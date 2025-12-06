ઇન્ડિગો ફ્લાઇટની કટોકટી વચ્ચે, રેલવેએ 37 પ્રીમિયમ ટ્રેનોમાં 116 કોચ ઉમેર્યા
Published : December 6, 2025 at 1:16 PM IST
નવી દિલ્હી : ઘણી બધી ફ્લાઇટ રદ થયા પછી મુસાફરોની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે, ભારતીય રેલ્વેએ દેશભરમાં કુલ 37 ટ્રેનોમાં 116 વધારાના કોચ ઉમેર્યા છે, જે 114 થી વધુ વધારાની ટ્રિપ્સ ચલાવે છે. રેલ્વે મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, રેલ્વેએ સરળ મુસાફરી અને સમગ્ર નેટવર્કમાં રહેવાની પૂરતી ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધાં છે.
દક્ષિણ રેલવે (SR)એ 18 ટ્રેનોની ક્ષમતામાં સૌથી મોટો વધારો કર્યો છે. ઉચ્ચ માંગવાળા રૂટ પર વધારાના ચેર કાર અને સ્લીપર ક્લાસ કોચ ઉમેરવામાં આવ્યા છે. રેલવે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે 6 ડિસેમ્બરથી લાગુ કરાયેલા આ ફેરફારોથી દક્ષિણ વિસ્તારમાં મુસાફરોની ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે.
ઉત્તર રેલ્વે (NR) એ આઠ ટ્રેનોમાં 3AC અને ચેર કાર કોચ ઉમેર્યા છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે આજથી અમલમાં મુકાયેલા આ પગલાંથી ભારે મુસાફરી કરતી ઉત્તરીય કોરિડોર પર ઉપલબ્ધતા વધશે. પશ્ચિમ રેલ્વે (WR) એ ચાર ઉચ્ચ માંગવાળી ટ્રેનોમાં 3AC અને 2AC કોચ ઉમેર્યા છે. પશ્ચિમ ક્ષેત્રથી રાષ્ટ્રીય રાજધાની સુધી મુસાફરોના ટ્રાફિકમાં વધારો કરવા માટે આ ઉમેરાઓ 6 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવશે.
પૂર્વ મધ્ય રેલ્વે (ECR) એ 6 થી 10 ડિસેમ્બર દરમિયાન પાંચ ટ્રીપમાં વધારાના 2AC કોચ ઉમેરીને રાજેન્દ્ર નગર-નવી દિલ્હી (12309) સેવાને મજબૂત બનાવી છે, જેનાથી આ મહત્વપૂર્ણ બિહાર-દિલ્હી સેક્ટર પર ક્ષમતામાં વધારો થયો છે. પૂર્વ કોસ્ટ રેલ્વે (ECoR) એ ભુવનેશ્વર-નવી દિલ્હી સેવા (ટ્રેન 20817/20811/20823) માં પાંચ ટ્રીપમાં 2AC કોચ ઉમેરીને ઓડિશા અને રાજધાની વચ્ચે કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કર્યો છે.
પૂર્વીય રેલ્વે (ER) એ પૂર્વીય ક્ષેત્ર અને આંતરરાજ્ય મુસાફરીની વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે 7-8 ડિસેમ્બરે ત્રણ ખાસ ટ્રેનોની આવર્તન વધારીને છ ટ્રીપમાં સ્લીપર ક્લાસ કોચ ઉમેર્યા છે. ઉત્તરપૂર્વીય સરહદી રેલ્વે (NFR) એ 6 થી 13 ડિસેમ્બર દરમિયાન 3AC અને સ્લીપર કોચ સાથે બે આવશ્યક ટ્રેનોની આવર્તન વધારીને ઉત્તરપૂર્વના મુસાફરો માટે સરળ મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરી છે.
રેલવે અધિકારીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ સુધારાઓ ઉપરાંત, ભારતીય રેલવે મુસાફરોને મદદ કરવા માટે ચાર ખાસ ટ્રેન સેવાઓ પણ ચલાવી રહી છે. ગોરખપુર - આનંદ વિહાર ટર્મિનલ - ગોરખપુર સ્પેશિયલ (05591/05592) 7 થી 9 ડિસેમ્બર વચ્ચે ચાર ટ્રિપ ચલાવશે. નવી દિલ્હી - શહીદ કેપ્ટન તુષાર મહાજન - નવી દિલ્હી રિઝર્વ્ડ વંદે ભારત સ્પેશિયલ (02439/02440) 6 ડિસેમ્બરે દોડશે, જે જમ્મુ ક્ષેત્રને ઝડપી અને આરામદાયક કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં વધેલી માંગને પહોંચી વળવા માટે, નવી દિલ્હી - મુંબઈ સેન્ટ્રલ - નવી દિલ્હી રિઝર્વ્ડ સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ (04002/04001) 6 અને 7 ડિસેમ્બરના રોજ દોડશે. વધુમાં, હઝરત નિઝામુદ્દીન - તિરુવનંતપુરમ સેન્ટ્રલ રિઝર્વ્ડ સુપરફાસ્ટ સ્પેશિયલ (04080) 6 ડિસેમ્બરના રોજ એક તરફ દોડશે, જે દક્ષિણ ક્ષેત્રને લાંબા અંતરની કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે.
