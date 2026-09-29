દિલ્હીના બેલા એસ્ટેટના 728 મતદારોમાંથી 727ના નામ હટાવાયા; રાહુલ ગાંધીએ ગણાવી 'વોટ ચોરીની પદ્ધતિ', ચૂંટણી અધિકારી પાસે માંગ્યું કારણ
પોતાની મુલાકાત દરમિયાન, વિરોધ પક્ષના નેતાએ ઝૂંપડપટ્ટીના લોકોની ફરિયાદો સાંભળી અને આક્ષેપ કર્યો કે SIR એ મત ચોરવાની એક પદ્ધતિ છે
Published : September 29, 2026 at 9:38 AM IST
નવી દિલ્હી: ચાંદની ચોક વિધાનસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવતા વિજય ઘાટના જેજે બેલા એસ્ટેટના મતદારોના નામ કથિત રીતે મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા અંગેની જનતાની ફરિયાદોને પ્રકાશિત કરતા ETV ભારતના અહેવાલના થોડા દિવસો બાદ, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ સાંસદ અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા (LoP) રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણી પંચે 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) દરમિયાન દિલ્હીના બેલા એસ્ટેટના 727 રહેવાસીઓના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કર્યા છે; તેમણે આને પગલાને "વોટ ચોરીની પદ્ધતિ" ગણાવી હતી.
ETV ભારતે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત થયેલા તેના અહેવાલમાં પરિસ્થિતિની ગંભીરતા પર ભાર મૂક્યો હતો. અહેવાલમાં જણાવાયું હતું કે ચાંદની ચોક મતવિસ્તારના આ ચોક્કસ મતદાન મથક પર SIR પહેલાં 729 મતદારો હતા, પરંતુ હવે ત્યાં માત્ર એક જ મતદાર બાકી રહ્યો છે. મતદારનું નામ દૂર કરવાના એક સ્પષ્ટ કિસ્સામાં, મંગોલપુરીના Y-બ્લોકના રહેવાસી કાંતા પ્રસાદ જીવિત હોવા છતાં તેમને 'મૃત' જાહેર કરીને ASDD યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા; ETV ભારતે આ બાબતને પણ પ્રમુખતાથી રજૂ કરી હતી.
ગાંધીના જણાવ્યા અનુસાર, આ લોકો દાયકાઓથી અહીં રહે છે અને તેમણે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી તથા 2025ની દિલ્હી ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું છે. 'X' પર જાહેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં તેમણે કહ્યું કે, 2023માં તેમનાં ઘરો તોડી પાડવામાં આવ્યાં હોવા છતાં તેઓ ત્યાંથી ગયા નહીં અને ત્યાં જ રહ્યા.
यमुना किनारे बेला एस्टेट में 728 लोग रहते हैं। SIR के बाद वोटर लिस्ट में सिर्फ़ एक नाम बचा - बाकी 727 नाम काट दिए गए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 28, 2026
ये लोग दशकों से यहाँ रह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली चुनावों में वोट डाल चुके हैं। 2023 में इनके घर तोड़ दिए गए थे - पर ये कहीं नहीं गए, यहीं… pic.twitter.com/27cJZjqJg6
રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, "આજે મેં તેમની વસાહતની મુલાકાત લીધી અને ચૂંટણી પંચે તેમની સાથે શું કર્યું છે તે વિશે સીધા તેમના મુખેથી સાંભળ્યું. મેં ફોન પર SDMને કહ્યું કે: ઘર હોવું કે ન હોવું તેની મતદાનના અધિકાર પર કોઈ અસર પડતી નથી. મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારે પોતે કહ્યું છે કે બેઘર લોકો માટે 'હાઉસ નંબર 0' (House Number 0) નિયત કરવામાં આવ્યો છે. તેમ છતાં, 727 લોકોના નામ યાદીમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા,"
રાહુલ આગળ કહે છે, "આ કોઈ SIR નથી; આ તો મત ચોરવાની એક પદ્ધતિ છે. જેમની પાસે પહેલેથી જ બહુ ઓછું છે, તેમની પાસેથી સત્તાનું એકમાત્ર સાધન છીનવી લેવામાં આવી રહ્યું છે. જ્ઞાનેશ કુમાર તો આખરે પદ છોડી દેશે, પરંતુ જે વ્યવસ્થાએ તેમને આવું કરવા મજબૂર કર્યા, તેને પણ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે."
દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અશોક કુમારે બેલા એસ્ટેટ વિસ્તારમાં મતદાર યાદીમાં રહેલી ભૂલો અંગે નાગરિકોની ચિંતાઓનું નિવારણ કરતા સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ માત્ર એક મુસદ્દા (ડ્રાફ્ટ) યાદી છે, અંતિમ મતદાર યાદી નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે જે વ્યક્તિઓના નામ ભૂલથી રહી ગયા હોય અથવા જે યુવાનો 1 ઓક્ટોબર, 2026 સુધીમાં 18 વર્ષના થવાના હોય, તેઓ 30 સપ્ટેમ્બર, 2026 પહેલાં 'ફોર્મ 6' ભરીને પોતાના નામ નોંધાવવા માટે દાવો રજૂ કરી શકે છે.
આ અગાઉ શનિવારે, રાહુલ ગાંધીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર પર "ચૂંટણીમાં મેચ-ફિક્સિંગ" કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ગાંધીએ મલયાલમ સમાચાર ચેનલના એક અહેવાલનો હવાલો આપ્યો હતો જેમાં જણાવાયું હતું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરે કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય સચિવ જીજી થોમસનો ભાજપ તરફથી ચૂંટણી લડવા માટે સંપર્ક કર્યો હતો. ગાંધીએ 'X' પર કહ્યું, "પહેલાં, જ્ઞાનેશ કુમાર - જે તે સમયે ફરજ પરના IAS અધિકારી હતા - તેમનો ઉપયોગ ભાજપ માટે ભરતી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ મોદી અને શાહે તેમને અમ્પાયર બનાવ્યા અને ભારતની ચૂંટણીઓમાં મેચ-ફિક્સિંગની જવાબદારી સોંપી."
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