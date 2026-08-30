12 રાજ્યોમાં ઑગસ્ટમાં 20થી 58% સુધી ઓછો વરસાદ; દેશમાં 20 વર્ષનું સૌથી મોટું વરસાદી સંકટ
3 સપ્ટેમ્બર સુધી મધ્ય પ્રદેશ, ઓડિસ્સા, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ જેવા રાજ્યોમાં સારા વરસાદના અણસાર, રાજસ્થાન-મહારાષ્ટ્રના ઘણા વિસ્તારો શુષ્ક રહેશે
Published : August 30, 2026 at 5:54 PM IST
હૈદરાબાદ: Rainfall Deficiency and Forecast - જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીના સમયગાળાને ચોમાસાની ઋતુ માનવામાં આવે છે. જૂનથી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન, ઘણા રાજ્યોમાં ઓછા વરસાદે પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી, જોકે અન્ય પ્રદેશોમાં ભારે વરસાદ પડ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન એકંદરે આશરે 12% વરસાદની ખાધ નોંધાઈ હતી. વધુમાં, 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન, દેશના બાર રાજ્યોમાં 20% થી 58% સુધી ઓછો વરસાદ જોવા મળ્યો. છેલ્લા 20 વર્ષમાં પહેલીવાર આવું સંકટ જોવા મળ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગામી પાંચ દિવસની આગાહી મુજબ, જ્યારે કેટલાક રાજ્યોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે અન્ય શુષ્ક રહી શકે છે.
IMD ના ડેટા સૂચવે છે કે 1 જૂનથી જુલાઈના અંત સુધી, દેશભરમાં સામાન્ય કરતાં 13% ઓછો વરસાદ પડ્યો હતો. ઓગસ્ટમાં વરસાદ પડ્યો હોવા છતાં, વરસાદનું સ્તર અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછું રહ્યું, જેના કારણે 29 ઓગસ્ટ સુધીમાં ખાધ 14% થઈ ગઈ. બિહાર, આંધ્રપ્રદેશ અને પંજાબ જેવા કૃષિ રાજ્યોમાં વરસાદના અભાવે સ્થિતિમાં કોઈ સુધારો જોવા મળ્યો નથી. અનિયમિત ચોમાસાને કારણે ખરીફ પાક (જેમ કે ડાંગર, તુવેર/કબૂતર, સોયાબીન અને મગફળી) ની વાવણી પર પણ અસર પડી.
28 ઓગસ્ટ સુધીમાં, ખરીફ વાવેતર હેઠળનો કુલ વિસ્તાર ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં આશરે 2% ઓછો હતો. જુલાઈના અંતમાં જોવા મળેલી 3% ખાધ કરતાં આ થોડો સુધારો દર્શાવે છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, મકાઈના વાવેતરમાં પણ પાછલા વર્ષની તુલનામાં 4% થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો. મકાઈના વાવેતર વિસ્તારમાં આ ઘટાડો નોંધપાત્ર છે, કારણ કે મકાઈ ઇથેનોલ ઉત્પાદન માટે મુખ્ય કાચા માલ તરીકે કામ કરે છે.
મેઘાલય, આંધ્રપ્રદેશ અને મણિપુરમાં સૌથી ઓછો વરસાદ: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) મુજબ, દેશભરના ઘણા રાજ્યોમાં 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઓછો વરસાદ પડ્યો હતો. મેઘાલયમાં સામાન્ય રીતે આ સમયગાળા દરમિયાન 550.7 મીમી વરસાદ નોંધાય છે, પરંતુ ફક્ત 229.5 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો - જે 58% ની ખાધ છે. આંધ્રપ્રદેશમાં પણ આવી જ સ્થિતિ હતી; 135.1 મીમીના સામાન્ય વરસાદ સામે, ફક્ત 67.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે 50% ની ખાધ દર્શાવે છે. મણિપુરમાં સામાન્ય 238.5 મીમીની સરખામણીમાં 118.2 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો, જે 50% ની ખાધ પણ દર્શાવે છે.
દેશના આ રાજ્યોમાં ઓછો વરસાદ: IMD ડેટા દર્શાવે છે કે તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, અરુણાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, ગુજરાત, રાજસ્થાન, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને કર્ણાટકમાં પણ 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઓછો વરસાદ નોંધાયો હતો. તેલંગાણામાં સામાન્ય 211.9 મીમીની સરખામણીમાં 112.2 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો, જે 47% ની ખાધ છે. મહારાષ્ટ્રમાં 145.8 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય કરતાં 45% ઓછો છે. અરુણાચલ પ્રદેશમાં 195.1 મીમી વરસાદ પડ્યો છે, જે સામાન્ય કરતાં 39% ઓછો છે.
આ રાજ્યોમાં ઓછો વરસાદ: હવામાન વિભાગ અનુસાર, હિમાચલ પ્રદેશ સહિત અનેક રાજ્યોમાં 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન સામાન્ય સ્તરથી થોડો ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. હિમાચલ પ્રદેશમાં 204.2 મીમી વરસાદ (સામાન્ય કરતાં 17% ઓછો) નોંધાયો છે, જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં 363.3 મીમી (સામાન્ય કરતાં 2% ઓછો) નોંધાયો છે. હરિયાણામાં 133.8 મીમી (સામાન્ય કરતાં 5% ઓછો), મધ્યપ્રદેશમાં 309.9 મીમી (સામાન્ય કરતાં 1% ઓછો) અને છત્તીસગઢમાં 319.2 મીમી (સામાન્ય કરતાં 7% ઓછો) નોંધાયો છે. જોકે, આ આંકડાઓ હોવા છતાં, આ બધા રાજ્યો 'સામાન્ય વરસાદ' શ્રેણીમાં આવે છે.
