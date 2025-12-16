ETV Bharat / bharat

રેલ્વેએ એક નવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો, ટ્રેન પહેલી વાર 150 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી

પૂર્વ મધ્ય રેલ્વે ઝોનના ધનબાદ ડિવિઝનમાં પહેલી વાર કોઈ ટ્રેન 150 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 5:37 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલ્વેએ ટ્રેનની ગતિમાં એક નવો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. પહેલી વાર, પૂર્વ મધ્ય રેલ્વે (ECR) ના ધનબાદ ડિવિઝનમાં 150 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ટ્રેન દોડી, જે રેલ્વે માટે એક નવો સીમાચિહ્નરૂપ છે. હાલમાં, રાજધાની એક્સપ્રેસ, શતાબ્દી એક્સપ્રેસ અને વંદે ભારત એક્સપ્રેસ જેવી ટ્રેનોની સરેરાશ ગતિ મર્યાદા ૧૩૦ કિમી પ્રતિ કલાક છે.

અહેવાલો અનુસાર, પૂર્વ મધ્ય રેલ્વે ઝોને 13 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ બખ્તિયારપુર-રાજગીર-તિલૈયા-કોડર્મા-ધનબાદ સેક્શન પર વિન્ડો ટ્રેઇલિંગ નિરીક્ષણ દરમિયાન 150 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ હાંસલ કરીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. નોંધપાત્ર રીતે, જ્યારે ટ્રેન આટલી નોંધપાત્ર ગતિએ પહોંચી ત્યારે પણ, "કાચમાં પાણી એકદમ સ્થિર રહ્યું," જે ટ્રેકની સરળતા અને સ્થિરતા અને સિગ્નલિંગ અપગ્રેડ દર્શાવે છે.

ECR એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ધનબાદ ડિવિઝનના ઉત્તમ ટ્રેક સ્ટ્રક્ચર, મજબૂત ટ્રેક મેન્ટેનન્સ સિસ્ટમ અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા અત્યાધુનિક રેલ્વે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે. સુધારેલી રાઇડ ગુણવત્તા ધનબાદ ડિવિઝન દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી અદ્યતન પ્રક્રિયાઓ, સુસંગત જાળવણી વ્યવસ્થાપન અને સલામતી-લક્ષી કાર્ય પદ્ધતિઓનું પરિણામ છે."

તાજેતરમાં, લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે, "વંદે ભારત એક્સપ્રેસ સહિતની ટ્રેન સેવાઓની સરેરાશ ગતિ, સેક્શનની મહત્તમ સપોર્ટેબલ સ્પીડ (MPS), ટ્રેક સ્ટ્રક્ચર, રૂટ પર ગ્રેડિયન્ટ્સ અને વળાંકો સહિત ભૂમિતિ, ભૌગોલિક સ્થિતિ, રૂટમાં સ્ટોપેજની સંખ્યા, સેક્શનની લાઇન ક્ષમતાનો ઉપયોગ, સેક્શન પર જાળવણી કાર્ય વગેરે પર આધાર રાખે છે."

રેલ્વે મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે વંદે ભારત ટ્રેનો જે વિભાગો પર આ ટ્રેનો ચાલે છે તે વિભાગોની મહત્તમ અનુમતિપાત્ર ગતિએ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

ભારતીય રેલ્વે ટ્રેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અપગ્રેડ કરવા, લાઇનોને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત કરવા અને રૂટ પર વધુ ગતિને ટેકો આપવા માટે સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ્સ સુધારવા પર સતત કામ કરી રહી છે. છેલ્લા 11 વર્ષોમાં, ભારતીય રેલ્વેએ ગતિ વધારવા માટે રેલ્વે ટ્રેકને અપગ્રેડ અને સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. આ પ્રયાસો નેટવર્કમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આધુનિક બનાવવા અને ટ્રેનની ગતિ વધારવાની મોટી વ્યૂહરચનાનો ભાગ રહ્યા છે, જેનાથી ટ્રેકની ગતિ ક્ષમતામાં વધારો થાય છે.

