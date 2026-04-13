રેલ યાત્રીઓ માટે મોટી ખુશખબર! ભારતીય રેલવેએ 2 હજાર સમર સ્પેશ્યલ ટ્રેનો ચલાવવાની જાહેરાત કરી
ગરમીને જોતા રેલવે અધિકારીઓ મુજબ, આ સ્પેશ્યલ ટ્રેનો દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં ચાલી રહી છે.
Published : April 13, 2026 at 9:41 PM IST
ચંચલ મુખર્જી
નવી દિલ્હી: ઉનાળાની રજાઓ દરમિયાન, રેલ્વે સ્ટેશનો પર મુસાફરોનો ધસારો ઘણીવાર નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. વધુમાં, રિઝર્વેશન ચાર્ટ ઝડપથી ભરાઈ જાય છે. આ વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય રેલ્વેએ વ્યાપક વ્યવસ્થા કરી છે અને મુસાફરો માટે સરળ અને વધુ આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આશરે 2,000 ખાસ ટ્રેન ટ્રીપ્સ ઉમેરી છે.
સમગ્ર નેટવર્કના સ્ટેશનોથી મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારો અને મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રોમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોની સંખ્યા દિવસેને દિવસે સતત વધી રહી છે. ઉનાળાના મહિનાઓ દરમિયાન આ વધેલી ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે, આશરે 2,000 'સમર સ્પેશિયલ' ટ્રેન ટ્રીપ્સ શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ટ્રેનો વધારાની ક્ષમતા પૂરી પાડવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેનાથી નિયમિત સેવાઓ પર ભીડ ઓછી થાય છે અને વધતી માંગને પહોંચી વળે.
રેલવે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ખાસ ટ્રેનો દેશના વિવિધ ભાગોથી કાર્યરત છે અને મુંબઈ, પુણે, નવી દિલ્હી, કોલકાતા, આસનસોલ, હૈદરાબાદ, રાજકોટ, અંબાલા, વલસાડ, વડોદરા, જમ્મુ (જમ્મુ તાવી), ગુવાહાટી, ઋષિકેશ, હુબલી, સુરત અને બેંગલુરુ જેવા મુખ્ય સ્થળોને જોડે છે. આ પગલાં મોસમી માંગનું સંચાલન કરવા, મુસાફરોની સુવિધા વધારવા અને ઉનાળાની ઋતુના ભારે ધસારો વચ્ચે પણ લાંબા અંતરની મુસાફરી મુશ્કેલીમુક્ત રહે તે સુનિશ્ચિત કરવાના પ્રયાસો દર્શાવે છે.
આ મોસમી વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને, હાલમાં કુલ 58 સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે, જે વિવિધ સ્ટેશનોથી શરૂ થાય છે અને સામૂહિક રીતે 932 ટ્રિપ્સને આવરી લે છે. આ સેવાઓ મુખ્યત્વે દેશના મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારો અને મુખ્ય શહેરો તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય નિયમિત પેસેન્જર ટ્રેનો પર ભીડ ઘટાડવાનો છે.
આ નવી શરૂ કરાયેલી સેવાઓ ઉપરાંત, બીજી 29 સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે - જેમાં 825 ટ્રિપ્સનો સમાવેશ થાય છે જે સમગ્ર ભારતમાં વિવિધ સ્થળોએ જતા વિવિધ મહત્વપૂર્ણ સ્ટેશનો પરથી પસાર થાય છે. આ ટ્રેનો પીક ટ્રાવેલ સીઝન દરમિયાન લાંબા અંતરની કનેક્ટિવિટીને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
કુલ મળીને, 87 સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો જે રેલ્વે નેટવર્કના વિવિધ ભાગોમાંથી શરૂ થાય છે અથવા પસાર થાય છે, તે હાલમાં ચલાવવામાં આવી રહી છે. જે સામૂહિક રીતે 1757 ટ્રિપ્સને આવરી લે છે. આ ઓપરેશનલ પ્રયાસ મોસમી મુસાફરોની માંગને સંચાલિત કરવા, ક્ષમતાના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન સમગ્ર નેટવર્કમાં મુસાફરી વધુ અનુકૂળ અને આરામદાયક રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટેની પહેલ દર્શાવે છે.
