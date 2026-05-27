ભારતની પ્રથમ હાઈડ્રોજન ટ્રેનને મંજૂરી, જિંદ–સોનીપત રૂટ પર દોડશે

રેલ્વે મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, 1,200 KW હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ દ્વારા સંચાલિત, આ ટ્રેન મહત્તમ 75 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 27, 2026 at 5:59 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતીય રેલવેએ ઉત્તર રેલવેના જિંદ–સોનીપત સમર્પિત રૂટ પર 10 કોચની હાઈડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ આધારિત ટ્રેન શરૂ કરવાની મંજૂરી આપી છે. રેલવે મંત્રાલયે બુધવારે જાહેર કરેલા નિવેદનમાં આ માહિતી આપી હતી.

1,200 કિલોવોટની હાઈડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ પ્રોપલ્શન સિસ્ટમથી સંચાલિત આ ટ્રેન 75 કિમી પ્રતિ કલાકની મહત્તમ ઝડપે દોડશે. આ હરિત અને ટકાઉ પહેલથી ભારત જર્મની, જાપાન, ચીન અને અમેરિકા જેવા દેશોની શ્રેણીમાં સામેલ થયું છે, જે સ્વચ્છ રેલ પરિવહન માટે હાઈડ્રોજન ટેક્નોલોજી પર કામ કરી રહ્યા છે.

હાલમાં માત્ર થોડા દેશો જ આવી સિસ્ટમનું પરીક્ષણ અથવા સંચાલન કરી રહ્યા છે, કારણ કે આ ટેક્નોલોજી હજુ શરૂઆતના તબક્કામાં છે.

નિવેદન મુજબ, હાઈડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ ટેક્નોલોજી હાઈડ્રોજનની રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે, જેમાં માત્ર પાણીની વરાળ જ બહાર પડે છે. એટલે કે, પરંપરાગત ઈંધણ આધારિત ટ્રેક્શનની સરખામણીએ આ વધુ સ્વચ્છ વિકલ્પ છે. વિશ્વભરમાં હાઈડ્રોજન આધારિત રેલ સિસ્ટમને ટકાઉ પરિવહન માટે આશાસ્પદ ઉકેલ માનવામાં આવી રહી છે.

જિંદ–સોનીપત રેલવે માર્ગને આ પ્રોજેક્ટ માટે પાયલટ રૂટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. ટ્રેન માટે સ્વદેશી હાઈડ્રોજન સ્ટોરેજ અને રિફ્યુઅલિંગ સુવિધા પણ જિંદ ખાતે ઉભી કરવામાં આવી છે.

Petroleum and Explosives Safety Organisation (PESO)એ ત્યાં સંકુચિત હાઈડ્રોજન ગેસના સંગ્રહ અને વિતરણ માટે જરૂરી લાયસન્સ મંજૂર કર્યું છે. રિફ્યુઅલિંગ માટે હાઈડ્રોજન કોમ્પ્રેશન સિસ્ટમ પણ ઉપલબ્ધ કરાઈ છે, સાથે જરૂરી ટેકનિકલ સહાય અને મહત્વના સ્પેર પાર્ટ્સ પણ રાખવામાં આવ્યા છે. સ્ટેન્ડબાય કોમ્પ્રેસર યુનિટની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

ધૂળના કારણે કોઈ સમસ્યા ન સર્જાય અને સલામત કામગીરી જળવાઈ રહે તે માટે હાઈડ્રોજન લીક ડિટેક્ટર અને ફ્લેમ ડિટેક્ટર સહિતના વિવિધ સુરક્ષા સેન્સરની નિયમિત તપાસ અને સફાઈ કરવામાં આવશે.

હાઈડ્રોજન ટ્રેન અને હાઈડ્રોજન પ્લાન્ટ માટેના ઓપરેશન અને મેન્ટેનન્સ મેન્યુઅલ, Research Designs and Standards Organisation (RDSO)ની મંજૂરી સાથે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. ઉપરાંત, શકુરબસ્તી ખાતે મેન્ટેનન્સ સુવિધા માટે જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા, નિયમિત ઓડિટ અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર પણ અમલમાં મૂકવામાં આવશે.

મંજૂરી હેઠળ 24x7 મોનિટરિંગ, તાલીમબદ્ધ અને પ્રમાણિત સ્ટાફની નિમણૂક, તેમજ નિયમિત તપાસ અને મેન્ટેનન્સ જેવા વ્યાપક સુરક્ષા પ્રોટોકોલ ફરજિયાત બનાવાયા છે.

પ્રારંભિક તબક્કામાં તાલીમબદ્ધ ટેકનિકલ સ્ટાફ ટ્રેન સાથે મુસાફરી કરશે, જેથી કામગીરી સરળતાથી ચાલી શકે. આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલવેની નવીનતા, ઊર્જા કાર્યક્ષમતા અને પર્યાવરણમૈત્રી પરિવહન પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે, અને ભારતના સ્વચ્છ ઊર્જા તથા નેટ-ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્યોને પણ આગળ ધપાવે છે.

