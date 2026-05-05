રાહુલ ગાંધીએ TMCની હારથી ખુશ થનારા કોંગ્રેસના નેતાઓને ચેતવ્યા, BJP પર 'જનાદેશની ચોરી'નો આરોપ લગાવ્યો
રાહુલ ગાંધીએ કોંગ્રેસ નેતાઓને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, આ મુદ્દો કોઈ એક પાર્ટી અથવા અન્ય પાર્ટી વિશે નથી.
Published : May 5, 2026 at 3:17 PM IST
નવી દિલ્હી: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં "જનાદેશની ચોરી"નો આરોપ લગાવ્યો છે. મંગળવારે, તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ દેશના લોકતંત્રને નષ્ટ કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ના 'મિશન' હેઠળ લેવામાં આવેલું એક મોટું પગલું છે.
તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે, આ વાત કોંગ્રેસના "કેટલાક લોકો" અને અન્ય બીજા લોકોએ સારી રીતે સમજવાની જરૂર છે જે પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસની હાર પર ખુશ થઈ રહ્યા છે.
Some in the Congress, and others, are gloating about TMC’s loss.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 5, 2026
They need to understand this clearly - the theft of Assam and Bengal’s mandate is a big step forward by the BJP in its mission to destroy Indian democracy.
Put petty politics aside. This is not about one party or…
વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 206 બેઠકો જીત્યા પછી ભાજપ પહેલીવાર પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે, જ્યારે આસામમાં, તેણે જીતની હેટ્રિક હાંસલ કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામમાં ભાજપની આટલી મોટી જીત ચૂંટણી દ્વારા કરાયેલા વિવાદિત SIR અને બંને રાજ્યોમાં 2023 બાદની સીમાંકન કવાયતને અનુસરીને થયો છે.
'X' પરની પોસ્ટમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું કે, "કોંગ્રેસમાં કેટલાક લોકો અને અન્ય લોકો TMCની હાર પર ખુશ થઈ રહ્યા છે. તેમણે આ સ્પષ્ટપણે સમજવાની જરૂર છે કે આસામ અને બંગાળમાં જનાદેશની ચોરી ભારતીય લોકશાહીનો નાશ કરવાના ભાજપના મિશનમાં એક મોટું પગલું છે."
તેમણે ઉમેર્યું, "તુચ્છ રાજકારણને બાજુ પર રાખો, આ કોઈ એક પક્ષ કે બીજા પક્ષ વિશે નથી, આ ભારત વિશે છે."
સોમવારે, પશ્ચિમ બંગાળના નિવર્તમાન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપે રાજ્યમાં 100 બેઠકો "લૂંટ" લીધી છે.
રાહુલ ગાંધીએ તેમના દાવાને સમર્થન આપ્યું હતું, આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભાજપે ચૂંટણી પંચની મદદથી આસામ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી ચોરી કરી હતી. સોમવારે પરિણામોની ઘોષણા પછી, રાહુલ ગાંધીએ 'X' પોસ્ટમાં લખ્યું હતું: "અમે મમતાજી સાથે સંમત છીએ. બંગાળમાં 100 થી વધુ બેઠકો ચોરી થઈ હતી. અમે આ પ્લેબુક પહેલા જોઈ છે: મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, લોકસભા 2024, વગેરે." તેમણે હિન્દીમાં આગળ લખ્યું, "ચૂંટણીઓ ચોરી કરવી, સંસ્થાઓ ચોરી કરવી - હવે બીજા કયા વિકલ્પો બાકી છે!"
