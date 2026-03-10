ETV Bharat / bharat

રાજસ્થાનમાં એક સાથે 17 પોસ્ટ ઓફિસ, પાસપોર્ટ કેન્દ્રોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ઝારખંડની સંસ્થાને પણ ધમકી મળી

ધમકી મળ્યા પછી, વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રને તાત્કાલિક સીલ કરી દેવામાં આવ્યું.

રાજસ્થાનમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને ધમકી મળી
રાજસ્થાનમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને ધમકી મળી (ETV Bharat Rajasthan)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 8:32 PM IST

રાજસ્થાન: રાજ્યભરના 17 શહેરોમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટની ધમકીઓ મળી છે. જેસલમેર અને કોટામાં પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો, સવાઈ માધોપુરમાં પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસ અને બિકાનેરમાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાર્સલ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતા ઈમેલ મળ્યા છે. વધુમાં, પાલી, શ્રીગંગાનગર, ડુંગરપુર, અલવરમાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસો અને સીકર, અજમેર અને પ્રતાપગઢમાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસો સામે ધમકીઓ મળી છે. ધોલપુર, દૌસા, જોધપુર, ઉદયપુર અને ભીલવાડામાં પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી છે. ઝાલાવાડમાં એક પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવામાં આવી હતી. ઝારખંડમાં પણ XLRI શિક્ષણ સંસ્થાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.

ISIના નામે મોકલવામાં આવ્યો ઈમેલ: પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી સૂરજરામે જણાવ્યું કે ઈમેલમાં બપોરે 1 વાગ્યે ઓફિસ પરિસરમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ કરવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું અને સુરક્ષા કારણોસર, પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રને તાત્કાલિક સીલ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, અને ત્યાં હાજર સ્ટાફ અને લોકોને ખાલી કરીને સલામત સ્થળે મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ઇમેઇલ કથિત રીતે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર સંસ્થા, ISI ના નામે મોકલવામાં આવ્યો હતો.

કોટામાં બોમ્બની ધમકી: નયાપુરામાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને વિજ્ઞાન નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રને મંગળવારે બોમ્બની ધમકી મળી હતી. કોટાના એસએસપીઓ સુનીલ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, તેમને વરિષ્ઠ અધિકારીઓનો ફોન કોલ મળ્યો હતો જેમાં તેમને પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રમાં બોમ્બ ધમકીની જાણ કરવામાં આવી હતી. બંને પરિસર સંપૂર્ણપણે ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા. નયાપુરામાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં BSNL ઓફિસ, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર છે. પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર અને BSNL ઓફિસ વિજ્ઞાન નગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં સ્થિત છે. બંનેને ખાલી કરાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તપાસમાં આ મામલો ખોટો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. બંને સંકુલમાં કોઈપણ પ્રકારનો વિસ્ફોટક મળ્યો નથી.

મંગળવારે બિકાનેરની મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને પાર્સલ ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. પાસપોર્ટ ઓફિસ અને મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ એક જ બિલ્ડિંગમાં આવેલી છે, અને હેડક્વાર્ટર તરફથી ઇમેઇલ મળ્યા બાદ બિકાનેર ઓફિસને ધમકીની જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ બિકાનેર ઓફિસે પોલીસને જાણ કરી. કોટગેટ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી ધીરેન્દ્ર સિંહ શેખાવતે જણાવ્યું કે માહિતી મળતાં જ તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને હાલમાં તપાસ કરી રહ્યા છે. પોસ્ટ ઓફિસના અધિકારી ખુશ્બુ રાઠીએ જણાવ્યું કે હેડક્વાર્ટર તરફથી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.

ભીલવાડા પાસપોર્ટ ઓફિસને પણ ધમકી મળી: ભીલવાડા જિલ્લા મુખ્યાલયમાં સ્થિત પાસપોર્ટ ઓફિસને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો ઇમેઇલ મળ્યા બાદ ભીલવાડા પોલીસને એલર્ટ કરવામાં આવી છે. ભીલવાડા એસપી ધર્મેન્દ્ર સિંહે જણાવ્યું કે પાસપોર્ટ ઓફિસને મળેલી ઇમેઇલ ધમકી બાદ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ ન મળતાં પોલીસે રાહતનો શ્વાસ લીધો.

ઝાલાવાડમાં પણ ગભરાટ: બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ શહેરની પોસ્ટ ઓફિસ અને પાસપોર્ટ ઓફિસ ખાલી કરાવવામાં આવી હતી. પોસ્ટ ઓફિસ થોડા સમય માટે બંધ રાખવામાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ મુકેશ મીણાએ જણાવ્યું હતું કે, બસ સ્ટેન્ડ પર સ્થિત મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી મળી હતી. જોકે, તપાસ દરમિયાન ઓફિસમાંથી કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી નથી. પોસ્ટમાસ્ટર રવિશંકરે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની તમામ પાસપોર્ટ ઓફિસો અને પોસ્ટ ઓફિસોને બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી આપતા ઇમેઇલ મળ્યા હતા, જેના પગલે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

