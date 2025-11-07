રશિયામાં વધુ એક ભારતીય મેડિકલ સ્ટુડન્ટના મોતની સૂચના, 17 દિવસોથી ગુમ હતો
રશિયામાં નદી કિનારે અલવરના એક MBBS વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. તેણે પોતાના છેલ્લા ફોન પર પોતાના પરિવારને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
Published : November 7, 2025 at 10:28 PM IST
અલવર: જિલ્લાના લક્ષ્મણગઢ વિસ્તારના કફનવાડા ગામના રહેવાસી અજિત ચૌધરીના પરિવારને ગુરુવારે સમાચાર મળ્યા કે તેમનો મૃતદેહ રશિયામાં સફેદ નદી પાસે મળી આવ્યો છે. અજિત MBBSનો અભ્યાસ કરવા માટે રશિયા ગયો હતો અને તેમણે છેલ્લે 19 ઓક્ટોબરે રાત્રે 11 વાગ્યે તેમના પરિવાર સાથે મોબાઇલ ફોન પર વાત કરી હતી અને તેમને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. અજિત 20 ઓક્ટોબરથી ગુમ હતો. ઘણી કોશિશ પછી, રશિયામાં તેમના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ. વિદ્યાર્થીના પરિવારે આ બાબતે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી.
મૃતક વિદ્યાર્થીના કાકા ભૂમ સિંહે તેમના ભત્રીજા અજિતના મૃત્યુના સમાચાર મળતાં જાણ કરી હતી. અજિત રશિયાના ઉફામાં બશ્કિર સ્ટેટ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં MBBSનો ત્રીજા વર્ષનો વિદ્યાર્થી હતો. તે 20 ઓક્ટોબરથી રશિયામાં ગુમ હતો અને તેના કપડાં, જેકેટ, જૂતા અને મોબાઇલ ફોન સફેદ નદીના કિનારે મળી આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, અજિતે છેલ્લે 19 ઓક્ટોબરે તેના પરિવાર સાથે વાત કરી હતી, જેમાં તેણે આવતા મહિને ભારત પાછા ફરવાનું વચન આપ્યું હતું અને બધાને દિવાળીની શુભકામનાઓ આપી હતી.
रूस में दिवाली से लापता अलवर के लक्ष्मणगढ़ निवासी और MBBS के छात्र अजीत सिंह चौधरी का शव मिलने की ख़बर से मन व्यथित है।— Jitendra Singh Alwar (@JitendraSAlwar) November 6, 2025
कफ़नवाड़ा गाँव के अजीत को उनके परिवार ने बड़ी उम्मीदों और परिश्रम के साथ पैसे जुटाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए रूस भेजा था। करीब 19 दिन पहले वहाँ नदी किनारे…
ત્યારબાદ અજિત ગુમ થઈ ગયો. આ વાતની જાણ થતાં પરિવારે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, રાજ્યમંત્રી સંજય શર્મા, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ અને વિદેશ રાજ્યમંત્રી કીર્તિ વર્ધન સિંહને મળ્યા અને વિદ્યાર્થીને શોધવાની માંગ કરી. તેમણે જણાવ્યું કે, અજિતના મૃત્યુના સમાચાર મળતાં તેમની આશા ઠગારી નીકળી ગઈ.
તરવૈયાઓએ પણ તપાસ કરી: અજિતને શોધવા માટે તરવૈયાઓએ રશિયામાં એક નદીમાં શોધ કરી. ઘણા દિવસોથી શોધ ચાલુ હતી. ગુરુવારે પરિવારને નદી પાસે અજિતનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હોવાના સમાચાર મળ્યા. ત્યારબાદ, આ વિસ્તારમાં માહોલ ઉદાસ થઈ ગયો.
लक्ष्मणगढ़ के कफनवाड़ा गांव के युवक श्री अजीत चौधरी जो कि पिछले कई दिनों से रूस में लापता हुए थे उनकी मृत्यु का समाचार दु:खद है। उनके परिजन लगातार उनको लेकर परेशान थे और अब यह निराशाजनक खबर मिली है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है, मैं उनके इस दुःख में उनके साथ…— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) November 6, 2025
પરિવારનું પોતાના પુત્રને ડૉક્ટર બનાવવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર: અજિતના પરિવારે તેને મેડિકલનો અભ્યાસ કરવા માટે રશિયા મોકલવા માટે ગામમાં ત્રણ એકર જમીન વેચી હતી, પરંતુ ગુરુવારે તેના મૃત્યુના સમાચાર મળતાં તેમનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું. પરિવારે એમ પણ કહ્યું કે, અજિતનો ભાઈ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. વિદ્યાર્થીના મૃત્યુના સમાચાર મળ્યા પછી, વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા ટીકારામ જુલી અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી ભંવર જીતેન્દ્ર સિંહે 'X' પર મૃતકના પરિવારના સભ્યોને સાંત્વના આપી અને કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી જયશંકરને વિદ્યાર્થી અજિતના મૃતદેહને ભારત લાવવા અને આ મામલાની તપાસ કરવા વિનંતી કરી.
