હવામાનને કારણે રાહુલ ગાંધીનો પ્રવાસ સ્થગિત; ઉત્તરાખંડ મુલાકાત રદ, દિલ્હી પરત ફર્યા
રાહુલ ગાંધી આજે બે દિવસની મુલાકાત માટે ઉત્તરાખંડના પંતનગર પહોંચ્યા હતા. જોકે, ખરાબ હવામાનને કારણે તેમનો પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : June 4, 2026 at 5:09 PM IST
દેહરાદૂન: રાહુલ ગાંધીનો ઉત્તરાખંડ પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો છે. ખરાબ હવામાનને કારણે આ પ્રવાસ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધી આજે અલ્મોડામાં જાહેર સભાને સંબોધવાના હતા. આ હેતુ માટે, તેઓ સમયપત્રક કરતા ઘણા વહેલા પંતનગર પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી તેઓ હેલિકોપ્ટર દ્વારા અલ્મોડા જવા રવાના થયા. જોકે, થોડા સમય પછી, પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે રાહુલ ગાંધીને લઈ જનારા હેલિકોપ્ટરને કટોકટી ઉતરાણ કરવાની ફરજ પડી હતી.
પંતનગરમાં ઇમરજન્સી ઉતરાણ પછી, રાહુલ ગાંધીએ અલ્મોડામાં જાહેર સભાને ટેલિફોન દ્વારા સંબોધિત કરી. ત્યારબાદ, હવામાન સુધરવાની રાહ જોવામાં ઘણો સમય પસાર થયો. આખરે, સતત ખરાબ હવામાનને કારણે, રાહુલ ગાંધીને તેમનો ઉત્તરાખંડ પ્રવાસ રદ કરવાની ફરજ પડી. તેઓ પંતનગર એરપોર્ટથી દિલ્હી જવા રવાના થયા.
उत्तराखंड के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 4, 2026
आज मैं आप सबसे मिलना चाहता था, आपके बीच बैठकर आपकी बातें सुनना चाहता था, आपके सुख-दुख, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं को समझना चाहता था। दुर्भाग्य से, मौसम की गंभीर खराबी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया।
आज सुबह मैं पंतनगर पहुँच गया था। वहाँ… pic.twitter.com/FQ7cO6gIeh
દિલ્હી જતા પહેલા, રાહુલ ગાંધીએ ઉત્તરાખંડના લોકોને એક ખાસ સંદેશ આપ્યો. તેમણે કહ્યું, "હું તમને બધાને રૂબરૂ મળવા માંગતો હતો અને તમારી વાત સાંભળવા માંગતો હતો. હું તમારા સુખ-દુઃખ, તમારી આશાઓ અને તમારી ચિંતાઓને સમજવા માંગતો હતો; જોકે, હવામાનને કારણે આ શક્ય ન બન્યું."
राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके@INCUttarakhand@RahulGandhi@UKGaneshGodiyal@harishrawatcmuk— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) June 4, 2026
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રાહુલ ગાંધીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેઓ પૌડીમાં ભૂતપૂર્વ સૈનિકો સાથે પણ મળવાના હતા. વધુમાં, તેઓ કોટદ્વારની મુલાકાત લેવાના હતા, પરંતુ પ્રતિકૂળ હવામાનને કારણે આ પણ થઈ શક્યું નહીં. રાહુલ ગાંધીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે જ્યારે પરિસ્થિતિઓ હંમેશા અમારી ઇચ્છાઓ અનુસાર વિકસિત થતી નથી, તો પણ આનાથી તમારી સાથે મળવાની તેમની ઇચ્છા અથવા તમારી સાથેના તેમના સંબંધોમાં કોઈ ઘટાડો થતો નથી. તેમણે લોકોને ખાતરી આપી હતી કે, "હું ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ઉત્તરાખંડ પાછો ફરીશ. જ્યારે હું જઈશ, ત્યારે અમે કોઈપણ ઉતાવળ વિના મળીશું, અમારી વાતચીત માટે પૂરતો સમય ફાળવીશું."
નોંધનીય છે કે રાહુલ ગાંધીની અલ્મોરા, પૌડી અને દહેરાદૂનની મુલાકાત મૂળ 4 અને 5 જૂનના રોજ નક્કી કરવામાં આવી હતી. અલ્મોરા માટે એક જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પૌડીમાં, રાહુલ ગાંધી ભૂતપૂર્વ સૈનિકો સાથે વાતચીત કરવાના હતા; ત્યાં નિવૃત્ત સૈનિકોનું એક મોટું સંમેલન યોજાવાનું હતું. વધુમાં, તેમના પ્રવાસ કાર્યક્રમમાં કોટદ્વારની મુલાકાતનો સમાવેશ થતો હતો, જ્યાં તેઓ મોહમ્મદ દીપક સાથે મળવાના હતા. અંતે, દહેરાદૂનમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ અને પદાધિકારીઓ સાથે મુલાકાત થવાનું હતું.