રેલવે ગ્રુપ-Dની 21,997 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર, ઈચ્છુક ઉમેદવારો જલ્દી કરજો અરજી
જ્યારે હવે ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ www.rrbapply.gov.in પર સંપૂર્ણ નોટિફિકેશન જોઈ શકે છે.
Published : February 16, 2026 at 5:47 PM IST
નવી દિલ્હી : રેલવેમાં નોકરીની રાહ જોઈ રહેલા યુવાનો માટે મોટી ખુશખબર છે. રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB) દ્વારા ગ્રુપ-Dની કુલ 21,997 જગ્યાઓ માટે વિગતવાર ભરતી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. અગાઉ રોજગાર સમાચારપત્રમાં સંક્ષિપ્ત સૂચના આપવામાં આવી હતી, જ્યારે હવે ઉમેદવારો અધિકૃત વેબસાઇટ www.rrbapply.gov.in પર સંપૂર્ણ નોટિફિકેશન જોઈ શકે છે.
આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 31 જાન્યુઆરી 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે, જે 2 માર્ચ 2026 (રાત્રે 11:59 વાગ્યા સુધી) ચાલુ રહેશે. અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ 4 માર્ચ 2026 છે.
ભરતી અંગેની મુખ્ય માહિતી
- ભરતી બોર્ડ: રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB)
- પદનું નામ: ગ્રુપ-D
- જાહેરાત નંબર: CEN No. 09/2025
- કુલ જગ્યાઓ: 21,997
- અરજી શરૂ તારીખ: 31 જાન્યુઆરી 2026
- અરજીની છેલ્લી તારીખ: 2 માર્ચ 2026
- ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ: 4 માર્ચ 2026
- ફોર્મ સુધારણા તારીખ: 5 માર્ચથી 14 માર્ચ 2026
RRB ગ્રુપ D ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
RRB ગ્રુપ Dમાં અરજી કરવા માટે, પહેલા RRBની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.rrbapply.gov.in પર એક એકાઉન્ટ બનાવો. આ કરવા માટે, "એક એકાઉન્ટ બનાવો" લિંક પર જાઓ. તમારી પાસેથી અહીં મૂળભૂત માહિતી માંગવામાં આવશે. સંબંધિત બોક્સમાં બધી વિગતો ભરો. ખાતરી કરો કે તમારો મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ સરનામું સાચું છે. આ દ્વારા તમારો સંપર્ક કરવામાં આવશે.
રજીસ્ટ્રેશન દરમિયાન તમે જે માહિતી દાખલ કરી છે તે હવે ફોર્મ પર પ્રદર્શિત થશે. આ પછી, તમારે બાકીની વિગતો ભરવાની જરૂર પડશે. તમારું નામ, પિતા/પતિનું નામ, માતાનું નામ, શ્રેણી, જન્મ તારીખ, ઉંમર, સરનામું, શિક્ષણ અને ITI જેવી બધી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરો. તમારો ફોટો અને સહી યોગ્ય કદમાં અપલોડ કરો. કેટેગરી મુજબ અરજી ફી ચૂકવો અને ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો અને તેને સુરક્ષિત રાખો.
- વય મર્યાદા: ઓછામાં ઓછી: 18 વર્ષ, વધુમાં વધુ: 33 વર્ષ
- પગાર: બેઝિક સેલેરી: રુ.18,000 પ્રતિ મહિનો
- અરજી ફી: SC / ST / Ex-Servicemen / PwBD / મહિલા / ટ્રાન્સજેન્ડર / EBC / માઇનોરિટીની રુ.250 અરજી ફી રહેશે અને અન્ય તમામ વર્ગની અરજી ફી રુ.500 રહેેશે.
ઉમેદવારોની પસંદગી નીચે મુજબ રહેશે.
1. લખિત પરીક્ષા (CBT) 2. ફિઝિકલ એફિશિયન્સી ટેસ્ટ (PET) 3. દસ્તાવેજ ચકાસણી 4. મેડિકલ પરીક્ષણ 5. મેરિટ લિસ્ટ, આ ભરતી સંબંધિત અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે, ઉમેદવારો રેલ્વેની સત્તાવાર વેબસાઇટની પણ મુલાકાત લઈ શકે છે.
