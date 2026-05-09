રાજસ્થાન ATS: પંજાબમાં રાષ્ટ્ર વિરોધી સામગ્રી શેર કરનાર શંકાસ્પદની ઓળખ, બોમ્બ વિસ્ફોટ ચેટ અને વોઇસ નોટ્સ મળી
તપાસમાં AK-47 જેવા શસ્ત્રો મેળવવાના કાવતરાનો પણ ખુલાસો થયો છે. મોબાઇલ ચેટમાં હથિયારોના ઓર્ડર અંગેની વાતચીત મળી આવી છે.
Published : May 9, 2026 at 12:19 PM IST
જયપુર: રાજસ્થાન ATS એ પંજાબમાં આતંકવાદી નેટવર્ક સાથેના સંબંધો અંગે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. પંજાબમાં ખાલિસ્તાન તરફી અને પાકિસ્તાન તરફી સામગ્રી શેર કરનાર એક શંકાસ્પદની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આતંકવાદી નેટવર્ક સાથેના સંબંધો બદલ તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પંજાબના તરનતારનનો શંકાસ્પદ ગુરવિંદર સિંહ પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી સંગઠન TRF સાથે સંપર્કમાં હતો. આરોપી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યો હતો.
વધુમાં, AK-47 જેવા શસ્ત્રો મેળવવાનું કાવતરું પણ ખુલ્યું છે. મોબાઇલ ચેટમાં હથિયારોના ઓર્ડર અંગેની વાતચીત મળી આવી છે. આરોપીએ BSF પોસ્ટનો ફોટો પણ પાકિસ્તાનને મોકલ્યો છે, જેનાથી દેશની સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક થઈ ગઈ છે. આ કાર્યવાહી એડીજી એટીએસ, એજીટીએફ અને એએનટીએફ દિનેશ એમએનના નિર્દેશન અને આઈજી રાજેશ સિંહના દેખરેખ હેઠળ એટીએસની સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
એડીજી એટીએસ, એજીટીએફ અને એએનટીએફ દિનેશ એમએનના જણાવ્યા અનુસાર, એટીએસે સોશિયલ મીડિયા પર રાષ્ટ્ર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સામે આતંકવાદી નેટવર્ક સાથે કથિત રીતે જોડાણ હોવાના આરોપસર કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રાષ્ટ્ર વિરોધી અને અલગતાવાદી સામગ્રી ફેલાવનારાઓ સામે ખાસ કાર્યવાહી કરતા રાજસ્થાન એટીએસે પંજાબના એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ કરી છે અને તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર ખાલિસ્તાન તરફી અને પાકિસ્તાન તરફી પોસ્ટ, વીડિયો અને ટિપ્પણીઓ બહાર આવી છે.
સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં પુરાવા મળ્યા: સોશિયલ મીડિયા બ્રાન્ચના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર નિશા ચાવરિયાના નેતૃત્વમાં શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓના દેખરેખ દરમિયાન આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. તપાસ બાદ, એટીએસે અધિક પોલીસ અધિક્ષક સુરેન્દ્ર સિંહના નેતૃત્વમાં એક ટીમ પંજાબ મોકલી હતી. પૂછપરછ અને ડિજિટલ વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે શંકાસ્પદ ગુરવિંદર સિંહના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર ખાલિસ્તાન તરફી અને પાકિસ્તાન તરફી લાગણીઓને સમર્થન આપતી ઓડિયો, વિડીયો, પોસ્ટ્સ, ચેટ્સ અને ટિપ્પણીઓ મળી આવી હતી.
બોમ્બ વિસ્ફોટો વિશે ચેટિંગ અને વોઇસ નોટ્સ મળી આવી હતી: આરોપી ફેસબુક મેસેન્જર પર પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન TRF ના શંકાસ્પદો અને સભ્યો સાથે વાતચીત કરતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેમની પાસેથી AK-47 અને ગ્રેનેડ મંગાવવા અને બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવા વિશે ચેટ અને વોઇસ નોટ્સ પણ મળી આવી હતી. આરોપીએ પોતાના મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં BSF ચોકીના વીડિયો બનાવ્યા હોવાનું અને પાકિસ્તાનમાં તેના હેન્ડલર્સ સાથે શેર કર્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું. આતંકવાદી સંગઠન SFJના વડા ગુરપતવંત સિંહ પન્નુ દ્વારા ખાલિસ્તાનને સમર્થન આપતા વીડિયો પણ નિયમિતપણે શેર કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
તેના અલગતાવાદી વ્યક્તિઓ અને સંગઠનો સાથે કનેક્શન હતું. તેની પાસે દેશમાં આતંકવાદી ઘટનાઓને અંજામ આપવા સંબંધિત સામગ્રી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. રાજસ્થાન એટીએસ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે, પંજાબના રહેવાસી શંકાસ્પદ ગુરવિંદર સિંહ વિરુદ્ધ પંજાબના તરનતારન જિલ્લાના સદર પટ્ટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય દંડ સંહિતા અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તપાસ ચાલુ છે, અને એજન્સીઓ તેના નેટવર્ક અને સંભવિત સંપર્કોની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે.