વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં રાહુલ અને પ્રિયંકાના પીએમના નિવાસસ્થાને ધરણા; કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ મળવા પહોંચ્યા
વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચારનો વિરોધ કરવા રાહુલ ગાંધી પીએમના નિવાસસ્થાન પહોંચ્યા.
Published : July 21, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 5:07 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી. તેમની સાથે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ પીએમના નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ રાહુલ ગાંધીને મળવા પહોંચ્યા.
લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે પીએમના નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી. તેમની સાથે કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે પણ હતા. કોંગ્રેસના નેતાઓએ પીએમના નિવાસસ્થાન બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું.
#WATCH | Delhi: Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others hold a protest at Lok Kalyan Marg, demanding the resignations of Prime Minister and Education Minister Dharmendra… pic.twitter.com/6YOl99JZ6l— ANI (@ANI) July 21, 2026
કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કર્યું, "અમે ગઈકાલે યુવા વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલા અત્યાચાર અંગે જવાબ માંગવા માટે વડા પ્રધાન મોદીના નિવાસસ્થાન તરફ કૂચ કરી રહ્યા છીએ. સરકાર ન તો જવાબદારી લેવા માંગે છે કે ન તો સંસદમાં આ અંગે ચર્ચા કરવા માંગે છે. ભારતના યુવાનોનું ભવિષ્ય બરબાદ કરવા બદલ વડા પ્રધાન અને ગૃહમંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ."
#WATCH | Delhi: Congress workers protesting at Lok Kalyan Marg have been detained by police.— ANI (@ANI) July 21, 2026
Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others are holdoing a protest demanding… pic.twitter.com/Lr1gSad4NS
વિરોધ પ્રદર્શનમાં રાહુલ ગાંધી સાથે પાર્ટીના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા, કેસી વેણુગોપાલ, પવન ખેરા અને અન્ય ઘણા નેતાઓ હાજર હતા.
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi tweets, " we have marched to pm modi’s house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. the government doesn’t want to take any accountability or does it want to have a debate on it in parliament. pm… pic.twitter.com/Nrp2L4JhSS— ANI (@ANI) July 21, 2026
પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું, "અમે ગૃહમાં આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ, પરંતુ વિપક્ષને બોલવાની મંજૂરી નથી. આ ગૃહ તે યુવાનોનું છે જેમની સામે સરકાર લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કરી રહી છે. બાળકોની ચિંતાઓ સાંભળવી જોઈએ અને શિક્ષણ મંત્રીનું રાજીનામું માંગવું જોઈએ."
રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધીએ રામ મનોહર લોહિયા હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી અને ઘાયલ વિદ્યાર્થીઓને મળ્યા.