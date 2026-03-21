હવે ટ્રેનોમાં પાણી ભરવાની પ્રક્રિયાનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ થશે, ફરિયાદો બાદ જાગ્યું રેલ્વે મંત્રાલય
આ પગલાંનો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે મુસાફરોને તેમની મુસાફરી દરમિયાન સ્વચ્છ અને પૂરતું પાણી મળે
Published : March 21, 2026 at 10:40 PM IST
નવી દિલ્હી: ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન ટ્રેનોમાં મુસાફરોને આરામ મળે અને પાણીની જરૂરિયાતો પૂરી થાય તે માટે રેલવેએ ખાસ વ્યવસ્થા કરી છે. કોચમાં સ્વચ્છ પાણીની કોઈપણ અછતને રોકવા માટે, અધિકારીઓને પાણી ભરવાની પ્રક્રિયાનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરવા અને રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય મુસાફરોને તેમની મુસાફરી દરમિયાન સ્વચ્છ અને પૂરતું પાણી મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
શું છે તૈયારી
- 15 દિવસની ખાસ ઝુંબેશ: બધા ઝોનલ રેલ્વે પાણીની ઉપલબ્ધતા પર નજર રાખવા અને સમયસર રિફિલિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે 15 દિવસની સઘન ઝુંબેશ ચલાવશે.
- વિડીયો પુરાવા: જરૂર પડ્યે ચકાસણીને સરળ બનાવવા માટે પાણી ભરવાની પ્રક્રિયાના ટાઈમ-સ્ટેમ્પ્ડ વિડીયો રેકોર્ડિંગ જાળવવામાં આવશે.
- અધિકારીઓ દ્વારા નિરીક્ષણ: અધિકારીઓ દરરોજ ઓછામાં ઓછી બે લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાનું વ્યક્તિગત રીતે નિરીક્ષણ કરશે - એક આવનારી અને એક રવાના થતી.
- આશ્ચર્યજનક તપાસ: વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ કરશે, અને આ તપાસ અંગેનો દૈનિક અહેવાલ ગૂગલ ડ્રાઇવ દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવશે.
રેલ્વેનો નિર્દેશ
રેલ્વે દ્વારા જારી કરાયેલા નિર્દેશ અનુસાર, રિપોર્ટમાં ચોક્કસ વિભાગનું નામ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવું આવશ્યક છે. રિપોર્ટમાં એ પણ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે શું તે વિભાગના તમામ નિયુક્ત સ્ટેશનો પર પસંદ કરેલી ટ્રેનોમાં પાણી ભરવાનું - અથવા "ટોપિંગ અપ" - કરવામાં આવ્યું છે. વધુમાં, રિપોર્ટમાં પાણી ભરવાની પ્રક્રિયાના વિડિયો રેકોર્ડિંગ તેમજ માર્ગમાં તપાસવામાં આવેલી ટ્રેનોના સંક્ષિપ્ત નિરીક્ષણ અહેવાલો શામેલ હોવા જોઈએ.
બાયો-ટોઇલેટની સ્વચ્છતા
આ જ રીતે, ટ્રેનોમાં સ્વચ્છતા અને મુસાફરોની સુવિધાઓ વધારવા માટે બાયો-ટોઇલેટની સ્થિતિ પર ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. રેલ્વેએ તમામ ઝોનલ કચેરીઓને બાયો-ટેન્ક (તેમની સફાઈ સહિત), ફ્લશ મિકેનિઝમની કાર્યક્ષમતા અને નળ અને પાઇપના ફિટિંગનું નિયમિત નિરીક્ષણ કરવા સૂચના આપી છે. બાયો-ટેન્ક ભરાઈ ન જાય અથવા કચરો એકઠો ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે પગલાં લેવામાં આવશે. નિરીક્ષણો શૌચાલયની અંદર આવશ્યક ઘટકો, જેમ કે ફ્લશ મિકેનિઝમ, રબર પાઇપ કનેક્શન અને ક્લેમ્પ્સ યોગ્ય રીતે કામ કરે છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરશે.
CAG રિપોર્ટ 2025
2025 CAG (કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ) ના રિપોર્ટ મુજબ, 'રેલ મદદ' પોર્ટલ દ્વારા મળેલી ફરિયાદોના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે, શૌચાલય અને વોશ-બેસિનમાં પાણીની અછતને કારણે મુસાફરોને વારંવાર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે - ખાસ કરીને પીક ટ્રાવેલ સમયગાળા દરમિયાન. આ પરિસ્થિતિ માત્ર મુસાફરીને મુશ્કેલ બનાવે છે એટલું જ નહીં પરંતુ કોચમાં ભરાયેલા શૌચાલય, દુર્ગંધ અને અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિઓ જેવી અન્ય ઘણી સમસ્યાઓ પણ ઉભી કરે છે.
આ પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને જનરલ ક્લાસ કોચમાં વધુ ખરાબ છે, જ્યાં આ સમસ્યાઓ પર મોટાભાગે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી, જ્યારે સ્લીપર અથવા એસી કોચમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો વધુ ફરિયાદો નોંધાવવાનું વલણ ધરાવે છે. 2022-23 નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન, ભારતીય રેલ્વેને પાણીની અછત અંગે કુલ 100,280 ફરિયાદો મળી હતી. આમાંથી, 33,937 કેસ (આશરે 34%) નિર્ધારિત સમયમર્યાદા કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઉકેલાયા હતા - એક વિરામ જે સ્થાપિત સેવા ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કરે છે. પેસેન્જર ફીડબેક સર્વે
લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે, રેલ્વે ઓડિટ દ્વારા દરેક ઝોનમાં છ પસંદ કરેલી ટ્રેનોમાં એક સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર ભારતીય રેલ્વે નેટવર્કમાં સર્વે કરાયેલા 2,426 મુસાફરોમાંથી 366 લોકોએ શૌચાલય અથવા વોશબેસિનમાં પાણીની અછતનો અનુભવ કર્યો હતો. નવ ઝોનમાં, પાણીની ઉપલબ્ધતાથી અસંતુષ્ટ મુસાફરોની ટકાવારી 16% થી 28% ની વચ્ચે હતી. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આ મુદ્દો વ્યાપક છે અને નોંધપાત્ર સંખ્યામાં મુસાફરોને અસર કરે છે.
