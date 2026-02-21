હોળી પર ટ્રેનમાં મળશે કન્ફર્મ ટિકિટ, રેલ્વેએ શરૂ કરી ખાસ ટ્રેન, અહીં ચેક કરો સંપૂર્ણ સમયપત્રક
હોળી પર મુસાફરોને રાહત આપવા માટે, ઉત્તર રેલ્વે સ્પેશિયલ ટ્રેનનું સંચાલન કરશે.
Published : February 21, 2026 at 9:55 AM IST
નવી દિલ્હી: હોળીના તહેવાર દરમિયાન રેલ મુસાફરોના વધતા ધસારાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉત્તર રેલ્વેએ મુસાફરોની સુવિધા માટે દિલ્હી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઘણી ખાસ ટ્રેનો ચલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ ટ્રેનો નવી દિલ્હી, જૂની દિલ્હી અને આનંદ વિહાર ટર્મિનલ જેવા મુખ્ય સ્ટેશનોથી દેશના વિવિધ ભાગોમાં દોડશે. આનાથી હજારો મુસાફરોને રાહત મળશે જેઓ ઘરે પાછા ફરી શકશે અને તેમના પ્રિયજનો સાથે હોળી ઉજવી શકશે.
દિલ્હીથી ઉપડતી મુખ્ય હોળી સ્પેશિયલ ટ્રેનો
1. દિલ્હી અને બંગાળ વચ્ચે મુસાફરોની સુવિધા માટે નવી દિલ્હી-હાવડા-નવી દિલ્હી રિઝર્વ્ડ હોળી સ્પેશિયલ (04052/04051) ટ્રેન ચલાવવામાં આવી રહી છે. આ ટ્રેન 25 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ, 2026 સુધી નવી દિલ્હીથી ચાલશે. હાવડાથી તેની પરત યાત્રા 27 ફેબ્રુઆરીથી 5 માર્ચ, 2026 સુધી રહેશે. ટ્રેન નંબર 04052 નવી દિલ્હીથી સાંજે 6:15 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે રાત્રે 10:40 વાગ્યે હાવડા પહોંચશે. પરત ફરતી વખતે, ટ્રેન નંબર 04051 હાવડાથી 1:40 વાગ્યે ઉપડશે અને 8:20 વાગ્યે નવી દિલ્હી પહોંચશે. રસ્તામાં, ટ્રેન ગાઝિયાબાદ, અલીગઢ, કાનપુર (ગોવિંદપુરી), પ્રયાગરાજ, પટના અને આસનસોલ રેલ્વે સ્ટેશનો પર રોકાશે.
2. નવી દિલ્હી - દાદર - નવી દિલ્હી રિઝર્વ્ડ હોળી સ્પેશિયલ (04002/04001) ટ્રેન મુંબઈ જનારા મુસાફરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ વિકલ્પ છે. આ ટ્રેન ૨૫ ફેબ્રુઆરી અને ૪ માર્ચે નવી દિલ્હીથી ઉપડશે. દાદરથી પરત ફરવાની સેવાઓ 27 ફેબ્રુઆરી અને 06 માર્ચ, 2026 ના રોજ રહેશે. ટ્રેન નંબર 04002 નવી દિલ્હીથી 22:40 વાગ્યે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 22:40 વાગ્યે દાદર પહોંચશે. પરત ફરતી વખતે, ટ્રેન નંબર 04001 દાદરથી 00:05 વાગ્યે ઉપડશે અને 21:05 વાગ્યે નવી દિલ્હી પરત ફરશે.
3. ઇન્દોર – હઝરત નિઝામુદ્દીન – ઇન્દોર હોળી સ્પેશિયલ (09309/09310) આ ટ્રેન 22 ફેબ્રુઆરીથી 27 માર્ચ, 2026 વચ્ચે વિવિધ તારીખો પર ઇન્દોરથી દોડશે, જેમાં કુલ 10 ટ્રિપ હશે. હઝરત નિઝામુદ્દીનથી તેની પરત યાત્રા 23 ફેબ્રુઆરીથી 28 માર્ચ, 2026 વચ્ચે રહેશે. ટ્રેન નંબર 09310 હઝરત નિઝામુદ્દીનથી સવારે 08:20 વાગ્યે ઉપડશે અને રાત્રે 21:00 વાગ્યે ઇન્દોર પહોંચશે. પરત યાત્રામાં, તે ઇન્દોરથી સાંજે 17:00 વાગ્યે ઉપડશે અને સવારે 05:00 વાગ્યે નિઝામુદ્દીન પહોંચશે.
4. આનંદ વિહાર ટર્મિનલ – લોખા બજાર – આનંદ વિહાર ટર્મિનલ (04014/04013) બિહાર જતા મુસાફરો માટે આ ટ્રેનની ટ્રિપની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન હવે આનંદ વિહાર ટર્મિનલથી દોડશે, જે 22 ફેબ્રુઆરીથી 6 માર્ચ, 2026 સુધી કુલ 13 ટ્રીપ કરશે. પરત ફરતી વખતે, તે 23 ફેબ્રુઆરીથી 7 માર્ચ 2026 સુધી લોખા બજારથી દોડશે.
5. દિલ્હી જંકશન (જૂની દિલ્હી) થી અન્ય મહત્વપૂર્ણ ટ્રેનો
જોધપુર - દિલ્હી જંકશન - ગોરખપુર (04829/04830): આ ટ્રેન 5 માર્ચથી 26 માર્ચ દરમિયાન દર ગુરુવારે જોધપુરથી ઉપડશે. તે દિલ્હી જંકશન પર સવારે 04:30 વાગ્યે પહોંચશે અને ગોરખપુર માટે સવારે 04:45 વાગ્યે રવાના થશે. પરત ફરતી વખતે, તે દિલ્હી જંકશન પર બપોરે 12:50 વાગ્યે પહોંચશે.
6. શ્રી ગંગાનગર - દિલ્હી જંકશન - સમસ્તીપુર (04731/04732): આ ટ્રેન દર રવિવારે શ્રી ગંગાનગરથી ઉપડશે. દિલ્હી જંકશન પર તેનો આગમન સમય બપોરે 00:25 વાગ્યે અને પ્રસ્થાન સમય સવારે 00:35 વાગ્યે છે.
7. વારાણસી - દિલ્હી જંકશન - વારાણસી (04209/04210): મુસાફરોની સુવિધા માટે, ટ્રિપ્સની સંખ્યા વધારીને 13 કરવામાં આવી છે. તે હવે 23 ફેબ્રુઆરીથી 7 માર્ચ, 2026 સુધી દિલ્હી જંકશનથી કાર્યરત રહેશે.
યાત્રિકોને રેલ્વેની અપીલ: આ બધી ટ્રેનોમાં એર-કન્ડિશન્ડ, સ્લીપર અને જનરલ ક્લાસ કોચ હશે. મુસાફરોને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે, તેઓ આ સમયપત્રક અનુસાર તેમની મુસાફરીનું આયોજન કરે અને અસુવિધા ટાળવા માટે વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર રેલ્વે વેબસાઇટ અથવા પૂછપરછ નંબરનો ઉપયોગ કરે.