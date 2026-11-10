RRB NTPC Recruitment 2026: રેલવેમાં 1688 જગ્યા! 12મું પાસ કરી શકશે અરજી, છેલ્લી તારીખ 13 નવેમ્બર
રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ (RRB) એ નોન-ટેકનિકલ પોપ્યુલર કેટેગરીઝ (NTPC) અંડરગ્રેજ્યુએટ લેવલ માટે CEN 07/2026 હેઠળ મહત્વની ટૂંકી જાહેરાત બહાર પાડી છે.
Published : November 10, 2026 at 10:11 AM IST
હૈદરાબાદ: રેલવે રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ (RRB) એ નોન-ટેકનિકલ પોપ્યુલર કેટેગરીઝ (NTPC) અંડરગ્રેજ્યુએટ લેવલ માટે CEN 07/2026 હેઠળ મહત્વની ટૂંકી જાહેરાત બહાર પાડી છે.
આ ભરતીમાં કુલ 1688 જગ્યાઓ છે. ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા 15 ઓક્ટોબર 2026થી શરૂ થઈને 13 નવેમ્બર 2026ના રોજ પૂર્ણ થશે. ભરતી અંગેની વધુ વિગતવાર માહિતી સત્તાવાર વેબસાઈટ પર છે, જેમાં પાત્રતા માપદંડ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને અરજી પ્રક્રિયા અંગે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.
ભરતીની વિગતો
જગ્યાની વિગતો
CEN 07/2026 હેઠળની આ ભરતી નોન-ટેકનિકલ પોપ્યુલર કેટેગરીઝ (અંડરગ્રેજ્યુએટ પોસ્ટ) માટે છે. જગ્યાઓની વિગત નીચે મુજબ છે:
શૈક્ષણિક લાયકાત
- આ અંડરગ્રેજ્યુએટ પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે સામાન્ય રીતે માન્ય બોર્ડ / યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછું 12મું પાસ અથવા સમકક્ષ લાયકાત હોવી જરૂરી છે.
- વિગતવાર સત્તાવાર જાહેરાત (CEN 07/2026) માં નોન-ટેકનિકલ પોપ્યુલર કેટેગરીઝ હેઠળની દરેક ચોક્કસ પોસ્ટ માટે જરૂરી ચોક્કસ શૈક્ષણિક લાયકાત દર્શાવવામાં આવશે.
- ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે નોટિફિકેશનને ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.
વય મર્યાદા
ઉમેદવારોની ઉંમરની ગણતરી 1 જાન્યુઆરી 2027ના રોજ આધારે કરવામાં આવશે. આ ટૂંકી સૂચનામાં કટ-ઓફ તારીખ દર્શાવવામાં આવી છે, પરંતુ ચોક્કસ લઘુત્તમ અને મહત્તમ વય મર્યાદા, અનામત કેટેગરી માટે વયમાં છૂટછાટ સાથે, CEN 07/2026ની સંપૂર્ણ સત્તાવાર જાહેરાતમાં વિગતવાર આપવામાં આવી છે.
અરજી ફી
- વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી અંગેની વિગતો, કોઈપણ ફી મુક્તિ સહિત, આ સૂચક સૂચનામાં આપવામાં આવી નથી.
- સંભવિત અરજદારોએ અરજી ફી અને ચુકવણીની પદ્ધતિઓ અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે આગામી વિગતવાર સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવો.
પસંદગી પ્રક્રિયા
RRB NTPC ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે ઉમેદવારોની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે અનેક તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં સામાન્ય રીતે કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ટેસ્ટ (CBT) નો સમાવેશ થાય છે, જે પછી અમુક પોસ્ટ માટે સ્કિલ ટેસ્ટ (જેમ કે ટાઇપિંગ ટેસ્ટ), ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન (DV) અને મેડિકલ પરીક્ષા થઈ શકે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી
રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર અરજી પોર્ટલ મારફતે ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. અરજી પ્રક્રિયામાં નીચેના પગલાં સામેલ હશે
ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સત્તાવાર જાહેરાતમાં આપવામાં આવેલી વિગતવાર સૂચનાઓનો સંદર્ભ લેવાની સખત સલાહ આપવામાં આવે છે.
મહત્વની તારીખો
RRB NTPC CEN 07/2026 ભરતી માટે આ મહત્વની તારીખો નોંધો:
મહત્વની લિંક્સ
RRB NTPC CEN 07/2026 ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વના સ્ત્રોત
|લિંકનું વર્ણન
|લિંક
|સત્તાવાર જાહેરાત / નોટિસ PDF
|Download Here
|ઓનલાઇન અરજી કરો
|Click Here
|સત્તાવાર વેબસાઇટ (ભારતીય રેલવે)
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ડિસક્લેમર: અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈને ભરતી નોટિફિકેશન અવશ્ય વાંચી લેવું અને પછી જ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણે અરજી કરવી.
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