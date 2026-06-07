દિલ્હી અને સિલિગુડી વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન દોડશે, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી જાહેરાત
આ ટ્રેન સિલિગુડીને દિલ્હી, લખનૌ, વારાણસી અને પટનાને જોડશે, મુસાફરીમાં ફક્ત 6 કલાક લાગશે.
Published : June 7, 2026 at 2:58 PM IST
કોલકાતા : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બંગાળમાં બુલેટ ટ્રેન લાવવાનું વચન આપ્યું છે. રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે રાજ્ય સચિવાલય, નબન્નામાં મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારી સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ જાહેરાત કરી. મંત્રીએ સમજાવ્યું કે 42 વર્ષમાં કોલકાતા મેટ્રો નેટવર્કનો માત્ર 28 કિલોમીટર જ પૂર્ણ થયો છે, જ્યારે 2014માં નરેન્દ્ર મોદી વડા પ્રધાન બન્યા ત્યારથી 45 કિલોમીટર મેટ્રો લાઇન ઉમેરવામાં આવી છે.
રેલ્વે મંત્રીએ શનિવારે જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્ય માટે બુલેટ ટ્રેન શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ ટ્રેન સિલિગુડીને દિલ્હી, લખનૌ, વારાણસી અને પટનાને જોડશે. આ મુસાફરીમાં ફક્ત 6 કલાક લાગશે અને તે આરામદાયક રહેશે. આગામી પાંચ વર્ષમાં કોલકાતા મેટ્રો માટે સાઠ નવી પેઢીની ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવશે, અને એવી અપેક્ષા છે કે "ડબલ-એન્જિન" સરકાર હેઠળ પશ્ચિમ બંગાળમાં રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સ નવી ગતિ મેળવશે.
🚉 Shaping the future of rail connectivity in West Bengal!— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 6, 2026
Met with Chief Minister @SuvenduWB Ji today for a detailed discussion on ongoing and future railway development initiatives. Looking forward to improving travel for millions across the state. pic.twitter.com/O2vSCiVH5X
અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, "આગામી પાંચ વર્ષમાં, કોલકાતા મેટ્રો માટે 60 નવી પેઢીની ટ્રેનો શરૂ કરવામાં આવશે. આજે, મેં કોલકાતા મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી. અમે કોલકાતા મેટ્રોને એક નવો દેખાવ આપીશું." મંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે દિલ્હી-વારાણસી અને વારાણસી-સિલિગુડી વચ્ચે પ્રસ્તાવિત બુલેટ ટ્રેન સેવાઓનો હેતુ મુસાફરીના સમયમાં ભારે ઘટાડો કરવાનો છે. તેમણે કહ્યું, "આ હાઇ-સ્પીડ કોરિડોર સિલિગુડીથી નવી દિલ્હીને 6 કલાકમાં જોડશે."
શનિવારે સવારે તેઓ દમદમ એરપોર્ટ પર બેઠકમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. એરપોર્ટ છોડ્યા પછી તરત જ, રેલ્વે મંત્રી મેટ્રોમાં ચઢી ગયા અને મુસાફરો સાથે વાતચીત કરી. તેમણે ઓટો-રિક્ષાની સવારી પણ કરી. તેમની સાથે રાજ્ય મંત્રી જગન્નાથ ચટ્ટોપાધ્યાય અને પુરુલિયા સાંસદ જ્યોતિર્મય સિંહ મહતો પણ હતા.
#WATCH | West Bengal: Union Minister Ashwini Vaishnaw travelled in Kolkata Metro today.— ANI (@ANI) June 6, 2026
He says, " we are planning about 60 new generation trains for kolkata metro in coming 4-5 years. these trains will be inducted and kolkata metro rail will get a totally new generation of… pic.twitter.com/G8HubTmbr3
મુખ્યમંત્રી અને રેલ મંત્રીએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું અને રાજ્ય માટે અનેક રેલ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી. બુલેટ ટ્રેન વિશે બોલતા, રેલ મંત્રીએ કહ્યું, "તેના પર કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. રેલ પ્રોજેક્ટ માટેનો માર્ગ મોકળો થઈ ગયો છે, અને બધા ધારાસભ્યોએ તેમના સહયોગની ખાતરી આપી છે." તેમણે નવા સ્ટેશનો અને વધારાની ટ્રેનો શરૂ કરવાનું પણ વચન આપ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ કેન્દ્રીય મંત્રીને રાજ્યમાં માહિતી ટેકનોલોજી (IT) ક્ષેત્ર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા પણ વિનંતી કરી.
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