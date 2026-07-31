રાહુલનો પીએમ મોદી અને શાહને ખુલ્લો પડકાર: તમે Gen-Zને ડરાવી શકતા નથી; સાવધાન રહો.
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે. આ વખતે, તેમણે ખુલ્લો પડકાર આપ્યો છે.
Published : July 31, 2026 at 1:46 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધી NEET પેપર લીક મુદ્દે કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર સતત નિશાન સાધી રહ્યા છે. તેઓ પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અંગે વારંવાર નિવેદનો આપી રહ્યા છે. ટીકાનો આ દોર ચાલુ રાખતા, તેમણે શુક્રવારે ફરી એકવાર બંને નેતાઓ પર પ્રહારો કર્યા.
નોંધનીય છે કે NEET પેપર લીક અને વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહીનો મુદ્દો ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ બન્યો છે, તેની આસપાસ રાજકીય તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. પીએમ મોદી અને અમિત શાહ પરના પોતાના હુમલાઓને વધુ તીવ્ર બનાવતા, રાહુલ ગાંધીએ તેમના પર વિદ્યાર્થીઓના અવાજને દબાવવા અને દમનકારી નીતિઓ અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટમાં, રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું: "પીએમ મોદી અને અમિત શાહ - તમે Gen-Zને ચૂપ રહેવાની ધમકી આપી શકતા નથી. પહેલા, તમે તેમના હાડકાં તોડી નાખ્યા. હવે, તમે FIR દાખલ કરી રહ્યા છો અને તેમના એકાઉન્ટ બંધ કરી રહ્યા છો. તમે ભારતના ભૂતકાળનું પ્રતિનિધિત્વ કરો છો. ભારતના ભવિષ્ય સાથે તમે કેવી રીતે વર્તે છો તેના વિશે સાવચેત રહો."
PM Modi and Amit Shah - you cannot threaten Gen Z into silence.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 31, 2026
First you broke their bones. Now you are filing FIRs and taking down their accounts.
You are India’s past. Be careful about how you treat India’s future.
ગુરુવારે કોંગ્રેસના સાંસદોએ વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે કથિત પોલીસ કાર્યવાહીની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટના દેખરેખ હેઠળ એક સ્વતંત્ર, હાઇ-પાવર્ડ કમિટીની રચના કરવાની માંગ કરી હતી. તેમણે 20 જુલાઈના રોજ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ સામે કથિત બળપ્રયોગની નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ એક વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં કથિત રીતે વિરોધીઓ સામે પોલીસ કાર્યવાહી દર્શાવવામાં આવી છે. વીડિયોમાં પોલીસ દ્વારા પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જ્યારે ક્લિપમાં નાગરિક વસ્ત્રોમાં એક વ્યક્તિ પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન ભારતીય ધ્વજ પકડીને વિદ્યાર્થી વિરોધીને બળજબરીથી રસ્તા પર ફેંકી રહ્યો છે.
આ માંગ એવા સમયે કરવામાં આવી છે જ્યારે વિપક્ષી સાંસદોએ ગુરુવારે સંસદ સંકુલના મકર દ્વાર ખાતે વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે કથિત પોલીસ કાર્યવાહી અને અયોધ્યામાં રામ મંદિર માટે દાનમાં કથિત ઉચાપતને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. અનેક ઈન્ડિયા બ્લોક પાર્ટીઓના સાંસદો સવારે 10.30 વાગ્યે મકર દ્વાર ખાતે ભેગા થયા હતા, અને 20 જુલાઈના રોજ દિલ્હીના જંતર-મંતર પર વિદ્યાર્થી વિરોધીઓ સામે કથિત પોલીસ કાર્યવાહીનો આદેશ કોણે આપ્યો હતો તે અંગેના પ્લેકાર્ડ પકડીને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો.
સાંસદોએ વિદ્યાર્થીઓ સામે બળપ્રયોગ અને અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના દાનમાં કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી જવાબદારી લેવાની માંગણી કરતા સૂત્રોચ્ચાર પણ કર્યા. રાજ્યસભામાં જાહેર પરીક્ષાઓ (અયોગ્ય પ્રથાઓ નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026 પર વિચારણા અને પસાર થવાના કલાકો પહેલા આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.