અલવરમાં પણ ધમકીનો: શહેરના મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં સ્થિત પાસપોર્ટ ઓફિસ મંગળવારે બપોરે અચાનક હચમચી ઉઠી હતી જ્યારે પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ તરફથી અલવર પાસપોર્ટ ઓફિસમાં બોમ્બ અથવા વિસ્ફોટક ડિવાઈસ મૂકવામાં આવ્યા હોવાની ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર ઓમ પ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે પોસ્ટલ કર્મચારી કમલેશ પંચાલે મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસમાં બોમ્બ વિસ્ફોટની ધમકી આપતો ઇમેઇલ મળ્યો હોવાની જાણ કરી હતી. આ પછી, પોલીસ સ્ટેશન અને કંટ્રોલ રૂમના પોલીસ કર્મચારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને પોસ્ટ ઓફિસને સીલ કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, પોસ્ટ ઓફિસ પરિસરનું નિરીક્ષણ કરવા માટે અલવરથી બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ બોલાવવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલાની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

શ્રી ગંગાનગરમાં પણ ઈમેલ દ્વારા ધમકી મળી: શ્રી ગંગાનગરમાં મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ સંકુલમાં સ્થિત પાસપોર્ટ ઓફિસને ઈમેલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી, જેના કારણે વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો. માહિતી મળતાં જ પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર તાત્કાલિક કાર્યવાહીમાં આવ્યું અને સુરક્ષા કારણોસર સમગ્ર સંકુલને ખાલી કરાવ્યું. પાસપોર્ટ ઓફિસ મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસની પાછળની ઇમારતમાં કાર્યરત છે. અધિકારીઓને માહિતી મળતાં જ, કોતવાલી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સમગ્ર સંકુલને સુરક્ષા કવચ હેઠળ મૂક્યું. ઓફિસમાં હાજર કર્મચારીઓ અને જાહેર જનતાને તાત્કાલિક ખાલી કરાવીને સલામત સ્થળે મોકલી દેવામાં આવ્યા.

ઉદયપુરમાં પણ એક શંકાસ્પદ ઈમેલ મળ્યો: જયપુરમાં પાસપોર્ટ ઓફિસને ઉદયપુરમાં પાસપોર્ટ ઓફિસને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો શંકાસ્પદ ઈમેલ મળ્યો. આ માહિતીને ગંભીરતાથી લેતા, ઉદયપુર પોલીસને તાત્કાલિક એલર્ટ કરવામાં આવી. માહિતી મળતાં જ, પોલીસની એક ટીમ લેક સિટી મોલ પહોંચી અને સમગ્ર વિસ્તારને ઘેરી લીધો. સાવચેતી રૂપે, મોલમાં હાજર તમામ લોકોને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવામાં આવ્યા. આ બાદ, પોલીસ અને ડોગ સ્ક્વોડની ટીમોએ મોલ પરિસર અને પાસપોર્ટ ઓફિસની સઘન તપાસ હાથ ધરી. ડીએસપી સૂર્યવીર સિંહે જણાવ્યું હતું કે, જયપુર પાસપોર્ટ ઓફિસને મળેલા ઇમેઇલના આધારે, ઉદયપુર પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. માહિતી બાદ, તાત્કાલિક સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી હતી અને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વિસ્ફોટક મળી આવ્યા ન હતા.

અજમેરમાં પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બની ધમકી: અજમેર શહેરમાં ગાંધી ભવન નજીક મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ સ્થિત પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બની ધમકી મળી હતી. જયપુરમાં પાસપોર્ટ ઓફિસને બોમ્બ ધમકીની પણ ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અનિલ દેવે જણાવ્યું હતું કે, જયપુરમાં પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસને સાયનાઇડ ગેસ અને IED વિસ્ફોટકોથી રાજ્યની તમામ પાસપોર્ટ ઓફિસોને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો ઇમેઇલ મળ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશનને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. અજમેર પાસપોર્ટ ઓફિસના કર્મચારીઓને બહાર કાઠવામાં આવ્યા હતા, અને પરિસરની બહાર પાર્ક કરેલા વાહનોને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ કરવામાં આવી હતી. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા ઓફિસની અંદર અને બહાર બંને જગ્યાએ સઘન તપાસ કરવામાં આવી હતી. કોઈ વિસ્ફોટક મળી આવ્યો ન હતો.

ઝારખંડમાં પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાને ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી

ઝારખંડના જમશેદપુર જિલ્લામાં સ્થિત શૈક્ષણિક સંસ્થા XLRI ને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. શહેર પોલીસ અધિક્ષક (SP) એ જણાવ્યું હતું કે, આ સંદેશ ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, એક ખાસ ટીમ XLRI ની તપાસ કરી રહી છે, અને વહીવટીતંત્ર હાઇ એલર્ટ પર છે.

જમશેદપુરના બિસ્તુપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્થિત દેશની ટોચની મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓમાંની એક, ઝેવિયર સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ (XLRI) ને બોમ્બ ધમકી મળી છે. ઇમેઇલ ધમકીથી જિલ્લા પોલીસમાં આંચકો લાગ્યો છે. ઝડપથી કાર્યવાહી કરતા, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડ સાથે, XLRI ની સંપૂર્ણ તપાસ કરી. જમશેદપુર શહેરના પોલીસ અધિક્ષક (SP) કુમાર શિવાશીષે જણાવ્યું હતું કે, દુશ્મન દેશ તરફથી જમશેદપુરની પ્રતિષ્ઠિત શૈક્ષણિક સંસ્થા XLRI ને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપતો ઇમેઇલ મળ્યા બાદ જિલ્લા પોલીસને સતર્ક કરવામાં આવી હતી. માહિતી મળતાં, પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા સમગ્ર કેમ્પસની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જોકે, તપાસ દરમિયાન કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે બોમ્બ મળી આવ્યો ન હતો.