આસામ, મિઝોરમ અને તમિલનાડુમાં અપૂરતો વરસાદ: IMD મુજબ, આસામમાં 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન 255.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો હતો, જે સામાન્ય કરતાં 19% ઓછો છે. સિક્કિમમાં 336.4 મીમી (સામાન્ય કરતાં 14% ઓછો), ત્રિપુરામાં 284.1 મીમી (સામાન્ય કરતાં 9% ઓછો), મિઝોરમમાં 353 મીમી (સામાન્ય કરતાં 12% ઓછો) અને તમિલનાડુમાં 68.1 મીમી (સામાન્ય કરતાં 19% ઓછો) વરસાદ પડ્યો હતો.
લદ્દાખ, યુપી, નાગાલેન્ડ અને કેરળમાં વધુ વરસાદ: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ 1 ઓગસ્ટથી 29 ઓગસ્ટ દરમિયાન લદ્દાખ, ઉત્તર પ્રદેશ, નાગાલેન્ડ અને કેરળમાં ભારે વરસાદ નોંધાવ્યો હતો. જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન લદ્દાખમાં સામાન્ય વરસાદ 4.5 મીમી છે, ત્યારે આ પ્રદેશમાં 16.7 મીમી - 270% વધુ - 270% વધુ વરસાદ પડ્યો હતો. તેવી જ રીતે, ઉત્તર પ્રદેશમાં સામાન્ય 225.7 મીમીની સરખામણીમાં 274.1 મીમી વરસાદ પડ્યો હતો, જે 21% વધુ છે. તેવી જ રીતે, નાગાલેન્ડ અને કેરળમાં અનુક્રમે સામાન્ય કરતાં 26% અને 20% વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.
3 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યો માટે હવામાનની આગાહી: હવામાન વિભાગના ડેટા અનુસાર, 30 ઓગસ્ટથી 3 સપ્ટેમ્બર સુધી સમગ્ર દેશમાં મિશ્ર હવામાન પરિસ્થિતિઓ રહેશે. ઓડિશા, મધ્યપ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જેનાથી આ પ્રદેશોમાં પાકને ફાયદો થઈ શકે છે. દરમિયાન, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી અને સમગ્ર રાજસ્થાનમાં ચોમાસુ ધીમું રહેવાની ધારણા છે, જોકે કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં પણ હળવો વરસાદ શક્ય છે.
દેશભરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના: હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, કોંકણ અને ગોવાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં 3 સપ્ટેમ્બર સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર અને દરિયાકાંઠાના કર્ણાટકમાં પણ વ્યાપક ચોમાસાની સંભાવના છે, જે આ વિસ્તારોમાં પાણીની અછતને દૂર કરી શકે છે. વધુમાં, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને કેરળના મોટાભાગના ભાગોમાં સામાન્ય વરસાદની અપેક્ષા છે.
20 વર્ષમાં સૌથી નબળું ચોમાસું: રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ આ વર્ષે ચોમાસું બે દાયકામાં સૌથી નબળું રહેવાની સંભાવના છે, જેમાં વરસાદ સરેરાશ કરતાં લગભગ 15% ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. નબળો ચોમાસું પાકના ઉપજને અસર કરી શકે છે, ખાદ્યપદાર્થોના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે અને ગ્રામીણ આવકને અસર કરી શકે છે. ચોમાસાની ઋતુ દેશના વાર્ષિક વરસાદના આશરે 70% હિસ્સો ધરાવે છે.
ઓછા વરસાદથી પાક પ્રભાવિત થવાની સંભાવના: રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્ટેમ્બર પાક પરિપક્વતા માટે મહત્વપૂર્ણ મહિનો છે. પૂરતા વરસાદનો અભાવ કપાસ, સોયાબીન, મકાઈ અને કઠોળ જેવા ઉનાળામાં વાવેલા પાકોના ઉપજને અસર કરી શકે છે. વધુમાં, ઘઉં જેવા પાક માટે શિયાળાની વાવણીની મોસમ પહેલાં જમીનમાં ભેજનું સ્તર ઘટી શકે છે. ચોમાસાના વરસાદ પર અલ નીનોની અસર સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ છે.
સમય પહેલા પાછું આવી શકે છે ચોમાસું: હવામાન નિષ્ણાતો સૂચવે છે કે નવી હવામાન પ્રણાલીઓની રચનાથી થોડી રાહત મળી શકે છે, એટલે કે સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની શક્યતા રહે છે; જો કે, જો આવું ન થાય, તો દેશના ઉત્તરપશ્ચિમ ભાગોમાંથી ચોમાસું અકાળે પાછું ખેંચી શકે છે. સપ્ટેમ્બરમાં અલ નીનો પણ તીવ્ર બની રહ્યો છે, જેના કારણે વરસાદ ઓછો થવાની સંભાવના રહે છે. અલ નીનો વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નને પ્રભાવિત કરે છે અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા અને અન્ય પ્રદેશોમાં દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિઓનું કારણ બની શકે છે.
આ પણ વાંચો: