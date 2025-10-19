ETV Bharat / bharat

દિવાળી અને છઠ માટે રેલવેએ મોટી જાહેરાત કરી, 1702 સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે

મધ્ય રેલ્વેએ છઠ અને દિવાળીના તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરોની સુવિધા માટે ખાસ ટ્રેન વ્યવસ્થા કરી છે.

દિવાળી અને છઠ માટે રેલવેએ મોટી જાહેરાત કરી, 1702 સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે
દિવાળી અને છઠ માટે રેલવેએ મોટી જાહેરાત કરી, 1702 સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે (સાંકેતિક ફોટો)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 19, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: મધ્ય રેલ્વે દિવાળી અને છઠ પૂજાના તહેવારો માટે ૧,૭૦૨ ખાસ ટ્રેનો ચલાવશે જેથી મુસાફરો તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો પર મુસાફરી કરી શકે અને તહેવારો માટે તેમના પરિવારો સાથે જોડાઈ શકે.

મધ્ય રેલ્વેના સીપીઆરઓ સ્વપ્નિલ નીલાએ શનિવારે એએનઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય રેલ્વે આગામી છઠ અને દિવાળીના તહેવારો માટે ૧,૭૦૨ ખાસ ટ્રેનો ચલાવીને તૈયારી કરી રહ્યું છે જેથી મુસાફરો તેમના પરિવારો સાથે તહેવારોની ઉજવણી કરી શકે.

આ ટ્રેનો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ, લોકમાન્ય તિલક ટર્મિનસ, પુણે, કોલ્હાપુર અને નાગપુર જેવા સ્ટેશનોથી ઉપડશે. આમાંથી ૮૦૦ થી વધુ ટ્રેનો ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ અને પૂર્વોત્તર રાજ્યોના રૂટ પર દોડશે. આ ટ્રેનો દેશભરના અન્ય વિવિધ સ્થળોને જોડશે."

સીપીઆરઓએ જણાવ્યું હતું કે મુસાફરોની સુવિધા અને સલામતી માટે મુખ્ય સ્ટેશનો પર વધારાના કાઉન્ટર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મુસાફરોની સુવિધા અને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, મુખ્ય સ્ટેશનો પર 3,000 થી વધુ મુસાફરોની ક્ષમતાવાળા હોલ્ડિંગ એરિયા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. ખોરાક, પાણી, શૌચાલય અને પંખા જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. ટિકિટ બુકિંગ માટે મોબાઇલ યુટીએસ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. રાહ જોવાનો સમય ઘટાડવા માટે વધારાના ટિકિટ કાઉન્ટર ખોલવામાં આવ્યા છે."

શનિવારે અગાઉ, ભારતીય રેલ્વેએ રેલ્વે કામગીરી સંબંધિત "ભ્રામક" વિડિઓઝ શેર કરતા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. એક નિવેદનમાં, રેલ્વેએ જણાવ્યું હતું કે આ તહેવારોની મોસમ દરમિયાન, કેટલાક સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ જૂના અથવા ગેરમાર્ગે દોરતા વિડિઓઝ ફેલાવી રહ્યા છે, જેના કારણે મુસાફરોમાં મૂંઝવણ ઊભી થઈ રહી છે.

રેલ્વે વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે આવા 20 થી વધુ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ ઓળખી કાઢવામાં આવ્યા છે અને તેમની સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આવા અસામાજિક તત્વો પર નજર રાખવા માટે 24x7 સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે.

રેલ્વેએ તમામ સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ હકીકતોની ચકાસણી કર્યા વિના સ્ટેશનો પર ભીડ અથવા અન્ય ઘટનાઓના વિડિઓઝ શેર ન કરે. મુસાફરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અધિકૃત માહિતી માટે ફક્ત સત્તાવાર રેલ્વે માહિતી અને રેલ્વે મંત્રાલયના ચકાસાયેલ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર આધાર રાખે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SPECIAL TRAINS FOR DIWALI CHHATH
SPECIAL TRAINS
RAILWAY DIWALI CHHATH TRAINS
DIWALI CHHATH SPECIAL TRAINS
CENTRAL RAILWAY SPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.