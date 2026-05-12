'વિરોધ પક્ષના નેતા કોઈ રબર સ્ટેમ્પ નથી', નવા સીબીઆઈ ડિરેક્ટરની નિમણૂક અંગે રાહુલ ગાંધીનો PM મોદીને પત્ર
Published : May 12, 2026 at 10:41 PM IST
ન્યુ દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી, નવા સીબીઆઈ ડિરેક્ટરની નિમણૂક અંગે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 7 લોક કલ્યાણ માર્ગ સ્થિત નિવાસસ્થાન પર બેઠક યોજાઈ હતી. જો કે આ બેઠક બાદ રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરી સીબીઆઈ ડિરેક્ટરની પસંદગીની પ્રક્રિયા મામલે સવાલ ઉઠાવ્યા છે.
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ટ્વીટ કરી લખ્યું કે, "મે સીબીઆઈ ડિરેક્ટરની પસંદગીની પ્રક્રિયા અંગે મારો અસંમતિ નોંધાવવા માટે વડા પ્રધાનને પત્ર લખ્યો છે. પક્ષપાતી પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈને હું મારી બંધારણીય ફરજ છોડી શકતો નથી. વિપક્ષના નેતા 'રબર સ્ટેમ્પ' નથી."
I have written to the Prime Minister recording my dissent from the CBI Director selection process.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2026
I cannot abdicate my constitutional duty by participating in a biased exercise.
The Leader of Opposition is not a rubber stamp. pic.twitter.com/WfSt5gGPPR
રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન મોદીને લખ્યો પત્ર:
વડાપ્રધાન મોદીને સંબોધિત કરતા પત્રમાં રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું છે કે, “સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ના આગામી ડિરેક્ટરની ભલામણ કરવા માટે રચાયેલી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે હું તમને લખી રહ્યો છું જેથી હું તેની કાર્યવાહી સાથે મારો અસંમતિ વ્યક્ત કરી શકું.
તમારી સરકારે રાજકીય વિરોધીઓ, પત્રકારો અને ટીકાકારોને નિશાન બનાવવા માટે CBI, જે ભારતની મુખ્ય તપાસ એજન્સી હોવી જોઈએ, તેનો વારંવાર દુરુપયોગ કર્યો છે. સંસ્થાના આવા હસ્તક્ષેપને રોકવા માટે જ વિપક્ષના નેતાનો પસંદગી સમિતિમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. દુઃખની વાત છે કે, તમે મને આ પ્રક્રિયામાં કોઈ અર્થપૂર્ણ ભૂમિકા આપવાનો સતત ઇનકાર કર્યો છે.
વારંવાર લેખિત વિનંતીઓ છતાં, મને લાયક ઉમેદવારોના સ્વ-મૂલ્યાંકન અહેવાલો અથવા 360-ડિગ્રી અહેવાલો પૂરા પાડવામાં આવ્યા ન હતા. તેના બદલે, સમિતિની બેઠક દરમિયાન પહેલીવાર મને 69 ઉમેદવારોના મૂલ્યાંકન રેકોર્ડની સમીક્ષા કરવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. મને 360-ડિગ્રી અહેવાલ સ્પષ્ટપણે નકારવામાં આવ્યો હતો. દરેક ઉમેદવારના ઇતિહાસ અને કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે આ રેકોર્ડ્સની વિગતવાર સમીક્ષા મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ કાનૂની આધાર વિના માહિતી પૂરી પાડવાનો આ ઇરાદાપૂર્વકનો ઇનકાર, પસંદગી પ્રક્રિયાની મજાક ઉડાવે છે અને ખાતરી કરે છે કે ફક્ત તમારા પૂર્વ-નિર્ધારિત ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવે.
હું તમને યાદ અપાવવા માંગુ છું કે મેં 5 મે, 2025 ના રોજ યોજાયેલી છેલ્લી બેઠકમાં મારી અસંમતિ વ્યક્ત કરી હતી. મેં 21 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ પણ તમને પત્ર લખીને ન્યાયી અને પારદર્શક પ્રક્રિયા માટે કેટલાક પગલાં સૂચવ્યા હતા, જેનો મને હજુ સુધી કોઈ જવાબ મળ્યો નથી.
પસંદગી સમિતિને જરૂરી માહિતી પૂરી ન પાડીને, સરકારે તેને માત્ર ઔપચારિકતા બનાવી દીધી છે. વિરોધ પક્ષના નેતા કોઈ રબર સ્ટેમ્પ નથી. આ પક્ષપાતી પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈને હું મારી બંધારણીય ફરજથી છટકી શકતો નથી. તેથી, હું મારા અસંમતિને સૌથી કડક શબ્દોમાં વ્યક્ત કરું છું.”