ETV Bharat / bharat

વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં રાહુલ અને પ્રિયંકાના પીએમના નિવાસસ્થાને ધરણા; કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ મળવા પહોંચ્યા

વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચારનો વિરોધ કરવા રાહુલ ગાંધી પીએમના નિવાસસ્થાન પહોંચ્યા.

રાહુલ ગાંધી અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ પીએમના નિવાસસ્થાનની બહાર.
રાહુલ ગાંધી અને અન્ય કોંગ્રેસ નેતાઓ પીએમના નિવાસસ્થાનની બહાર. (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 4:28 PM IST

|

Updated : July 21, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી. તેમની સાથે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ પીએમના નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ રાહુલ ગાંધીને મળવા પહોંચ્યા.

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે પીએમના નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી. તેમની સાથે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ પીએમના નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.

કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કર્યું, "અમે ગઈકાલે યુવા વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચાર અંગે જવાબ માંગવા માટે વડા પ્રધાન મોદીના નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી રહ્યા છીએ. સરકાર ન તો જવાબદારી લેવા માંગે છે કે ન તો સંસદમાં આ અંગે ચર્ચા કરવા માંગે છે. ભારતના યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ કરવા બદલ વડા પ્રધાન અને ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ."

વિરોધ પ્રદર્શનમાં રાહુલ ગાંધી સાથે પાર્ટીના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, કેસી વેણુગોપાલ, પવન ખેરા અને અન્ય ઘણા નેતાઓ હાજર હતા.

પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "અમે ગૃહમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ, પરંતુ વિપક્ષને બોલવાની મંજૂરી નથી. આ ગૃહ તે યુવાનોનું છે જેમની સામે સરકાર લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કરી રહી છે. બાળકોની ચિંતાઓ સાંભળવી જોઈએ અને શિક્ષણ મંત્રીનું રાજીનામું માંગવું જોઈએ."

રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીએ રામ મનોહર લોહિયા હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા.

Last Updated : July 21, 2026 at 5:07 PM IST

TAGGED:

RAHUL PRIYANKA AND KHARGE
EDUCATION MINISTER RESIGNATION
CONGRESS OUTSIDE PMO
RAHUL KHARGE PRIYANKA CJP PROTEST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.