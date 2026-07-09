ETV Bharat / bharat

રેલ્વેના ફર્સ્ટ ક્લાસમાં 'હનીમૂન સ્યૂટ' જેવી સજાવટ મામલે ચીફ ટિકિટ કલેક્ટર સસ્પેન્ડ, તપાસના આદેશ અપાયા

પરવાનગી વિના ટ્રેનમાં ચઢવા બદલ હાલના રેલવે કાયદાના નિયમો હેઠળ ડેકોરેટર સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ચંચલ મુખર્જીનો રિપોર્ટ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 9, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયો બાદ દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વે (SCR) એ બુધવારે તેના ચીફ ટિકિટ ઇન્સ્પેક્ટર (CTI) ને સસ્પેન્ડ કરી દીધા. આ વીડિયોમાં ફુગ્ગાઓ અને ફૂલોથી શણગારેલી એસી ફર્સ્ટ-ક્લાસ કૂપ દેખાઈ હતી, જે પ્રવાસી દંપતી માટે 'હનીમૂન સ્યુટ' જેવી હતી. આ સમયે CTI ફરજ પર હતા.

રેલ્વે વહીવટીતંત્રે આ ઘટનાના વિભાગીય તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. વધુમાં, પરવાનગી વિના સજાવટ કરવા બદલ રેલ્વે કાયદાની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ ડેકોરેટર સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

વીડિયો ઓનલાઈન સામે આવ્યા પછી આ ઘટનાએ નોંધપાત્ર ધ્યાન ખેંચ્યું, જેના કારણે રેલ્વે અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરી. તપાસ બાદ જાણ થશે કે સજાવટ માટે પરવાનગી કેવી રીતે આપવામાં આવી અને શું કોઈ રેલ્વે નિયમો અથવા પ્રક્રિયાઓનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું.

ETV Bharatના પ્રશ્નના જવાબમાં, દક્ષિણ મધ્ય રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી એ. શ્રીધરે જણાવ્યું હતું કે, ડેકોરેટર જાલના સ્ટેશન પર પરવાનગી વિના કોચમાં પ્રવેશ્યો હતો, જેને ગંભીર ભૂલ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે. પરિણામે, સંબંધિત સ્ટાફ સભ્યને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે, અને વિગતવાર વિભાગીય તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તપાસના તારણોના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

તેમણે ઉમેર્યું, "વધુમાં, ટ્રેનમાં અનધિકૃત પ્રવેશ અને અનધિકૃત પ્રવેશમાં સંડોવણી માટે રેલવે કાયદાની હાલની જોગવાઈઓ હેઠળ ડેકોરેટર સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે."

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 6 જુલાઈના રોજ નંદીગ્રામ એક્સપ્રેસ (ટ્રેન નં. 11002) માં મુસાફરી કરી રહેલા એક દંપતીએ તેમના ફર્સ્ટ એસી કૂપને સજાવવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા ખાનગી રીતે ડેકોરેટરને રાખ્યો હતો.

એક વરિષ્ઠ રેલ્વે અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "તપાસ ચાલી રહી છે, અને ડેકોરેટરને તપાસમાં જોડાવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. રેલ્વે વહીવટીતંત્ર તેમના નિવેદનના આધારે આગળની કાર્યવાહીનો નિર્ણય લેશે."

એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તપાસમાં ઘટનાની આસપાસના તથ્યો બહાર આવશે, ત્યારબાદ રેલ્વે વહીવટીતંત્ર જવાબદાર લોકો સામે યોગ્ય કાર્યવાહી કરશે. રેલ્વે અધિકારીઓએ આ મામલે વિભાગીય તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી અને અંતિમ અહેવાલ રજૂ થયા પછી તારણોના આધારે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. નિવૃત્ત પરિવહન અધિકારીના ઘરે દરોડો; 13 કિલો સોનું, 9 કિલો ચાંદી, કરોડોની રોકડ જપ્ત
  2. ડૉલરિયો વર: સાળીઓએ મજાકમાં માંગ્યુ હતું વિદેશી શગુન, જીજાએ ડૉલર આપી નિભાવી જુતા ચોરીની પ્રથા

TAGGED:

HONEYMOON
DECORATION
NANDIGRAM EXPRESS
1AC COACH
HONEYMOON DECORATION IN TRAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.