રેલ્વેમાં 4,651 પદો પર ભરતી જાહેર, પરીક્ષા વગર થશે પસંદગી; 11 ડિસેમ્બર સુધી કરી શકશો અરજી
નોર્થન રેલ્વેએ એપ્રેન્ટિસશિપના 4,651 પદો પર ભરતી બહાર પાડી છે. 10મું ધોરણ અને ITI પાસ યુવકો 11 ડિસેમ્બર સુધી કરી શકે છે અરજી.
Published : November 19, 2026 at 6:35 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતીય રેલ્વેમાં સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે એક સારી તક સામે આવી છે. રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (RRC), નોર્થ રેલ્વેએ એપ્રેન્ટિસશિપના કૂલ 4,651 ખાલી પદો ભરવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. આ ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજીની પ્રક્રિયા શરૂ થઇ ગઇ છે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર રેલ્વેની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ rrcnr.org પર જઇને 11 ડિસેમ્બર, 2026 સુધી પોતાનું ફોર્મ ભરી શકે છે. વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર ઓનલાઇન અરજી જ સ્વીકાર કરવામાં આવશે. ઓફલાઇન કે કોઇ અન્ય માધ્યમથી મોકલવામાં આવેલા ફોર્મ રદ કરવામાં આવશે.
ધોરણ 10 અને ITI પાસ યુવાનો માટે તક
આ ભરતીની સૌથી ખાસ વાત આ છે કે તેના માટે કોઇ ઉચ્ચ ડિગ્રીની જરૂર નથી. ઉમેદવારે કોઇ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી ઓછામાં ઓછા 50 ટકા માર્ક્સ સાથે 10મું ધોરણ પાસ થવું જોઇએ. આ સાથે જ સંબંધિત ટ્રેડમાં ITIનું સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. ઉંમરની વાત કરીએ તો ઉંમર 15 વર્ષથી ઓછી અને 24 વર્ષથી વધુ ના હોવી જોઇએ. ઉંમરની ગણના 11 ડિસેમ્બર, 2026નો આધાર માનીને કરવામાં આવશે. જોકે, અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમ અનુસાર વધુ ઉંમરની છૂટ આપવામાં આવશે.
લેખિત પરીક્ષા વગર ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા મળશે નોકરી
ખાસ કરીને સરકારી ભરતીમાં કેટલાક તબક્કામાં પરીક્ષા યોજાય છે પરંતુ આ ભરતીમાં ઉમેદવારોએ કોઇ પણ રીતની લેખિત પરીક્ષા, ઇન્ટરવ્યૂ અથવા વાયવા આપવી નહીં પડે. અરજદારોની પસંદગી મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે. આ મેરિટ લિસ્ટ ઉમેદવારોના ધોરણ 10 અને ITIમાં મળેલા માર્ક્સના આધાર પર તૈયાર કરવામાં આવશે. પસંદ થયેલા યુવકોની ખાલી પદો પર નિયુક્તિ કરવામાં આવશે.
અરજી ફી અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા
આ ભરતીમાં સામેલ થવા માટે જનરલ, OBC અને EWS વર્ગના ઉમેદવારોને 100 રૂપિયા અરજી ફી આપવી પડશે. બીજી તરફ ST,ST, દિવ્યાંગ અને તમામ વર્ગોની મહિલા ઉમેદવારો માટે અરજી ફી મફત છે.
કેવી રીતે કરશો અરજી?
ઉમેદવારો ઘરે બેઠા અરજી કરી શકે છે, તેના માટે સૌથી પહેલા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ rrcnr.orgના હોમ પેજ પર જાઓ અને ભરતી સાથે જોડાયેલી 'ઓનલાઇન એપ્લીકેશન' લિંક પર ક્લિક કરો. નોટિફિકેશન ધ્યાનથી વાંચ્યા બાદ વ્યક્તિગત અને શૈક્ષણિક માહિતી નોંધો. અંતમાં નક્કી ફી જમા કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢીને સુરક્ષિત મુકી દો.
RRC NR Apprentice Application Form 2026
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