રાહુલ ગાંધીએ PM મોદીને પત્ર લખીને BSPના સંસ્થાપક કાંશીરામને ભારત રત્ન આપવાની માંગ કરી

By PTI

Published : March 15, 2026 at 10:30 PM IST

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને બહુજન સમાજ પાર્ટી (BSP) ના સ્થાપક કાંશીરામને મરણોત્તર ભારત રત્ન આપવા વિનંતી કરી હતી.

તેમણે કહ્યું કે આનાથી લાખો લોકોની આકાંક્ષાઓનું સન્માન થશે જેઓ કાંશીરામને સશક્તિકરણ અને આશાના પ્રતીક તરીકે જુએ છે.

મોદીને લખેલા પત્રમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે કાંશીરામે ભારતીય રાજકારણમાં પરિવર્તન લાવ્યું અને તેમના આંદોલનો દ્વારા બહુજન અને ગરીબોમાં રાજકીય જાગૃતિ લાવી.

લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ પત્રમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે (રવિવાર), જ્યારે આપણે કાંશીરામની જન્મજયંતિ ઉજવીએ છીએ અને તેમના વારસા અને યોગદાન પર ચિંતન કરીએ છીએ, ત્યારે હું તમને વિનંતી કરું છું કે તેમને મરણોત્તર ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવે."

તેમણે કહ્યું, "કાંશીરામે ભારતીય રાજકારણનો ચહેરો બદલી નાખ્યો. તેમના આંદોલનો દ્વારા, તેમણે બહુજન અને ગરીબોમાં રાજકીય જાગૃતિ લાવી. તેમણે તેમને યાદ અપાવ્યું કે તેમનો મત, તેમનો અવાજ અને તેમનું પ્રતિનિધિત્વ મહત્વપૂર્ણ છે, અને આ દેશ દરેકનો સમાન રીતે છે."

રાહુલે કહ્યું કે કાંશીરામના પ્રયાસોને કારણે, ઘણા લોકો જેમણે ક્યારેય જાહેર જીવનમાં પ્રવેશવાનું વિચાર્યું પણ ન હતું, તેઓ રાજકારણને ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત કરવાના સાધન તરીકે જોવા લાગ્યા.

કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે કહ્યું, "આપણું બંધારણ દરેક ભારતીયને સમાનતા, ગૌરવ અને ભાગીદારીનું વચન આપે છે. કાંશીરામે સમાજના સૌથી નીચલા વર્ગ માટે આ વચનો સાકાર કરવા માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું. આમ કરીને, તેમણે ભારતીય લોકશાહીના પાયાને મજબૂત બનાવ્યા અને આપણી રાજકીય વ્યવસ્થાને વધુ પ્રતિનિધિત્વપૂર્ણ અને ન્યાયી બનાવી."

તેમણે ઉમેર્યું, "ઘણા વર્ષોથી, દલિત બૌદ્ધિકો, નેતાઓ અને કાર્યકરો કાંશીરામ જીને ભારત રત્ન આપવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તેમની માંગ સતત અને ખૂબ જ ઉત્સાહી રહી છે. તાજેતરમાં, મેં લખનૌમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં હાજર નેતાઓ અને સહભાગીઓએ આ માંગણીનો ભારપૂર્વક પુનરાવર્તન કર્યું હતું, જે વ્યાપક લાગણીને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે મરણોત્તર કાંશીરામને ભારત રત્ન આપવાથી દેશ પ્રત્યેના તેમના અપાર યોગદાનને માન્યતા મળશે.

કોંગ્રેસ નેતાએ વડા પ્રધાનને લખેલા પત્રમાં કહ્યું, "આ લાખો લોકોની આકાંક્ષાઓનું સન્માન કરશે જેઓ તેમને સશક્તિકરણ અને આશાના પ્રતીક તરીકે જુએ છે. મને આશા છે કે સરકાર આ વિનંતી પર ગંભીરતાથી વિચાર કરશે."

'X' પર પત્ર શેર કરતા કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "હું માંગ કરું છું કે ભારત સરકાર માનનીય કાંશીરામજીને ભારત રત્ન આપે, જે સામાજિક ન્યાયના મહાન યોદ્ધા અને બહુજન ચેતનાના માર્ગદર્શક પ્રકાશ હતા."

તેમણે કહ્યું, "આ સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સન્માન કાંશીરામજી અને લાખો બહુજનને અધિકારો, ભાગીદારી અને આત્મસન્માનનો માર્ગ બતાવનાર સમગ્ર ચળવળને શ્રદ્ધાંજલિ હશે. મેં આ માંગણી અંગે વડા પ્રધાન કાર્યાલયને પત્ર લખ્યો છે."

અગાઉ, કોંગ્રેસે કાંશીરામને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. રાહુલે કહ્યું, "હું બહુજન નેતા માનનીય કાંશીરામજીને તેમની જન્મજયંતિ પર શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. ગરીબો, દલિતો અને વંચિતોના હકો માટે તેમનો અથાક સંઘર્ષ અને સમર્પણ આપણા બધા માટે પ્રેરણારૂપ છે."

તેમણે દાવો કર્યો કે બંધારણ આજે ખતરામાં છે; બાબા સાહેબના બંધારણ પર શપથ લીધા પછી સત્તામાં આવેલા લોકો તેને નબળું પાડવા પર તત્પર છે.

કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, "તેઓ (કાશીરામ) માનતા હતા કે બંધારણ દલિતો, પછાત વર્ગો અને વંચિતોની વાસ્તવિક શક્તિ છે. તે જ બંધારણ આજે ખતરામાં છે. બાબા સાહેબના બંધારણ પર શપથ લીધા પછી સત્તામાં આવેલા લોકો તેને નબળું પાડવા પર તત્પર છે."

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાએ કહ્યું, "સત્તામાં ભાગીદારી વિના ન્યાય અશક્ય છે. કાંશીરામજીનો વારસો આ કહે છે. સામાજિક ન્યાયનું આ સ્વપ્ન અધૂરું રહેશે નહીં. કોંગ્રેસ પાર્ટી ભૂતકાળમાં બંધારણની ભાગીદારી, આદર અને રક્ષણ માટે ઉભી હતી, આજે પણ ઉભી છે અને હંમેશા તેના માટે ઉભી રહેશે."

સંપાદકની પસંદ