આ સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરીને, રેલ મુસાફરો તેમની મુસાફરીને મુશ્કેલીમુક્ત અને આનંદપ્રદ બનાવી શકે છે. આ સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો દેશના મુખ્ય શહેરોમાંથી ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેમાં નવી દિલ્હી (52 ટ્રિપ્સ), કોલકાતા (6 ટ્રિપ્સ), લાલકુઆન (28 ટ્રિપ્સ), મુંબઈ (બાંદ્રા ટર્મિનસ - 26 ટ્રિપ્સ; છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ - 60 ટ્રિપ્સ; અને હડપસર - 60 ટ્રિપ્સ), ગુવાહાટી (નરેંગી - 18 ટ્રિપ્સ), યોગ નગરી ઋષિકેશ (26 ટ્રિપ્સ), હૈદરાબાદ (8 ટ્રિપ્સ), વડોદરા (36 ટ્રિપ્સ), અને અન્ય વિવિધ સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે.
એક રેલ્વે અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઉપરાંત, ગોમતી નગર અને બાંદ્રા ટર્મિનસ (30 ટ્રિપ્સ) વચ્ચે સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે; બનારસ અને મુંબઈ (લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ - 62 ટ્રિપ્સ; મુંબઈ સેન્ટ્રલ - 22 ટ્રિપ્સ) અને કોલકાતા (6 ટ્રિપ્સ); છાપરા અને પઠાણકોટ (30 ટ્રિપ્સ) અને સુરત (26 ટ્રિપ્સ); માઉ અને અંબાલા કેન્ટ (32 ટ્રિપ્સ), કોલકાતા (30 ટ્રિપ્સ), વડોદરા (પ્રતાપનગર - 32 ટ્રિપ્સ), અને વલસાડ (30 ટ્રિપ્સ); ગાઝીપુર શહેર અને પુણે (હડપસર - 52 ટ્રિપ્સ) અને શ્રી સિદ્ધરુદ્ધ સ્વામીજી હુબલી જંકશન (8 ટ્રિપ્સ); આઝમગઢ અને બાંદ્રા ટર્મિનસ (30 ટ્રિપ્સ); લાલકુઆન અને રાજકોટ (8 ટ્રિપ્સ), કોલકાતા (26 ટ્રિપ્સ), અને ક્રાંતિવીર સંગોલી રાયન્ના (બેંગલુરુ સ્ટેશન) (26 ટ્રિપ્સ); ટનકપુર અને અછનેરા (150 ટ્રિપ્સ); અને કાઠગોદામ અને મુંબઈ સેન્ટ્રલ (10 ટ્રિપ્સ).
એ જ રીતે, ઉત્તર પૂર્વીય રેલ્વે ઝોનના અન્ય સ્ટેશનોથી દેશભરના મુખ્ય શહેરો માટે કુલ 825 ટ્રિપ્સ ધરાવતી 29 સમર સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે. રેલવેએ નોંધ્યું છે કે, આ ટ્રેનોના સંચાલનથી આ રૂટ પર આવતા સ્ટેશનો પર મુસાફરોને મુસાફરીની નોંધપાત્ર સુવિધા મળી રહી છે. ઉત્તર રેલવેના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, નવી દિલ્હી-ગયા-નવી દિલ્હી (50 ટ્રિપ્સ) અને ગયાથી નવી દિલ્હી (50 ટ્રિપ્સ); આનંદ વિહાર-શેખપુરા (26 ટ્રિપ્સ) અને શેખપુરા-આનંદ વિહાર (26 ટ્રિપ્સ); વારાણસી-લોકમાન્ય તિલક (8 ટ્રિપ્સ) અને લોકમાન્ય તિલક-વારાણસી (8 ટ્રિપ્સ); સુલતાનપુર-લોકમાન્ય (9 ટ્રિપ્સ) અને લોકમાન્ય તિલક-સુલતાનપુર (9 ટ્રિપ્સ); તેમજ અન્ય વિવિધ ટ્રેન ટ્રિપ્સ માટે ખાસ ટ્રેનો ચલાવવામાં આવી રહી છે.
મુસાફરો માટે પીવાના પાણીની સુવિધાઓ અને પર્યાપ્ત લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ
ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન મુસાફરોને પીવાના પાણીની સુવિધા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, રેલવે વહીવટીતંત્રે વિવિધ સ્ટેશનો પર નોંધપાત્ર સંખ્યામાં વોટર કૂલર અને નળ સ્થાપિત કર્યા છે. સ્ટેશનો પર મુસાફરો માટે પંખા અને લાઇટિંગ સિસ્ટમ સાથે બેઠક વ્યવસ્થામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટેશનો પર સ્વચ્છતા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે, અને આવનારા મુસાફરોને સુખદ અનુભવ મળે તે માટે સ્ટેશન પરિસરમાં વ્યાપક સ્વચ્છતા પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
