાઈ ગયુંં હતું. જેના કારણે થોડા સમય માટે રાત્રિ જેવું વાતાવરણ બન્યું. બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ શરૂ થયેલા આ તીવ્ર વાવાઝોડાને કારણે સુર્યનો પ્રકાશ પણ ઓછો જોવા મળ્યો. રસ્તાઓ પર વાહનોની ગતિ ધીમી પડી ગઈ, જેના કારણે વાહનચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ રાખીને મુસાફરી કરવી પડી. ધૂળના વાદળ એટલા ગાઢ હતા કે થોડા મીટર દૂર પણ જોવાનું મુશ્કેલ હતું.

અચાનક હવામાનમાં આવેલા પલટાને કારણે બજારોમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. ધૂળ અને ભારે પવનથી બચવા માટે લોકો દુકાનો અને સલામત સ્થળોએ દોડી રહ્યા હતા. વાવાઝોડાને કારણે ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષો, છોડ અને વીજળીના તારોને નુકસાન થયું હોવાની આશંકા છે. હવામાનમાં આવેલા પલટાને કારણે ભીષણ ગરમી સામે ઝઝૂમી રહેલા પ્રદેશના લોકોને રાહત મળી હતી, પરંતુ ધૂળના તોફાનને કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું હતું. સરદાર શહેરમાં, આખું આકાશ ધૂળના તોફાનોથી ઘેરાયેલું હોય તેવું લાગતું હતું, જેના કારણે દિવસના અજવાળામાં અંધકાર જેવું વાતાવરણ સર્જાયું હતું.

