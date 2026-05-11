રેલવે મંત્રીએ કહ્યું, "ફ્લાઇટ્સને પાછળ છોડી દેશે ભારતીય રેલવે " દિલ્હીથી લખનૌ પહોંચશો માત્ર બે કલાકમાં
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે ભારતીય રેલવે ટૂંકા અંતરની એરલાઇન્સને પાછળ છોડી દેશે.
Published : May 11, 2026 at 2:54 PM IST
નવી દિલ્હી: રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સોમવારે એરલાઇન રોકાણકારોને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, ભારતના આગામી હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક ઘણા વ્યસ્ત ટૂંકા અંતરના રૂટ પર સંપૂર્ણ રીતે હાવી થઈ જશે. તેમણે કહ્યું કે આનાથી એરલાઇન્સ પાસે સ્પર્ધા કરવા માટે બહુ ઓછી જગ્યા રહેશે.
CII બિઝનેસ સમિટમાં સંબોધન કરતા, રેલવે મંત્રી વૈષ્ણવે કહ્યું કે, મુંબઈ-પુણે, હૈદરાબાદ-બેંગલુરુ અને બેંગલુરુ-ચેન્નાઈ જેવા રૂટ પર ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના વિકાસ પર દાવ લગાવનારા રોકાણકારોએ અ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, હાઇ-સ્પીડ રેલે જાપાન, ચીન અને દક્ષિણ કોરિયામાં મુસાફરીની પેટર્નને કેવી રીતે બદલી નાખ છે. વૈષ્ણવે કહ્યું, "આ રૂટ પર કોઈ પણ હવાઈ મુસાફરી કરશે નહીં."
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય રેલ્વેએ ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે તેના બજેટનો 98 ટકા ખર્ચ કરી દીધો છે. આ પ્રોજેક્ટ્સના ઝડપી અમલીકરણને દર્શાવે છે. મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે ભવિષ્યમાં દેશના ઘણા રૂટ પર ટ્રેન સેવાઓ ફ્લાઇટ્સને પાછળ છોડી દેશે.
રેલ્વે મંત્રીએ કહ્યું, "ગયા નાણાકીય વર્ષમાં, લગભગ તમામ મૂડી ખર્ચ માર્ચના પ્રથમ અઠવાડિયા સુધીમાં ખર્ચ થઈ ગયો હતો. ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીમાં 98 ટકાથી વધુ ખર્ચ થઈ ગયો હતો. આ પછી, નાણાકીય વર્ષનો સંતુલિત અંત લાવવા માટે આપણે ખર્ચની ગતિ થોડી ધીમી કરવી પડી."
તેમણે જણાવ્યું કે દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 49,000 કિલોમીટર રેલ્વે ટ્રેકનું વીજળીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, જે જર્મનીના સમગ્ર રેલ નેટવર્ક કરતા વધુ છે. દરમિયાન, 36,000 કિલોમીટર નવા ટ્રેક ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના રેલ નેટવર્ક કરતા લગભગ છ ગણા છે.
મંત્રીએ જણાવ્યું કે આ નવા રૂટ મુસાફરીના સમયમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરશે, જેના કારણે લોકો હવાઈ મુસાફરી કરતાં ટ્રેનોને પસંદ કરશે. તેમણે ઉમેર્યું કે સરકાર મુંબઈ અને પુણે વચ્ચે એક નવો કોરિડોર વિકસાવી રહી છે, જ્યાં મુસાફરીનો સમય ઘટીને માત્ર 28 મિનિટ થશે. પુણેથી હૈદરાબાદનો પ્રવાસ સમય એક કલાક અને 55 મિનિટનો અને હૈદરાબાદથી બેંગલુરુનો પ્રવાસ સમય લગભગ બે કલાકનો હશે.
વૈષ્ણવે કહ્યું, "આવા રૂટ પર કોઈ હવાઈ મુસાફરીને મહત્વ નહી આપે. આ વિસ્તારો એરલાઇન્સ કંપનીઓ માટે લગભગ બંધ થઈ જશે. જે લોકો એરલાઇન્સમાં રોકાણ કરવા માંગે છે તેઓએ હવે સમજવું જોઈએ કે આ રૂટ પર 99 ટકા ટ્રાફિક રેલ દ્વારા થશે." તેમણે કહ્યું કે, બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ વચ્ચેનો મુસાફરીનો સમય ઘટીને 78 મિનિટ થઈ જશે, જેનાથી બંને શહેરો લગભગ એક જ મહાનગર જેવા થઈ જશે. વધુમાં, દિલ્હીથી વારાણસીની મુસાફરીમાં ત્રણ કલાક અને 50 મિનિટનો સમય લાગશે, જ્યારે દિલ્હીથી લખનૌની મુસાફરીમાં લગભગ બે કલાકનો સમય લાગશે.