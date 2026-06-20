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આશ્રમમાં બંધક બનાવેલા 64 વૃદ્ધોને બચાવાયા; મહિલા સંચાલક પર ગંભીર આરોપો

કર્ણાટકના તુમાકુરુમાં એક ગેરકાયદેસર શરણાર્થી કેન્દ્રમાં વૃદ્ધોને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મૂળભૂત સુવિધાઓનો અભાવ હતો.

કલ્યાણ વિભાગની ટીમ આશ્રમમાં દરોડા પાડવા પહોંચી
કલ્યાણ વિભાગની ટીમ આશ્રમમાં દરોડા પાડવા પહોંચી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 2:08 PM IST

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તુમાકુરુ (કર્ણાટક): મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગના અધિકારીઓએ શુક્રવારે તુમાકુરુ જિલ્લાના સીરા તાલુકાના ગણડા હુનાસે ગામમાં એક ગેરકાયદેસર શરણાર્થી કેન્દ્ર પર દરોડા પાડ્યા. તેમણે 64 વૃદ્ધોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા. એક મહિલા સંગઠનની ફરિયાદ બાદ જિલ્લા મહિલા અને બાળ વિકાસ અધિકારીએ કાર્યવાહી કરી.

પરવાનગી વિના કાર્યરત આ કેન્દ્રમાં 41 પુરુષો અને 23 મહિલાઓ રહેતી હતી. એવો આરોપ છે કે આ શરણાર્થી કેન્દ્ર કોઈપણ કાનૂની દસ્તાવેજો વિના કાર્યરત હતું. માલિક પર મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી ન પાડવાનો અને તમામ 64 વૃદ્ધોને ત્રાસ આપવાનો પણ આરોપ છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમને બળજબરીથી અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, તમામ 64 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને કોરા સરકારી શરણાર્થી કેન્દ્રમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

મીડિયા સાથે વાત કરતા, જિલ્લા મહિલા અને બાળ કલ્યાણ અધિકારી અંબિકાએ જણાવ્યું હતું કે, "સાધના મહિલા સંગઠને ફરિયાદ નોંધાવી હતી કે ગણદા હુનાસે શરણાર્થી કેન્દ્રના રહેવાસીઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ફરિયાદના આધારે, તહસીલદાર અને પોલીસ અધિકારીઓની મદદથી દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. શરણાર્થીઓ સાથે પ્રાણીઓ જેવો વ્યવહાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો. તેમને કોઈપણ મૂળભૂત સુવિધાઓનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો અને બધાને એક જ શેડમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "શરણાર્થીઓને યોગ્ય કપડાં, દવાઓ અથવા અન્ય કોઈપણ આવશ્યક વસ્તુઓ પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી. ગીતા નામની એક મહિલા બળજબરીથી આ શેડમાં કેટલાક લોકોને લાવી હતી. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આ કેન્દ્ર ચલાવતા લોકો પાસે કોઈ કાનૂની દસ્તાવેજો નહોતા. અમે આ બાબતે અમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીશું અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીશું."

શરણાર્થી કેન્દ્રમાંથી બચાવાયેલી એક મહિલાએ જણાવ્યું કે તેના પતિની તબિયત ખરાબ છે, તેથી તે તેના દાદા પાસેથી પૈસા લેવા માટે તમિલનાડુ જવા માટે ટુમકુર રેલ્વે સ્ટેશન પર રાહ જોઈ રહી હતી. ટ્રેન મોડી પડવાને કારણે, તે આરામ કરવા માટે એક રૂમમાં ગઈ. શરણાર્થી કેન્દ્રના કર્મચારીઓએ કહ્યું કે તેઓ સવારે તેણીને પાછી મોકલી દેશે અને તેણીને તેમના આશ્રયસ્થાનમાં લઈ ગયા. મહિલાએ કહ્યું કે તે લગભગ પાંચ મહિનાથી ત્યાં હતી. બીજી મહિલાએ કહ્યું કે જ્યારે શરણાર્થી કેન્દ્રના કર્મચારીઓ તેને અહીં લાવ્યા ત્યારે તે શિરા સરકારી હોસ્પિટલની નજીક હતી.

શિરા તાલુકા તહસીલદાર આનંદ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, "વૃદ્ધ લોકોને બળજબરીથી ગણદા હુણસે શરણાર્થી કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવ્યા હોવાની અને મૂળભૂત સુવિધાઓ વિના રાખવામાં આવ્યા હોવાની ફરિયાદ બાદ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ, પોલીસ વિભાગ અને જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા (PDO) એ સંયુક્ત રીતે તપાસ કરી. તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે ત્યાં કોઈ મૂળભૂત સુવિધાઓ નહોતી. આના પ્રકાશમાં, અમે બધા વૃદ્ધોને તેમના ઘરે મોકલવા માટે પગલાં લઈશું."

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