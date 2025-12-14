દેશના આ રેલ્વે સ્ટેશન પર હવે ભાડેથી ઈ-બાઈકની સેવા શરૂ કરાઈ, પ્રતિ કલાકનો કેટલો ચાર્જ રખાયો?
આ સેવા 2026 સુધીમાં દેશના તમામ મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશનો પર શરૂ કરવામાં આવશે.
હૈદરાબાદ : મુસાફરોને તેમના સ્થાન સુધી પહોંચવામાં સરળતા રહે તે માટે, રેલ્વેએ ઇ-બાઇક ભાડા સેવા શરૂ કરી છે. કેરળનું કોઝિકોડ રેલ્વે સ્ટેશન આ સુવિધા શરૂ કરનાર દેશનું પ્રથમ રેલ્વે સ્ટેશન બન્યું છે. આ સેવા 2026 સુધીમાં તબક્કાવાર રીતે દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
આ સેવા ખાસ કરીને એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે જેઓ દરરોજ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે અને સ્ટેશનથી શહેરમાં અને શહેરમાં મુસાફરી કરવા માટે સસ્તા વિકલ્પ શોધી રહ્યા છે.
આ પર્યાવરણને અનુકૂળ સુવિધા મુસાફરો માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. કોન્ટ્રાક્ટરોને કેરળમાં પ્રથમ EV બાઇક ભાડાનું લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે, જે સરળ અને સુસંગત કામગીરી સુનિશ્ચિત કરે છે.
Ride Kerala in a whole new way! 🚲⚡— Southern Railway (@GMSRailway) December 11, 2025
Palakkad Division introduces the state’s first Electric Bike (EV) rental service at Kozhikode Railway Station; making green, convenient travel easier than ever, with the freedom to ride across Kozhikode and nearby areas.#IndianRailways… pic.twitter.com/4McdPPHMcE
રેલ્વે બોર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, જો કોઝિકોડ મોડેલ સફળ થશે, તો આ સુવિધા સૌપ્રથમ કેરળ અને દક્ષિણ ભારતના અન્ય ઘણા મોટા શહેરોમાં લાગુ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 2026 સુધીમાં દેશના મુખ્ય રેલ્વે સ્ટેશનો પર તેને તબક્કાવાર રીતે બંધ કરવામાં આવશે. સ્ટેશનો પર વધતી જતી મુસાફરોની ભીડને દૂર કરવા અને શહેરોમાં મુસાફરીનો સમય ઘટાડવા માટે આ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.
કોઝિકોડમાં શરૂ કરાયેલી ઈ-બાઈક ભાડા સેવા મુસાફરોને સ્ટેશન પર જ ઈલેક્ટ્રિક બાઇકની સરળ ઍક્સેસ પ્રદાન કરશે. આ સેવાના ભાડા એકદમ પોસાય તેવા છે.
- 50 રૂપિયા પ્રતિ કલાક
- 12 કલાક માટે 500 રૂપિયા
- 24 કલાક માટે 750 રૂપિયા
આ સુવિધાનો ઉદ્દેશ્ય સ્ટેશનથી તેમના ઘર, ઓફિસ અથવા શહેરના અન્ય સ્થળોએ મુસાફરી કરતા મુસાફરોને સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે, ખાસ કરીને જેઓ ટેક્સી અથવા ઓટો-રિક્ષા પર આધાર રાખે છે. તે શહેરના ટ્રાફિક જામને પણ હળવો કરવામાં મદદ કરશે.
આ સેવાનો લાભ લેવા માટે, મુસાફરોએ તેમનું મૂળ આધાર કાર્ડ, ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ માટે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને રુ.1,000ની રિફંડપાત્ર સુરક્ષા ડિપોઝિટ સબમિટ કરવાની રહેશે. મોટાભાગની ઇ-બાઇક સંપૂર્ણ કવરેજ વીમા સાથે પણ આવે છે, જે અકસ્માતના કિસ્સામાં કવર પૂરું પાડે છે.
