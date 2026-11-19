રાયપુરમાં નવજાત બાળકોની તસ્કરીનો પર્દાફાશ, 5થી 10 લાખમાં વેચાતા હતા બાળકો; અમદાવાદ સુધી ફેલાયું નેટવર્ક!
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નવજાત બાળકોની તસ્કરીનો રેકેટ રાયપુર, અમદાવાદ, હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઈમાં સક્રિય હતું.
Published : November 19, 2026 at 1:24 PM IST
રાયપુર: છત્તીસગઢના રાયપુરમાં ત્રણ મહિલાઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ અનુસાર, આ મહિલાઓ આંતરરાજ્ય સ્તરે નવજાત શિશુઓની તસ્કરી રેકેટ ચલાવતી હતી જેમાં બાળકોને 5થી 10 લાખ રૂપિયામાં વેચવામાં આવતા હતા.
આ ઘટના ત્યારે સામે આવી જ્યારે ઓડિશાના સુંદરગઢની એક મહિલા અને તેના બાળકો રાયપુરમાં એક આરોપીના ભાડાના ઘરમાં કેદ મળ્યા હતા. મહિલાનો આરોપ છે કે આરોપી તેને ડિલીવરી કરાવવાના બહાને રાયપુર લઇ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેના નવજાત બાળકને વેચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મહિલાની ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આરોપીઓની ઓળખ કૃતિકા સાહુ, અહિલ્યા નામદેવ અને ગીતિકા નાગ તરીકે થઇ છે. કૃતિકા અને અહિલ્યા રાયપુરના અમાપારા અને ગુઢિયારી વિસ્તારના રહેવાસી છે જ્યારે ગીતિકા ભિલાઇની રહેવાસી છે.
ડીસીપી (વેસ્ટર્ન ઝોન) રોબિન્સન ગુરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, પીડિત મહિલા અને તેનું નવજાત બાળક આઝાદ ચોક પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી મળી આવ્યું હતું. તેમને તાત્કાલિક મુક્ત કરાવી સુરક્ષા માટે સખી સેન્ટરમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મહિલાની ફરિયાદ અનુસાર, 4 નવેમ્બરે પ્રસૂતિ બાદ, આરોપીઓમાંથી એક કૃતિકા સાહુએ તેને અને તેના બાળકને અહિલ્યા નામદેવ નામની એક મહિલાના ઘરમાં રાખી હતી. મહિલાનો આરોપ છે કે આરોપી તેના બાળકને વેચવાની તૈયારી કરતા હતા.
ડીસીપીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રાથમિક પૂછપરછ અને ડિજિટલ પુરાવાઓના આધારે જાણવા મળ્યું છે કે આ ત્રણેય મહિલાઓ લાંબા સમયથી નવજાત શિશુઓની તસ્કરીમાં સામેલ હતી. તેમનું નેટવર્ક માત્ર છત્તીસગઢ પૂરતું સીમિત નહતું, પરંતુ અમદાવાદ, હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઇ સુધી ફેલાયેલું હતું, જ્યાં તેઓ બાળકોને મોકલતી હતી.
મહિલાની ફરિયાદના આધારે, 17 નવેમ્બરે આઝાદ ચોક પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. જેમ જેમ વધુ પુરાવા મળશે, તેમ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, નવજાત બાળકોને 5થી 10 લાખ રૂપિયામાં વેચવામાં આવતા હતા અને આ રેકેટમાં અન્ય ઘણા લોકો પણ સંડોવાયેલા હોવાની શંકા છે. પોલીસે વધુમાં કહ્યું કે, જે હોસ્પિટલોમાંથી આ બાળકોના જન્મ પ્રમાણપત્રો (બર્થ સર્ટિફિકેટ) મેળવવામાં આવ્યા હતા, તે હોસ્પિટલો સામે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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